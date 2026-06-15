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اصرار اتحادیه اروپا بر اقدامات خصمانه علیه ایران

رئیس کمیسیون اروپا در راستای اقدامات خصمانه این نهاد گفت، اتحادیه اروپا صرف نظر از تفاهم ایران و آمریکا، تحریم‌ها علیه ایران را لغو نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۷۷
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اصرار اتحادیه اروپا بر اقدامات خصمانه علیه ایران

به گزارش به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا عصر دوشنبه پیش از نشست گروه هفت در فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا پس از توافق ایران و آمریکا تحریم‌ها را لغو خواهد کرد، در ادعایی بی‌اساس به خبرنگاران گفت: ما چارچوبی از تحریم‌ها را علیه ایران داریم که به دو ویژگی اصلی پاسخ می‌دهد؛ یکی نقض حقوق بشر و دیگری سلاح‌های کشتارجمعی و اصل تحریم‌ها این است که ما قبل از اینکه بتوانیم آنها را لغو کنیم، به تغییر واقعی در عمل نیاز داریم.

بنا بر این گزارش، این مقام اروپایی که همیشه با بهانه‌جویی و ادعاهایی پوچ به‌دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران بوده، گفت: تحریم‌ها برای تغییر رفتار وضع شده‌اند بنابراین اگر رفتار به‌طور معتبر و قابل تایید در حال تغییر باشد، می‌توانید تحریم‌ها را لغو کنید، اما تا زمانی که تغییر رفتاری وجود نداشته باشد، نمی‌توانید تحریم‌ها را لغو کنید.

پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی خود با اشاره به جزئیات رفع تحریم‌ها بر اساس یادداشت تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن اظهار کرد: بر اساس این یادداشت تفاهم، طرف آمریکایی به رفع همه تحریم‌ها اعم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوط به شورای حکام آژانس موظف می‌شود.

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اروپا اتحادیه اروپا اورسولا فوندرلاین ایران آمریکا مذاکره توافق تحریم های ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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