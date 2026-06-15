صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تفاهم‌نامه پایان جنگ، سند اقتدار و توانمندی رهبر ایران است

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران نوشت: « بعد از انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، گمانه زنیهای گسترده ای در مورد سلامت و توانایی ایشان در سطح جهان مطرح شد. این تفاهم‌نامه سند اقتدار و نشانه توانمندی ایشان در تصمیم گیرهای بزرگ برای آینده ایران است.»
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۷
| |
1105 بازدید
تفاهم‌نامه پایان جنگ، سند اقتدار و توانمندی رهبر ایران است

به گزارش تابناک، سید حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهم ایران و امریکا با اعلام دو پایتخت و کشورهای واسطه؛ نهایی و قرار است جمعه ۱۹ جوئن در ژنو امضاء و مذاکرات اصلی ۶۰ روزه آغاز شود. چند نکته:

۱- مهمترین بخش این توافق ۳ اصل ابتدای است:

الف: ترک مخاصمات مسلحانه،
ب.احترام به حاکمیت ملی، و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. اگر توافق نهایی بر اساس این بند صورت گیرد؛ شاهد تحولات مهمی در تامین صلح و ثبات و امنیت منطقه و آینده روابط امریکا و ایران خواهیم بود.

۲- بعد از انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای بعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، گمانه زنی‌های گسترده ای در مورد سلامت و توانایی ایشان در سطح جهان مطرح شد. این تفاهم‌نامه سند اقتدار و نشانه توانمندی ایشان در تصمیم گیرهای بزرگ برای آینده ایران است.

۳- بعد از انقلاب، گزینه حمله نظامی به ایران، مهمترین خواسته اسراییل و برخی دیگر از متحدین امریکا در منطقه بود و لذا همه روسای جمهور آمریکا، این گزینه را در دستور کار داشتند. اما پرزیدنت ترامپ تنها رییس جمهوری بود که این ریسک را پذیرفت. رسانه های بزرگ آمریکا هم گزارش دادند که اسراییل به ایشان اطمینان داده بود که با حمله نظامی، ایران سقوط میکند. مقاومت ایران در جنگ ۳۶۷ روزه آمریکا-اسراییل؛ در حقیقت به تئوری « گزینه نظامی» و «تغییر رژیم در ایران» خاتمه داد.

۴- اما توافق نهایی بین آمریکا و ایران در صورتی به صلح پایدار خواهد انجامید که:

الف: واشینگتن و تهران در مورد کلیه اختلافات و نگرانی‎های اساسی متقابل گفتگو و توافق مرضی الطرفین حاصل شود.
ب: مذاکرات وزرای خارجه ۸ کشور حاشیه خلیج فارس آغاز و در قالب «نظام جدید همکاری و امنیت خلیج فارس»؛ نه تنها مسئولیت جمعی حفظ امنیت خلیج فارس را برعهده گیرند بلکه همکاری‌های همه جانبه مشابه «اتحادیه اروپا» را در حوزه خلیج فارس شکل دهند.
ج- با وساطت آمریکا؛ اسراییل و ایران به تهدیدات نظامی-امنیتی و موجودیتی متقابل چند دهه گذشته خاتمه دهند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین موسویان دیپلمات پیشین آمریکا مذاکره توافق تفاهم نامه اسلام آباد تنگه هرمز
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأکید عراقچی و البوسعیدی بر لزوم عبور ایمن از تنگه هرمز
دیدار و گفت‌وگوی مکرون و ترامپ درباره توافق با ایران
تفاهم‌نامه می‌تواند سندی افتخارآمیز برای کشور باشد
طلوع رنسانس دیپلماتیک در سپهر سیاست خارجی ایران
اصرار اتحادیه اروپا بر اقدامات خصمانه علیه ایران
انگلیس: توافق آمریکا و ایران، بسیار مهم است
در تنگه هرمز هزینه خدمات ناوبری و بیمه دریافت می‌شود
فرانسه: برنامه موشکی ایران باید در توافق باشد
جزئیات جدید از تفاهم آمریکا درباره تنگه‌هرمز
میزبان مراسم امضای توافق ایران و آمریکا تعیین شد
امضای توافق ایران و آمریکا آنلاین خواهد بود/ علت چیست؟
پیت هگست؛ در مسیر امضای توافق با ایران هستیم
عکس: ترامپ توئیت عراقچی را بازنشر کرد!
بقائی: مدیریت تنگه هرمز را همچنان ادامه می‌دهیم
خبر جدید عراقچی از توافق با آمریکا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mpr
tabnak.ir/005mpr