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بازنشر معنادار پیامی از رهبر انقلاب پس از اعلام توافق

رهبر انقلاب: طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۳
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8265 بازدید

بازنشر معنادار پیامی از رهبر انقلاب پس از اعلام توافق

به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، پیامی و فرموده‌ای از ایشان را در پی اعلام توافق میان ایران و آمریکا بازنشر کرده است: طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است. ۷ خرداد ۱۴۰۵

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب آمریکا مذاکره توافق مخالفان وحدت شکنی
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