بازنشر معنادار پیامی از رهبر انقلاب پس از اعلام توافق

رهبر انقلاب: طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است.

به گزارش تابناک، رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، پیامی و فرموده‌ای از ایشان را در پی اعلام توافق میان ایران و آمریکا بازنشر کرده است: طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است. ۷ خرداد ۱۴۰۵