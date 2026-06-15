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اعتراضات در تهران، لغو معادل‌سازی در ترکیه/ پاسخ رئیس پیام نور چیست؟ 

دو بحث حساس و خبرساز این روزها بر سرنوشت جمع زیادی از دانشجویان پیام نور سایه افکنده است. 
کد خبر: ۱۳۷۹۳۱۵
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5055 بازدید
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اعتراضات در تهران، لغو معادل‌سازی در ترکیه/ پاسخ رئیس پیام نور چیست؟ 

لغو معادل‌سازی مدارک پیام نور در ترکیه و اعتراضات دانشجویان بین المللی در تهران به توقف صدور مدرک تحصیلی شان، بار دیگر این دانشگاه را خبرساز کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه در شهریور ۱۴۰۴ مبنی بر لغو معادل‌سازی  مدارک دانشگاه پیام‌نور به دلیل ماهیت آموزش از راه دور، صدها فارغ‌التحصیل ایرانی را در موقعیت دشواری قرار داد. اما در روزهای گذشته باز هم خبرهای این داستان در برخی از رسانه ها منتشر شد. بسیاری از این دانشجویان که سال‌ها پیش با تأیید رسمی ترکیه وارد مسیر تحصیلی شده، مدارک کارشناسی ارشد و دکتری گرفته و حتی در دانشگاه‌های این کشور تدریس کرده بودند، اکنون با ابطال ناگهانی اعتبار مدارک مواجه شده‌اند.

دکتر امین ناجی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد: «موضوع معادل‌سازی در ترکیه را از طریق رایزنی علمی کشورمان در حال پیگیری هستیم و امیدواریم این موضوع به زودی حل شود.» بر اساس اظهارات امین ناجی،  مکاتبات لازم انجام شده و دانشگاه با عزم جدی از طریق کانال‌های دیپلماتیک علمی پیگیر بازگشت اعتبار مدارک است. 

اعتراضات در تهران، لغو معادل‌سازی در ترکیه/ پاسخ رئیس پیام نور چیست؟ 

بلاتکلیفی چهار هزار نفر چه می شود؟
خبر دوم درباره این دانشگاه، به وضعیت دانشجویان بین‌المللی واحدهای دانشگاه پیام‌نور مربوط می‌شود. روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزبان تجمع جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود. این دانشجویان عمدتاً ورودی‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت تحصیلی خود شدند؛ وضعیتی که با توقف صدور مدرک و برگزاری آزمون جامع دکتری همراه شده و آینده شغلی و علمی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر امین ناجی در این باره نیز دانشجویان بین‌المللی را به چهار گروه تقسیم کرد و اعلام داشت: «کار دو گروه از دانشجویان حل و نهایی شده و فرآیند صدور مدارک آن‌ها در جریان است. برای دو گروه دیگر نیز اقدامات اداری و پشتیبانی لازم در حال انجام است. بالاخره اقدام ما راه‌حل اداری و کارهای پشتیبانی دارد و باید طی شود و لذا در هیچ مورد ان‌شاءالله مسئله خاصی وجود نخواهد داشت.»
رئیس پیام نور امیدوار است که در هر دو عرصه کارها به سمت حل شدن پیش برود و مسایل موجود حل و فصل شود.

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محمد هادی امین ناجی دانشگاه پیام نور معادل سازی مدرک تحصیلی ترکیه دانشجوی بین المللی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
8
37
پاسخ
از اول میدونستید کجا برای درس خوندن و مدرک گرفتن میروید. خودکرده را تدبیر نیست. نمیتونید طلبکار باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
6
34
پاسخ
ارشد و دکترای پیام نور ، دیگه نور علی نوره

حیف اسم دانشگاه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اخی دانشگاه شریف و امیرکبیر و تهرانتونم دیدیم یا پرچم سوز بودن؛ بعضی هاشونم سهمیه ای وطن فروش.
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
22
پاسخ
ماموریت انشگاه پیام نور تربیت کارشناس و کاردان است نه محقق. این دانشگاه مجاز به برگزاری دوره های ارشد و دکتری نبوده است و خلاف کرده است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
همه که اینطور نبودن افراد نخبه زیادی از این دانشگاه ها داشتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
5
19
پاسخ
اون از غیر انتفاعی ها که جمع شدن اون از علمی کاربردی ها که ۹۰ درصد مراکز جمع شد و طرف نمیتونه بگه کجا درس خونده چون دانشگاهش اصلا وجود نداره و منحل شده حالا اینم از پیام نور. اونموقع که میگفتن الکی به این موسسه ها مجوز ندید همینجوری کیلویی مدرک بدن برای همین روزها بود. منظورم دولت احمدی نژاد هست میدونید که
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
فعلا که اون دانشگاه درجه اولا هم همشون سهمیه پرور هستن.کیلویی که نه جینی مدرک میدن.یه مشت مهندس دکتر چینی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
10
پاسخ
آموزش عالی به دلیل بی تدبیری ها نابود شد. مدارک دکتری دست افراد بیسواد افتاد و حرمت علم نابود شد. حیف حیف حیف
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بزودی یا این سیر مراکز بی کیفیت مدارک تعداد معدودی از مراکز آموزشی کشور معتبررخواهدبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
4
پاسخ
اینهمه دکتر دکتر که از این مراکز مدرک گرفتند حتی از روی نوشته هم نمی‌توانند درست متن را بخوانند
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