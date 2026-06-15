بازنشر معنادار پیامی از رهبر انقلاب پس از اعلام توافق
رهبر انقلاب: طرح و نقشهی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکستهای میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۳| |
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به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، پیامی و فرمودهای از ایشان را در پی اعلام توافق میان ایران و آمریکا بازنشر کرده است: طرح و نقشهی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکستهای میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است. ۷ خرداد ۱۴۰۵
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