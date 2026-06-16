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اعلام موضع چین درباره تنگه هرمز

وزارت خارجه چین درباره تنگه هرمز تاکید کرد: عبور امن از این تنگه با هدف خدمت به منافع تمام طرف ها باید تضمین شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۱۹
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اعلام موضع چین درباره تنگه هرمز

 الجزیره گزارش داد: وزارت خارجه چین نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات کنونی در لبنان ابراز و تاکید کرد، نباید حاکمیت و امنیت این کشور خدشه دار شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این وزارت خانه اضافه کرد، امیدواریم تمام طرف ها اقدامات لازم برای آتش بس را انجام داده و شرایط را برای محافظت از صلح و ثبات در منطقه مهیا کنند.

وزارت خارجه چین درباره تنگه هرمز نیز تاکید کرد، عبور امن از این تنگه با هدف خدمت به منافع تمام طرف ها باید تضمین شود. ما با طرف های ذی ربط برای محافظت از کشتی های چینی در تنگه هرمز تماس داریم.

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