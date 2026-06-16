فرمول ایران برای مهار بدعهدی آمریکا

منابع آگاه از روند بررسی تفاهم‌نامه اخیر در شورای عالی امنیت ملی، از اتکای این مصوبه به یک «نظریه تفسیری» دقیق خبر دادند که با تأکید بر پیشینه بدعهدی و نقض عهد آمریکا، ترتیبات اجرایی خاصی را برای مقابله با هرگونه تعلل طراحی کرده است.

منابع آگاه از روند بررسی تفاهم‌نامه اخیر در شورای عالی امنیت ملی، از اتکای این مصوبه به یک «نظریه تفسیری» دقیق و گام‌به‌گام خبر دادند که با تأکید بر پیشینه بدعهدی و نقض عهد آمریکا، ترتیبات اجرایی خاصی را برای مقابله با هرگونه تعلل یا تخلف طراحی کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این گزارش، با توجه به سابقه طولانی بی‌اعتمادی نسبت به رفتارهای خصمانه و عهدشکنی‌های مکرر دولت آمریکا، اعضای شورای عالی امنیت ملی در جلسات کارشناسی خود، بندهای مختلف تفاهم‌نامه را ذیل یک پیوست نظریه تفسیری به محضر رهبر معظم انقلاب رساندند. و این نظریه تفسیری به‌عنوان چارچوب الزام‌آور اجرایی تعیین شد.

جزئیات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در این نظریه تفسیری، برای هر یک از تعهدات طرف مقابل، یک «گام اجرایی» متناظر از سوی ایران تعریف شده است. به‌بیان‌دیگر، مصوبه شورا مبتنی بر اجرای گام‌به‌گام و مشروط است؛ بدین معنا که ایران صرفاً در قبال تحقق عینی و کامل هر بند از تعهدات آمریکا، اقدام متناظر خود را انجام خواهد داد. در غیر این صورت و در صورت عدم تحقق هر یک از بندها، گام‌های متقابل ایران از جمله توقف اجرای تعهدات متناظر، بلافاصله عملیاتی خواهد شد.

این سازوکار که در قالب مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مرحله اجرا گذاشته شده، نشان‌دهنده «نگاه بدبینانه به وعده‌های آمریکا» و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای خنثی‌سازی هرگونه انحراف یا نقض عهد از سوی ایالات متحده است.

