آمریکا برای کاهش تحریمهای ایران اعلام آمادگی کرد
شبکه تلویزیونی سیانان به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده انجام گامهایی برای آغاز کاهش تحریمها علیه ایران است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا: سی ان ان روز دوشنبه به وقت محلی گفت که مقامهای ارشد دولت آمریکا احتمال هرگونه «توافق جانبی» با هدف آزادسازی داراییهای ایران که در کشورهای خلیج فارس مسدود شدهاند را کماهمیت جلوه دادند، اما در عین حال گفتند آمریکا آماده است برای آغاز روند کاهش تحریمها، برخی «گامهای کوچک» بردارد.
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی گفت کشورهای ائتلاف خلیج فارس «بسیار از توافق میان آمریکا و ایران برای آغاز مذاکرات فشرده درباره برخی مسائل پیچیده و حلنشده جهت پایان دادن به این مناقشه حمایت کردهاند.»
سی ان ان افزود: از جمله این مسائل، گزارش شده است ایران خواستار آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده بلافاصله پس از امضای یک توافق موقت با آمریکا شده و همچنین ۱۲ میلیارد دلار دیگر در مرحلهای بعدی.
سی ان ان گفت، وقتی از یک مقام آمریکایی پرسیده شد که آیا این توافق مانع از آن میشود که یک کشور ثالث فوراً داراییهای ایران را آزاد کند، او گفت: «شما شاهد توافقهای جانبی با قطر یا امارات یا هیچ یک از این کشورهای دیگر نخواهید بود.»
او با اشاره به «هماهنگی نزدیک» با شرکای منطقهای افزود: «این ایده که هر یک از این کشورها بخواهند با ایرانیها توافقهای جانبی انجام دهند، به نظر من نهتنها بعید، بلکه کاملاً غیر منطقی است.»
یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا نیز گفت که آمریکا و ایران در «مراحل اولیه» «اعتماد سازی» هستند، اما اشاره کرد که آمریکا «آماده آزادسازی داراییهای مسدودشده است و آماده کاهش تحریمها هستیم.»
او گفت: «در آغاز، ما هم برخی گامهای کوچک برمیداریم، اگر آنها هم برخی گامهای کوچک به سمت ما بردارند که نشان دهد به تعهداتشان پایبند هستند.»
این مقام آمریکایی از ارائه جزئیات درباره اینکه این «گام کوچک» دقیقا چه خواهد بود، خودداری کرد، اما مقام اول بعدا توضیح داد که در حال حاضر «هیچ مبلغی (دلاری) از داراییهای مسدودشده توسط آمریکا یا هیچ کشور دیگری آزاد نشده است.»
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر یکشنبه به وقت محلی (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در شبکه تروث سوشال خود پس از دو جنگ علیه ایران اعلام کرد: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است.
پیش از این، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان اعلام کرد که تفاهمنامه میان دو کشور حاصل شده و در روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در سوئیس امضا خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با صدور بیانیهای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تاکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد.