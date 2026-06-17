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پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!

بانک ملی پنج روز است که در کلاف سردرگم اختلالات فنی دست‌وپا می‌زند. با وجود ادعای رفع مشکل، گزارش‌های میدانی از تداوم قطعی خدمات در اکثر شعب و سامانه‌های آنلاین خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۹۷
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51271 بازدید
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۱۶۱

چهارمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!

در حالی که اختلال در خدمات بانک ملی وارد پنجمین روز خود شده، هنوز نه توضیحی روشن به مردم داده شده و نه نشانه‌ای از بازگشت کامل خدمات دیده می‌شود. آنچه این روزها در شعب، خیابان‌ها، تاکسی‌ها و میان مشتریان بانک‌های درگیر شنیده می‌شود، بیش از هر چیز روایت سردرگمی، بی‌اطلاعی و فرسودگی مردم است؛ مردمی که در ساده‌ترین امور مالی روزمره خود مانده‌اند و پاسخی هم دریافت نمی‌کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از ۲۳ خرداد آغاز شد؛ زمانی که خدمات حضوری و غیرحضوری چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال گسترده مواجه شد. در همان ساعات نخست، میلیون‌ها مشتری عملاً از بخشی از خدمات بانکی محروم شدند. کارت‌ها درست عمل نمی‌کردند، انتقال وجه با مشکل روبه‌رو بود، همراه‌بانک‌ها از دسترس خارج شدند و بسیاری از مردم برای انجام ابتدایی‌ترین عملیات مالی، ناچار به جست‌وجوی راه‌حل‌های جایگزین شدند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی افکار عمومی شفاف‌سازی فوری، اطلاع‌رسانی دقیق و مدیریت بحران بود؛ اما آنچه رخ داد، بیشتر شبیه مجموعه‌ای از روایت‌های پراکنده و متناقض بود.

از یک سو، بحث حمله سایبری مطرح شد و از سوی دیگر، برخی از اشکال فنی در بسته نرم‌افزاری شرکت خدمات انفورماتیک سخن گفتند. اما هیچ‌کدام از این روایت‌ها به شکلی دقیق، مستند و مسئولانه برای مردم توضیح داده نشد. نتیجه این ابهام، افزایش نگرانی و بی‌اعتمادی بود. وقتی نظام بانکی دچار اختلال می‌شود، مسئله فقط از کار افتادن یک اپلیکیشن یا کند شدن یک خدمت نیست؛ موضوع مستقیماً با زندگی روزمره مردم، معیشت، کسب‌وکار، حمل‌ونقل و امنیت روانی جامعه گره می‌خورد.

صبح ۲۴ خرداد، مسئولان از رفع بخشی از مشکل خبر دادند و اعلام شد که خدمات کارتی در سه بانک، به‌جز بانک ملی، دوباره فعال شده است. با این حال، حتی تا بعدازظهر همان روز نیز همراه‌بانک و اینترنت‌بانک هر چهار بانک عملاً با اختلال روبه‌رو بود. در ادامه، دو بانک صادرات و تجارت تا حدی به مدار بازگشتند و برای مشتریان بانک توسعه صادرات نیز مراجعه حضوری به شعب به‌عنوان راه‌حل موقت مطرح شد. اما در این میان، بانک ملی همچنان به‌عنوان اصلی‌ترین کانون بحران باقی مانده است و مشتریان از غیرفعال بودن خدمات بانک ملی گلایه دارند. هرچند برخی از مشتریان بانک های صادرات، تجارت و توسعه صادرات نیز از اختلال در سامانه های این بانک ها نیز خبر می دهند و به نظر می رسد مشکلات این بانک ها، به طور کامل برطرف نشده است.

چهارمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!

اختلال ادامه‌دار در بانک ملی!

نکته نگران‌کننده‌تر، فاصله آشکار میان اطلاع‌رسانی رسمی و تجربه واقعی مردم است. بانک ملی در پیامی به مشتریان خود اعلام کرد که خدمات فعال شده و در دسترس است؛ اما آنچه مردم در عمل تجربه کردند، چیز دیگری بود.

بر اساس مشاهدات میدانی و پیام های مخاطبان تابناک، بسیاری از مشتریان بانک ملی در چهارمین روز اختلال همچنان مجبور بودند برای دریافت خدمات حضوری به شعب مراجعه کنند؛ مراجعاتی که نه‌تنها بار مضاعفی بر دوش مردم گذاشت، بلکه در بسیاری موارد با پاسخگویی ضعیف، مبهم و غیرشفاف همراه بود. وقتی مشتری از یک شعبه فقط با جمله‌هایی کلی و بی‌نتیجه روبه‌رو می‌شود، بحران فنی به بحران اعتماد تبدیل می‌شود.

چهارمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!

صدای مردم از بخش‌های مختلف جامعه نیز گویای عمق مشکل است. رانندگان تاکسی از نرسیدن پیامک واریز یا اختلال در دریافت و انتقال پول گلایه دارند. کسب‌وکارهای خرد با اختلال در گردش مالی مواجه شده‌اند و مشتریانی که امور روزانه خود را بر بستر خدمات غیرحضوری تنظیم کرده بودند، حالا در صف شعب یا پشت صفحه‌های ازکارافتاده تلفن همراه سرگردان مانده‌اند. این وضعیت برای بانکی در ابعاد بانک ملی، آن هم در شرایطی که شمار زیادی از مشتریان بانک آینده را نیز پوشش می‌دهد، فقط یک نقص فنی ساده نیست؛ بلکه آزمونی جدی برای مدیریت، زیرساخت، ارتباط با مشتری و مسئولیت‌پذیری نهادی است.

اکنون پرسش اصلی مردم روشن است: مشکل دقیقاً چه بوده، چرا توضیح شفافی داده نمی‌شود و این اختلال چه زمانی به‌طور کامل پایان می‌یابد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها ارائه نشود، هر پیام اطمینان‌بخش رسمی، بیش از آنکه آرامش ایجاد کند، بر دامنه تردیدها می‌افزاید. بانک ملی و دیگر نهادهای مسئول، اگر به دنبال بازسازی اعتماد عمومی هستند، باید به جای اطلاعیه‌های کلی، با صداقت، شفافیت و پاسخگویی واقعی وارد میدان شوند. مردم فقط وصل شدن یک سامانه را نمی‌خواهند؛ آن‌ها انتظار دارند در زمان بحران، محترمانه، دقیق و مسئولانه با آن‌ها رفتار شود.

اگر شما نیز این روزها در دریافت خدمات از بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با مشکل یا اختلالی مواجه شده‌اید، لطفاً تجربه خود را با ما و دیگر مخاطبان تابناک در میان بگذارید.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۹۹
انتشار یافته: ۱۶۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
105
پاسخ
بانک صادرات هم هنوز اینترنت بانکش قطعه و نمیشه کار کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
مدیرعامل ضعیف بانک صادرات را بردند به عنوان مدیرعامل بانک ملی
خب وضعیت فعلی معلومه:)
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
بانک تجارت کل حساب رفیق منو خالی کرده
رفته شعبه پاسخشون جالبه گفتن به ما هیچ ربطی نداره،مگه ما حسابتو خالی کردیم!!!!!!
شکایت کن شااااااد یکماه دیگه برگرده به حساب!
این پولی که تو حساب بود حقوق کارگر و مبلغ اجاره یکماه بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد!
حدود 3 ماه پیش، اینترنت بانک ملی برای مدت 6 هفته قطع بود. اکنون هم 5 روز است که علاوه بر اینترت بانک حتی درون شعبه هم نمی توان انتقال وجه الکترونیکی انجام داد.
ساختار تشکیلاتی بانک ملی قدیمی است. حتی اکثر شعبه های این بانک نیز از لحاظ وضعیت ساختمان، مبلمان و ای تی ام در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
بانک صادرات هم کلا قطعه و شعبه رفتم کارمندا هم به سیستم دسترسی ندارن و موندن بیکار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
سلام بعد ۵ روز انتظار هنوز مشکل حل نشده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
سلام میگن دور دوم اصلاحات مدیریتی مدنی زاده بزودی اغاز و مدیران عامل جدید چند بانک بزرگ و روسای سازمان های گمرک و مالیاتی تغییر می کنند ایا این خبر درسته میگن خانی میشه مدیر عامل بانک صادرات . نجات امینی بانک رفاه . بیگدلی بانک تجارت و سبحانیان گمرک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
نصفه ایران حقوقاشوو بخاطر خرابی بانک ملی واریز نمیشه ونشده شرکت مذ واریز نمیکنه برا مارو تکلیف ماالان چیه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
حقوق کارگری سی نفر از ما مانده نمی‌تونیم انتقال پل بزنیم یعنی تعقصیر ما کارگران چیه ی حرف درست حسابی هم نمی‌زنن بانک ب این بزرگی باید آنقدر درست کردنش تول بکشه!
مردم عادی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
زندگی مردم رو داغون کردن
آسیبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
140
پاسخ
حداقل کاری که باید اتفاق بیوفته برکناری و تعلیق چند تا از مدیر های ارشد این بانک ها است....ولی خوب حتی کارانه و پاداش این عزیزان هم قطع نخواهد شد. چه بسا بعد رفع اختلال پاداشه هم دریافت کنند.
سال هاست که تخصص معیاری برای انتخاب مدیران نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
148
پاسخ
متأسفانه از بانک مرکزی و شخص همتی هیچ واکنشی نسبت و ساکت هستن انگار نه انگار که از اول هفته ملت مشکلات بانکی دارند
بابا مردم پنج‌روزه گرفتارند چرا نظارتی از سوی بانک مرکزی نیست
خسته شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
256
45
پاسخ
نتیجه باز شدن اینترنت بین المللی حمله به زیرساختها است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
خیر نتیجه استفاده از نرم افزار مجانی و قفل شکسته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
پس کل جهان باید اینترنت رو قطع کنن که به بانک هاشون حمله نشه ؟ این چه استدلال جهان سومیه که شما دارین!من خودم برنامه نویس بانک ملتم و هزاران بار به بانک ها درخواست داده شده که زیرساختی که کدنویسیش برای بیست سال پیش بوده با تکنولوژی های جدید به روزرسانی ، بشه ولی حاضر نیستن هزینه کنن و این میشه نتیجش ، دلیل هک شدن اینه عقب مونده ، تکنولوژی قدیمی بانک ها نه وجود اینترنت
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
توی سال 2026 همچین نظرهایی فقط از افرادی نشات میگیره که کوچکترین سواد امنیت دیجیتال هم ندارند، لطفا هرجایی تراوشات ذهنتون رو بیرون نریزید
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
شما برو تو قار زندگی کن درشم قفل بزن که بهت حمله نکنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
این نظر نشون میده تا چه حد برخی افراد مقرض و بی سواد هستن
مثل این میمونه که بگیم عامل اصلی تصادفات خوروها هستن پس کلا خودرو باید از سطح کشور حذف بشه
یا اصلی ترین عامل طلاق ازدواج هست اگر کسی ازدواج نکنه دیگه طلاق هم نمیگیره
پیام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
نتیجه بی پولی دولت
برداشتن پول مردمه
زارع
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
نت قطع بود نه که حمله نشده بود. چه ربطی داره استاد واقعا چرا فکر نمی کنین واقعا چرا انقد عقب مونده هستین
عرف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اینم از مغز و درک یه هموطن ، شانس نداریم از هموطن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
وقتی میگم عقب مونده اید خب قبول کنید عقب مونده اید این چه استدلالیه که دارید
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
140
پاسخ
مگه قبلا کسی پاسخگوی مشکلات مردم بوده که الان باشه؟
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
127
پاسخ
این بانک ملی چند وقت قبل هم دچار اختلال شده بود چرا کسی محاکمه نمیشه
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
98
پاسخ
بانک ملی نماینده واقعی مدیریت تظلمی و بی مسئولیتی کامل است دریغ از یک عذرخواهی ساده از مردمی که به بانک اعتما دکرده و پول خود را در ان گذاشته اند . تازه با روایت نادرست مدعی حل مشکل هستند در حالیکه کاملا نادرست است و مشکلات مردم هنوز حل نشده است. وقتی انتصابات بر پایه توصیه و مصلحت اندیشی باشد نتیجه ایی جز این نخواهد داشت. مدیر بانک ملی کجاست؟ چرا به مشتریات توضیح نمی دهد چه اتفاقی افتاده است؟؟؟؟؟مدیر فکر کرده است فقط مدیر است و مدیر مردم.
پاسخ ها
مرجان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
دقیقا یکی نیست بیاد توضیح بده ،همه که پای رفتن به بانک ندارن بعضی میانسال کسی و ندارن همه خدمات و اینترنتی انجام میدن حتی یکی توضیح نداد بدونن هنوز مشکل رفع نشد،پولا بلوکه شد هیچکی توضیح نمیده ،بی کفایتی تا چه حد ،رهن خونم مونده نه صورت حساب میاد واسم نه میتونم انتقال بدم ،دیگه کوچکترین اعتمادی نمونده
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
78
پاسخ
جالبه اقساط هم قابل پرداخت نیست ولی برای ضامن پیامک میره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
مشکل ضامن هست به بانک ربطی نداره...بانک مای واقعا وام های عالی میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
50
پاسخ
سامانه های شرکت سداد توی یه جنگ دوبار هک شد و در حدود نیمی از این زمان در دسترس نبود و بعد مدیران سازمان امور مالیاتی کشور بعد از خلع ید کارکنان فناوری اطلاعات این سازمان، با ترک تشریفات و با مبالغ صدها ملیاردی از بیت المال این شرکت رو دارند بر سامانه های این سازمان مسلط میکنند. بیچاره اون نان اور خانواده که میاد صد گرمی گوشت چرخ کرده می خره و وای به حال مدیری که برای پیش برد مطامع خودش و باندش اینجوری بیت المال مسلمین رو حراج کرده
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
78
پاسخ
مثل همه مرذاکز و سازمان های دولتی هیچکس پاسخگو نیست - نتیجه استخدام های سفارشی همین است - سایر بانک ها خرداد سال گذشته مشکل برای همیشه حل کردند ولی بانک ملی از خرداد گذشته این بار 4 ام هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
آفرین وقتی دخترخاله و پسرخاله فلانی مسئول بی آگاهی باشه همین میری بانک می‌خندن میگن قطع واقعا دارین مردم و عصبانی میکنین خودتون کاری که با یه ویدئو ت‌ضیح کامل قابل حل ،بد میکنین اشتباه میکنین
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