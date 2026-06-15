تفاهمنامه میتواند سندی افتخارآمیز برای کشور باشد
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
پس از گفتوگوهای فشرده، قریب به اتفاق اعضای شعام با متن تفاهمنامه همراهی کردند تا عزم واقعی آمریکا برای احترام به حقوق ملت ایران در عمل آزموده شود.
هدایتهای رهبر عالیقدر بیشترین نقش را در گنجاندن بندهای صیانت از منافع ملی ایران داشته که قدردان ایشان هستیم.
تفاهمنامه تدوین شده، حاصل ماهها گفتوگو و پیگیریهای مستمر در این زمینه است و اگر همه مفاد آن بهدرستی عملیاتی شود، میتواند سندی افتخارآمیز برای کشور تلقی شود.
آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است.
جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینهها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق خدمت صادقانه به مردم است. ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.