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ماجرای ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا در ایران چیست؟/ نماینده مجلس به تابناک: اصل موضوع درست است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصل موضوع سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران را تایید کرد و نحوه انجام آنرا توضیح داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۴۵
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ماجرای ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا در ایران چیست؟/ نماینده مجلس به تابناک: اصل موضوع درست است

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، بر اساس اخبار منتشر شده، موضوع یک صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران، در حالی که از سوی برخی مقامات آمریکایی مطرح شده، با تکذیب صریح دونالد ترامپ رو‌به‌رو شده است.

این موضوع در جزئیات تفاهم منتشر شده از سوی رسانه‌های ایرانی نیز آمده بود و رسانه هایی، چون آکسیوس و فایننشیال تایمز نیز از آن سخن گفته‌اند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار تابناک گفت: اگر آمریکا بخواهد پولی به ایران تحت عنوان خسارت پرداخت کند، از منظر بین الملل مقصر جنگ شناخته می‌شود و این موضوع خوشایند او نخواهد بود. بنابراین، به منظور پرداخت خسارت منتها در قالب سرمایه گذاری، این موضوع سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری از سوی آنها مطرح شده منتها این مبلغ را آمریکا به صورت مستقیم جهت سرمایه گذاری پرداخت نمی‌کند و این پول از سوی کشور‌های حاشیه خلیج فارس تامین خواهد شد.
 
وی افزود: پس از این موضوع کشور‌های اروپایی هم اعلام کردند که حاضر هستند که تحریم‌های ایران را کاهش و یا رفع کنند و به نوعی برای سرمایه گذاری در ایران از آمریکا عقب نماند.

نشریه «فایننشال تایمز» بامداد سه‌شنبه از احتمال تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای ایران خبر داده است.

این نشریه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری که ایران می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد، برای شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، ایجاد خواهد شد.

این منابع که نامشان فاش نشد، به فایننشال تایمز گفتند: «این صندوق از محل بودجه دولتی تأمین مالی نخواهد شد، بلکه برای شرکت‌هایی ایجاد می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری در کشور [ایران]با جمعیت ۹۰ میلیون نفر و منابع انرژی فراوان را دارند».

در این گزارش آمده است که بسیاری از شرکت‌ها در اروپا، آسیا، از جمله کره جنوبی و ژاپن، و همچنین در آمریکا، برای حضور در این صندوق علاقه نشان داده‌اند.

فایننشال تایمز سپس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که واشنگتن احتمال لغو تحریم‌ها و ایجاد این صندوق را که به «دستاوردهای» ایران در اجرای یادداشت تفاهم مرتبط خواهد بود، مورد بحث قرار داده است.

این گزارش می‌افزاید که ایجاد این صندوق به توافق نهایی پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه بستگی دارد و ممکن است پس از تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات بیشتر درمورد توافق هسته‌ای انجام شود.

آکسیوس نیز پیشتر این موضوع را مطرح کرده بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش‌ها درباره پرداخت ۳۰۰ میلیارد دلار به ایران را تکذیب کرد. او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، این خبر را «اخبار جعلی» خواند که توسط دموکرات‌ها منتشر شده است.

ترامپ در این پست نوشت: «داستان اینکه آمریکا به ایران ۳۰۰ میلیون دلار پرداخت می‌کند، اخبار جعلی است که توسط دموکرات‌ها پخش شده است؟!»

قابل ذکر است که او در این پست، رقم را به اشتباه ۳۰۰ میلیون دلار ذکر کرده، در حالی که اکثر گزارش‌ها از ۳۰۰ میلیارد دلار صحبت می‌کنند.

برخلاف موضع صریح ترامپ، معاون او، جی‌دی ونس، در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌اس نیوز، وجود چنین منابع مالی را تأیید کرده، اما با دو شرط کلیدی ۱- عملکرد ایران: ونس گفت که ایران در صورت پایبندی به تعهداتش، به این منابع دسترسی خواهد داشت؛ ۲- تأمین مالی از سوی کشور‌های عربی خلیج فارس: او تأکید کرد که این پول از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی پرداخت نمی‌شود و احتمالاً از طریق ائتلاف کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس (شامل عربستان، امارات و...) تأمین خواهد شد.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز به خبرنگاران گفته بود که موضوعاتی مانند آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، لغو تحریم‌ها و ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران، بخشی از مذاکرات بوده و به عملکرد ایران گره خورده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این صندوق سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه شرکت‌های خارجی برای بازسازی ایران طراحی شده است و پول نقدی نیست که مستقیماً در اختیار دولت ایران قرار گیرد.

 تحقق آن منوط به توافق نهایی بوده و شرایطی مانند تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات هسته‌ای را شامل می‌شده است.

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ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جعفر قادری سرمایه گذاری در ایران صندوق سرمایه گذای مشترک دونالد ترامپ جی دی ونس پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
اگر واقعا صندوق سرمایه گذاریه که پس غرامت جنگ چی میشه؟ باید غرامت بده

در هر صورت تجربه نشون داده که آمریکا سنگ اندازی و بدعهدی خواهد کرد.
لبنان و فلسطین رو که داره میزنه
عوارض تنگه محل ابهام شدیده، به نظر میاد فعلا قرار نیست هیچ پولی بگیریم
پول هم بگیریم از گلوی ما پایین نمیره وقتی زن و بچه مردم توی لبنان و فلسطین زیر آتش هستن آواره شدن و روزانه کشته میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
709 میلیارد دلار ایرانی ها برای روز مبادا کنار گذاشتند زیر بالش، داخل تشک، ته گلدان، زیر سنگ و......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
اصل موضوع درست است ولی هرگز نخواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
صندوق300سنتی هم نیست ،چه برسد به 300میلیارد دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
1
پاسخ
سرمایه گذاری یعنی تسلط بیگانگان به ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
آمریکا یک دلار هم در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد
رضا
|
United States of America
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
بزودی تمامی شرکتهای آمریکایی در ایران سرمایه گذاری میکنند . ایران برای سرمایه گذاری جای بکر و ایمن است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
وقتی آمریکا خودش گفته سرمایه گذاری نمیکند انوقت کشورهای عربی که بهشون حمله شده واقعا انتظار دارید بیان سرمایه گذاری کنند در ایران؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
0
پاسخ
قدرت کشوری به نام ایران
نه یک کلمه بیشتر
نه یک کلمه کمتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
3
پاسخ
امیدوارم درست باشد . همیشه دوستی بهتر از دشمنی و جنگ است
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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