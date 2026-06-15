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نباید اجازه داد اختلافات داخلی سوژه سوءاستفاده دشمن شود

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها پروژه جدیدی را با محاصره تنگه هرمز تحمیلکرده‌اند که همان جنگ اقتصادی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این جنگ، ایجاد گسست و شکاف در جامعه است که با توجه به آسیب‌پذیری کشور در برخی بخش‌ها این موضوع نیازمند هوشیاری است. 
کد خبر: ۱۳۷۹۳۸۷
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نباید اجازه داد اختلافات داخلی سوژه سوءاستفاده دشمن شود

به گزارش تابناک به نقل از عصر خبر، فدا حسین مالکی با اشاره به مخالفت برخی جریان های داخلی با روند مذاکرات اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی هرگونه مذاکره و مسائل امنیتی ابتدا در شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده و در نهایت به استحضار رهبری می‌رسد. 

وی اختلاف نظر در فرآیند مذاکرات را امری طبیعی عنوان و بیان کرد: نکته حیاتی این است که این اختلافات نباید منجر به شکاف و سوءاستفاده دشمن از شرایط حساس کنونی شود. 

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها پروژه جدیدی را با محاصره تنگه هرمز تحمیلکرده‌اند که همان جنگ اقتصادی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این جنگ، ایجاد گسست و شکاف در جامعه است که با توجه به آسیب‌پذیری کشور در برخی بخش‌ها این موضوع نیازمند هوشیاری است. 

مالکی با بیان اینکه مذاکره نباید جدا از جنگ تلقی شود، افزود:در شرایط فعلی، در حالی که بحث مذاکره مطرح است، حملاتی در تنگه هرمز میان ایران و آمریکا در جریان است که نشان‌دهنده تداوم جنگ است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، مذاکرات دارای سازوکار مشخصیاست که تیم مذاکره‌کننده با شناخت این سازوکار، تلاش می‌کند تا از بروز اختلاف جلوگیری کند تا بتوان از این پیچخطرناک عبور کرد و در مذاکرات پیروز شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه جنگ‌های گذشته یادآور شد: همان طور که کشور با حمایت ملت ایران سه جنگ سنگین هوایی،دریایی، زمینی را با موفقیت پشت سر گذاشته اکنون نیز با انسجام ملی، وفاق و همدلی می تواند از این بحران عبور کند.

مالکی همزمانی امضای تفاهم نامه با تولد ترامپ را بازی سیاسی خواند و اذعان داشت: اگرچه این اقدام ترامپ دهن‌کجی به دنیاو قواعد بین‌المللی و توهین به ایران و حتی ملت آمریکامحسوب می‌ شود، اما یکی از مزایای جمهوری اسلامی ایراندر این جنگ نابرابر، مسلط بودن بر استراتژی و سیاست خود است. قاعدتا تیم مذاکره کننده نیز خود را با حرف‌های ضد و نقیض، مغرضانه و احمقانه ترامپ تنظیم نخواهد کرد، زیرا همه می دانند که او دنیا را به تمسخر گرفته است.     

وی تاکید کرد: همانطور که در میدان جنگ، ابتکار عمل با ایرانبوده است، در مذاکرات نیز همین‌گونه خواهد بود و ایران تعیین‌کننده مسیر مذاکرات است. در واقع آمریکا فشارهای خود را برای وادار کردن ایران به پذیرش خواهد آورد، اما در نهایت این ایران است با سیاستی که در پیش دارد، بر اساس منافع خود عمل خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اختلاف نظر در روند مذاکرات نباید به تفرقه افکنی در حوزه دیپلماسی منجر شود، خاطرنشان کرد: قطعا با اتکا به خداوند و با رعایت اصول و استراتژی مشخص، می‌توان در مذاکرات پیروز شد. 

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فداحسین مالکی نماینده مجلس مذاکره آمریکا توافق مخالفان
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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