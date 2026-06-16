ادعای تازه کاخ سفید درباره ذخایر اورانیومی ایران
«جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سهشنبه مدعی شد که طبق یادداشت تفاهم، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از بین خواهد رفت.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ونس در مصاحبه با شبکه «انبیسی» گفت: «بازرسان هستهای طبق مفاد تفاهمنامه پایان جنگ، ناگزیر به ایران بازخواهند گشت».
وی سپس ادعا کرد: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی و واشنگتن به ایران کمک خواهند کرد تا ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا را نابود کند».
این مقام آمریکایی ادامه داد: «قطریها و پاکستانیها در میانجیگری برای توافق با ایران کمک قابل توجهی کردند».
ونس در ادامه توضیح داد که یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران به دلیل جزئیات فنی که باید حل شوند، هنوز منتشر نشده است.
وی در اینباره اظهار داشت که جزئیات ذکر شده مربوط به متن یادداشت تفاهم نیست، بلکه مربوط به اجرای آن است.
معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود: «اگر ایران به تعهداتش عمل کند، از آن سود خواهد برد و این همان چیزی است که ما میخواهیم».