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کامالا هریس: ما در نهایت به برجام برمی‌گردیم

نامزد سابق حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ضمن انتقاد از جنگی که این کشور علیه ایران به راه انداخته، گفت تفاهم فعلی میان تهران و واشنگتن، آمریکا را در نهایت به دوران برجام برمی‌گرداند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۹۸
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کامالا هریس: ما در نهایت به برجام برمی‌گردیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کامالا هریس، رقیب سابق انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان گفت: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که قرار است روز جمعه رسماً امضا شود، فقط مفهومی از یک توافق است.

هریس با انتقاد از جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند، بیان کرد: این جنگی است که مردم آمریکا نمی‌خواستند. این یک جنگ انتخابی است. این رئیس‌جمهوری است که ثابت کرده کاملا خودخواه است. و خواهیم دید که در ساعات و روزهای آینده از نظر مذاکره چه اتفاقی می‌افتد و واقعا، این یک مفهوم از یک توافق است.

او با اشاره به پیامدهای این جنگ و تاثیر آن بر اقتصاد آمریکا اذعان کرد: شکی نیست که بین این جنگ انتخابی و آنچه از نظر قیمت بنزین اتفاق افتاده است، ارتباط مستقیمی وجود دارد. تخمین زده می‌شود که یک آمریکایی به‌طور متوسط ​​از زمان شروع جنگ ۵۰۰ دلار بیشتر هزینه کرده است. به نظر من یک آمریکایی به‌طور متوسط ​​۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار تا ورشکستگی برای هر هزینه غیرمنتظره فاصله دارد.

هریس که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، معاون او بود، در پاسخ به این سوال که آیا اگر به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شد، جنگی را علیه ایران آغاز می‌کرد، گفت: «به هیچ وجه!»

او با اشاره به توافق هسته‌ای ایران تحت عنوان برجام که در دوران دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا مذاکره شد، گفت: هر مذاکره‌ای که اکنون در جریان باشد، این رئیس‌جمهور (ترامپ) اعلام پیروزی خواهد کرد و ما در نهایت به جایی خواهیم رسید که پس از برجام بودیم و آن را پیروزی خواهیم نامید! برجامی که ترامپ از آن خارج شد.

کامالا هریس در کنار آرنولد شوارتزنگر، فرماندار سابق کالیفرنیا در جریان یک میزگرد در وین در اجلاس جهانی اتریش، یک کنفرانس تغییرات اقلیمی که توسط ابتکارعمل اقلیمی شوارتزنگر سازماندهی شده، با الکس مایکلسون، خبرنگار سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

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آمریکا ترامپ ایران توافق کامالا هریس برجام
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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