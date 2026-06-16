برنامه کامل گروه J جام جهانی ۲۰۲۶؛ آخرین رقص مسی برای جاودانگی و اردن در سودای شگفتی
اگرچه روی کاغذ اردن کمترین شانس را برای صعود از گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ دارد، اما این تیم آسیایی پس از نایب قهرمانی در جام ملتها و صعود به جام جهانی برای اولین بار، حالا به دنبال خلق شگفتی دیگری است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برای بسیاری از ستارههای بزرگ فوتبال جهان، آخرین فرصت رسیدن به افتخاری جاودانه خواهد بود؛ اما شاید هیچ بازیکنی به اندازه لیونل مسی در کانون توجه قرار نداشته باشد. فوقستاره آرژانتینی که پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تمامی افتخارات ممکن در فوتبال رسید، حالا در آستانه ششمین حضور خود در جام جهانی قرار دارد؛ رکوردی تاریخی که میتواند با دفاع از عنوان قهرمانی، به کاملترین پایان ممکن برای دوران حرفهای او تبدیل شود.
آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی در گروه J با اتریش، الجزایر و اردن همگروه شده است. روی کاغذ آلبیسلسته شانس نخست صعود از این گروه محسوب میشود، اما اتریش با نسل جدید فوتبال خود، الجزایر با تجربه حضور در جامهای جهانی و اردن به عنوان یکی از شگفتیسازان سالهای اخیر آسیا، میتوانند کار را برای شاگردان لیونل اسکالونی دشوار کنند.
اردن که در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ فراتر از همه پیشبینیها تا دیدار فینال پیش رفت و نایبقهرمان آسیا شد، حالا برای نخستین بار در تاریخ خود حضور در جام جهانی را تجربه میکند و بدون تردید یکی از تیمهایی خواهد بود که نگاه فوتبالدوستان قاره آسیا را به خود جلب میکند.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به برنامه دیدارهای گروه J خواهیم داشت.
- گروه J: آرژانتین، اتریش، الجزایر و اردن
چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- آرژانتین - الجزایر | ساعت ۰۴:۳۰ | ورزشگاه اروهد | کانزاسسیتی
- اتریش - اردن | ساعت ۰۷:۳۰ | ورزشگاه لیوایز | سانتاکلارا کالیفرنیا
دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ ژوئن ۲۰۲۶)
- آرژانتین - اتریش | ساعت ۲۰:۳۰ | ورزشگاه ایتیاندتی | آرلینگتون تگزاس
سهشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئن ۲۰۲۶)
- اردن - الجزایر | ساعت ۰۶:۳۰ | ورزشگاه لیوایز | سانتاکلارا کالیفرنیا
یکشنبه، ۷ تیر ۱۴۰۵ (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)
- الجزایر - اتریش | ساعت ۰۵:۳۰ | ورزشگاه اروهد | کانزاسسیتی
- اردن - آرژانتین | ساعت ۰۵:۳۰ | ورزشگاه ایتیاندتی | آرلینگتون تگزاس
به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.