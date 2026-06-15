دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران نوشت: « بعد از انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، گمانه زنیهای گسترده ای در مورد سلامت و توانایی ایشان در سطح جهان مطرح شد. این تفاهم‌نامه سند اقتدار و نشانه توانمندی ایشان در تصمیم گیرهای بزرگ برای آینده ایران است.»

به گزارش تابناک، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم ایران و امریکا با اعلام دو پایتخت و کشورهای واسطه؛ نهایی و قرار است جمعه ۱۹ جوئن در ژنو امضاء و مذاکرات اصلی ۶۰ روزه آغاز شود. چند نکته:

۱- مهمترین بخش این توافق ۳ اصل ابتدای است:

الف: ترک مخاصمات مسلحانه،

ب.احترام به حاکمیت ملی، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. اگر توافق نهایی بر اساس این بند صورت گیرد؛ شاهد تحولات مهمی در تامین صلح و ثبات و امنیت منطقه و آینده روابط امریکا و ایران خواهیم بود.

۲- بعد از انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، گمانه زنی‌های گسترده ای در مورد سلامت و توانایی ایشان در سطح جهان مطرح شد. این تفاهم‌نامه سند اقتدار و نشانه توانمندی ایشان در تصمیم گیرهای بزرگ برای آینده ایران است.

۳- بعد از انقلاب، گزینه حمله نظامی به ایران، مهمترین خواسته اسراییل و برخی دیگر از متحدین امریکا در منطقه بود و لذا همه روسای جمهور آمریکا، این گزینه را در دستور کار داشتند. اما پرزیدنت ترامپ تنها رییس جمهوری بود که این ریسک را پذیرفت. رسانه های بزرگ آمریکا هم گزارش دادند که اسراییل به ایشان اطمینان داده بود که با حمله نظامی، ایران سقوط میکند. مقاومت ایران در جنگ ۳۶۷ روزه آمریکا-اسراییل؛ در حقیقت به تئوری « گزینه نظامی» و «تغییر رژیم در ایران» خاتمه داد.

۴- اما توافق نهایی بین آمریکا و ایران در صورتی به صلح پایدار خواهد انجامید که:

الف: واشینگتن و تهران در مورد کلیه اختلافات و نگرانی‎های اساسی متقابل گفتگو و توافق مرضی الطرفین حاصل شود.

ب: مذاکرات وزرای خارجه ۸ کشور حاشیه خلیج فارس آغاز و در قالب «نظام جدید همکاری و امنیت خلیج فارس»؛ نه تنها مسئولیت جمعی حفظ امنیت خلیج فارس را برعهده گیرند بلکه همکاری‌های همه جانبه مشابه «اتحادیه اروپا» را در حوزه خلیج فارس شکل دهند.

ج- با وساطت آمریکا؛ اسراییل و ایران به تهدیدات نظامی-امنیتی و موجودیتی متقابل چند دهه گذشته خاتمه دهند.