فراتر از همه این مسائل، پرسشی عمیق‌تر نیز وجود دارد. اگر نسل آینده بخش مهمی از ارتباطات خود را با سامانه‌های غیرانسانی تجربه کند، چه بر سر فضیلت‌هایی مانند همدلی، شفقت، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی خواهد آمد؟ این فضیلت‌ها در دل رابطه میان انسان‌ها شکل می‌گیرند. کودک زمانی معنای همدلی را درک می‌کند که رنج دیگری را احساس کند.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، تاریخ حقوق کودک را می‌توان تاریخ گسترش تدریجی فهم بشر از نیازهای واقعی کودکان دانست. در گذشته، دغدغه اصلی حمایت از کودکان در برابر مرگ، بیماری، گرسنگی و استثمار بود. سپس توجه به آموزش، سلامت روان، مشارکت اجتماعی و حمایت در برابر خشونت در کانون سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفت. اما تحولات فناورانه دهه اخیر، به‌ویژه ظهور سامانه‌های هوشمندی که قادرند با انسان گفت‌وگو کنند، به پرسشی کاملاً جدید دامن زده است؛ پرسشی که شاید تا چند سال پیش حتی تصور آن نیز دشوار بود.

اگر بخشی از فرایند یادگیری، مشورت، دریافت اطلاعات و حتی گفت‌وگوهای روزمره کودکان با موجودیتی غیرانسانی انجام شود، چه کسی در شکل‌گیری ارزش‌ها، باورها و قضاوت‌های اخلاقی آنان نقش خواهد داشت؟ آیا حقوق کودک باید خود را برای عصری آماده کند که در آن کودکان نه فقط از والدین، معلمان و همسالان، بلکه از سامانه‌های هوشمند نیز می‌آموزند؟ این پرسش صرفاً یک دغدغه فناورانه نیست؛ بلکه به یکی از بنیادی‌ترین ابعاد رشد انسانی مربوط می‌شود. هر کودک در مسیر رشد خود، تنها دانش و مهارت نمی‌آموزد، بلکه به تدریج ارزش‌ها، هنجارها، باورها و معیارهای تشخیص درست از نادرست را نیز فرا می‌گیرد.

آنچه از آن به عنوان رشد اخلاقی یاد می‌شود، فرایندی پیچیده و چندلایه است که در بستر خانواده، مدرسه، فرهنگ، تجربه‌های اجتماعی و روابط انسانی شکل می‌گیرد. در این فرایند، کودک نه فقط پاسخ پرسش‌های خود را دریافت می‌کند، بلکه می‌آموزد چگونه درباره مسائل اخلاقی بیندیشد، چگونه میان منافع متعارض تصمیم بگیرد، چگونه مسئولیت اعمال خود را بپذیرد و چگونه کرامت و حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد.

تا همین اواخر، تقریباً تمام منابع اثرگذار بر رشد اخلاقی کودک ماهیتی انسانی داشتند. والدین، معلمان، مربیان، اعضای خانواده، دوستان و شخصیت‌های فرهنگی جامعه مهم‌ترین نقش را در انتقال ارزش‌ها ایفا می‌کردند. اما امروز برای نخستین بار در تاریخ بشر، کودکان با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز به پرسش‌های آنان پاسخ دهد، درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کند، راهنمایی ارائه دهد و حتی در برخی موارد نقش همراه یا هم‌صحبت را ایفا نماید. این تحول، فرصت‌های بزرگی را به همراه آورده است، اما هم‌زمان پرسش‌های عمیق حقوقی، تربیتی و اخلاقی نیز ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران کودکی، شکل‌گیری تدریجی نظام ارزش‌هاست. کودکان در سال‌های اولیه زندگی، جهان را از طریق پرسش‌های فراوان می‌شناسند. آنان درباره عدالت، دوستی، صداقت، خشونت، احترام، مسئولیت و ده‌ها مفهوم دیگر کنجکاوی می‌کنند. پاسخ‌هایی که دریافت می‌کنند، به تدریج بخشی از ساختار ذهنی و اخلاقی آنان را شکل می‌دهد. در گذشته، این پاسخ‌ها عمدتاً از سوی انسان‌هایی ارائه می‌شد که خود در بستر یک جامعه، فرهنگ و نظام ارزشی مشخص زندگی می‌کردند. اما اکنون بخش مهمی از این پاسخ‌ها ممکن است از سوی سامانه‌هایی ارائه شود که فاقد تجربه انسانی، احساسات، وجدان اخلاقی و مسئولیت‌پذیری واقعی هستند. در اینجا باید میان دانش و حکمت تمایز قائل شد.

یک سامانه هوشمند ممکن است حجم عظیمی از اطلاعات را در اختیار کودک قرار دهد، اما رشد اخلاقی صرفاً حاصل انتقال اطلاعات نیست. اخلاق در بستر رابطه انسانی شکل می‌گیرد. کودک از مشاهده رفتار والدین، تجربه همدلی، مواجهه با رنج دیگران، پذیرش مسئولیت و مشارکت در زندگی اجتماعی می‌آموزد که چگونه انسان بهتری باشد. هیچ سامانه‌ای، هر اندازه پیشرفته، نمی‌تواند جایگزین کامل این تجربه انسانی شود.

با این حال، واقعیت آن است که کودکان امروز بیش از هر نسل دیگری با فناوری‌های هوشمند تعامل دارند. بسیاری از آنان برای انجام تکالیف، یافتن پاسخ پرسش‌ها، دریافت توصیه یا حتی گفت‌وگوی روزمره به این سامانه‌ها مراجعه می‌کنند. این وضعیت به تدریج می‌تواند الگوهای جدیدی از اعتماد را شکل دهد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده آن است که کودکان تا چه اندازه به ماشین‌ها اعتماد خواهند کرد و این اعتماد چه تأثیری بر استقلال فکری آنان خواهد داشت.

اعتماد یکی از عناصر بنیادین رشد اخلاقی است. کودک باید بیاموزد که هیچ منبعی، هر اندازه معتبر، از خطا مصون نیست. او باید قدرت پرسشگری، نقد و ارزیابی مستقل را در خود پرورش دهد. اما اگر فناوری‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی شوند که همواره پاسخ‌های سریع، قاطع و متقاعدکننده ارائه دهند، این خطر وجود دارد که برخی کودکان به تدریج توانایی تردید سازنده و تفکر انتقادی را از دست بدهند. در چنین شرایطی، وابستگی شناختی به ماشین می‌تواند جایگزین استقلال فکری شود. از منظر حقوق کودک، این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. حق کودک بر رشد اخلاقی را می‌توان بخشی از حق او بر رشد همه‌جانبه شخصیت دانست. هدف از تربیت کودک صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه کمک به شکل‌گیری انسانی مسئول، آگاه، مستقل و دارای قدرت قضاوت اخلاقی است. اگر فناوری‌های نوین به گونه‌ای به کار گرفته شوند که این فرایند را تضعیف کنند، نظام حقوق کودک ناگزیر خواهد بود نسبت به آن واکنش نشان دهد.

این‌میان، مسئولیت خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. والدین نباید فناوری را صرفاً ابزاری برای سرگرمی یا آموزش تلقی کنند. آنان باید بدانند که هر ابزار جدید می‌تواند در شکل‌دهی نگرش‌ها و ارزش‌های کودک نقش داشته باشد. گفت‌وگو درباره محتوایی که کودک دریافت می‌کند، تشویق او به پرسشگری، آموزش مهارت ارزیابی منابع و ایجاد فرصت برای تعاملات انسانی واقعی از جمله مهم‌ترین وظایف والدین در عصر جدید است. مدرسه نیز با چالشی تاریخی روبه‌رو شده است.

نظام‌های آموزشی برای دهه‌ها بر انتقال دانش تمرکز داشتند، اما در دورانی که دسترسی به اطلاعات آسان‌تر از هر زمان دیگری شده است، وظیفه اصلی آموزش بیش از پیش به پرورش تفکر انتقادی، مسئولیت‌پذیری اخلاقی و مهارت‌های انسانی تغییر می‌یابد. مدرسه باید به کودکان بیاموزد که فناوری ابزار است، نه مرجع نهایی حقیقت. آنان باید یاد بگیرند که هر پاسخ را ارزیابی کنند، منابع مختلف را مقایسه نمایند و تصمیم‌های اخلاقی را بر اساس اصول انسانی اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، مفهوم سواد هوش مصنوعی به یکی از ضروری‌ترین نیازهای نسل جدید تبدیل شده است. همان‌گونه که در گذشته سواد خواندن و نوشتن یا سواد رسانه‌ای اهمیت داشت، امروز کودکان باید بیاموزند فناوری‌های هوشمند چگونه کار می‌کنند، چه محدودیت‌هایی دارند، چگونه ممکن است دچار خطا شوند و چرا نباید بدون تأمل به همه پاسخ‌های آنان اعتماد کرد. این آگاهی نه‌تنها یک مهارت فناورانه، بلکه بخشی از فرایند تربیت شهروندان مسئول در جامعه آینده است.

دولت‌ها نیز نمی‌توانند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشند. همان‌گونه که قوانین حمایت از کودکان در برابر محتوای آسیب‌زا یا بهره‌کشی اقتصادی ایجاد شده‌اند، لازم است سیاست‌های جدیدی برای حمایت از رشد اخلاقی کودکان در محیط‌های فناورانه تدوین شود. طراحی سامانه‌های سازگار با نیازهای کودکان، شفافیت در عملکرد فناوری‌های هوشمند، نظارت بر محتوای ارائه‌شده به کودکان و حمایت از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در این حوزه، بخشی از مسئولیت‌های دولت‌ها در عصر جدید خواهد بود.

فراتر از همه این مسائل، پرسشی عمیق‌تر نیز وجود دارد. اگر نسل آینده بخش مهمی از ارتباطات خود را با سامانه‌های غیرانسانی تجربه کند، چه بر سر فضیلت‌هایی مانند همدلی، شفقت، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی خواهد آمد؟ این فضیلت‌ها در دل رابطه میان انسان‌ها شکل می‌گیرند. کودک زمانی معنای همدلی را درک می‌کند که رنج دیگری را احساس کند. مسئولیت را زمانی می‌آموزد که پیامد رفتار خود را در زندگی دیگران ببیند. احترام را زمانی درک می‌کند که با کرامت انسانی مواجه شود. هیچ فناوری‌ای نباید جایگزین این تجربه‌های بنیادین انسانی شود.

به همین دلیل، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در کنار حق بر آموزش، سلامت و مشارکت، از حق کودک بر رشد اخلاقی نیز با نگاهی تازه سخن بگوییم. این حق به معنای برخورداری کودک از محیطی است که در آن بتواند ارزش‌های انسانی را بیاموزد، قدرت قضاوت مستقل پیدا کند، تفکر انتقادی را پرورش دهد و در عین بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، انسانیت خود را حفظ کند.

در نهایت، بزرگ‌ترین چالش عصر هوش مصنوعی شاید نه فنی، بلکه انسانی باشد. مسئله اصلی این نیست که ماشین‌ها چه اندازه باهوش خواهند شد؛ مسئله این است که کودکان ما تا چه اندازه فرصت خواهند داشت انسان‌هایی آگاه، اخلاقی و مسئول باقی بمانند. آینده حقوق کودک در دهه‌های پیش رو تا حد زیادی به پاسخ این پرسش وابسته خواهد بود. اگر جامعه بتواند میان نوآوری فناورانه و رشد اخلاقی کودکان تعادل برقرار کند، فناوری به ابزاری برای شکوفایی انسان تبدیل خواهد شد. اما اگر این تعادل از میان برود، ممکن است نسلی پرورش یابد که به اطلاعات بی‌سابقه‌ای دسترسی دارد، اما در فهم ارزش‌های انسانی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از همین رو، حق کودک بر رشد اخلاقی را باید یکی از مهم‌ترین حقوق نوظهور عصر جدید دانست؛ حقی که پاسداری از آن، در واقع پاسداری از آینده انسانیت است.

محمدمهدی سیدناصری؛ حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان