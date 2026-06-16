روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۳۶ دقیقه امروز سهشنبه با ۲۵ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش به ۸۲ دلار و ۹۲ سنت برای هر بشکه رسید.
به گزارش تابناک، نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۹ سنت یا ۰.۱ درصد افت، ۸۰ دلار و ۶۶ سنت بهازای هر بشکه معامله شد. قیمت هر دو شاخص نفتی در معاملههای روز دوشنبه (۲۵ خرداد) پس از انتشار خبر توافق اولیه ایران و آمریکا برای پایاندادن به جنگ، با حدود ۵ درصد کاهش به پایینترین سطح از چهارم مارس (۱۳ اسفند، ۱۴۰۴) تاکنون رسید. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سبب اختلال تردد از تنگه هرمز، گذرگاه انتقال یکپنجم نفت جهان، شد.
بعضی تحلیلگران پیشبینی میکنند که جریان عرضه از تنگه هرمز بهزودی از سر گرفته میشود، هرچند عوامل دیگر بر قیمتهای بازار فیزیکی تأثیر میگذارند.
تحلیلگران بانک مورگان استنلی در یادداشتی به مشتریان خود اعلام کردند: برآورد میشود عادیشدن جریان تردد نفتکشها چند هفته زمان ببرد. پیشبینی میکنیم ۵۰ درصد از تولید از دسترفته تا سپتامبر و ۸۰ درصد آن تا دسامبر به بازار بازگردد. در هفتههای اخیر، طیف گستردهای از شاخصها نشاندهنده افت در بازارهای فیزیکی نفت بودهاند.
به گفته تحلیلگران بانک مورگان استنلی، افزایش صادرات آمریکا و کاهش واردات چین محرکهای اصلی بازار به شمار میروند و به نظر نمیرسد که تأثیر این دو محرک در کوتاهمدت (یعنی هفتههای آینده) پایان یابد.