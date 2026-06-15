اعتراضات در تهران، لغو معادلسازی در ترکیه/ پاسخ رئیس پیام نور چیست؟
لغو معادلسازی مدارک پیام نور در ترکیه و اعتراضات دانشجویان بین المللی در تهران به توقف صدور مدرک تحصیلی شان، بار دیگر این دانشگاه را خبرساز کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تصمیم شورای آموزش عالی ترکیه در شهریور ۱۴۰۴ مبنی بر لغو معادلسازی مدارک دانشگاه پیامنور به دلیل ماهیت آموزش از راه دور، صدها فارغالتحصیل ایرانی را در موقعیت دشواری قرار داد. اما در روزهای گذشته باز هم خبرهای این داستان در برخی از رسانه ها منتشر شد. بسیاری از این دانشجویان که سالها پیش با تأیید رسمی ترکیه وارد مسیر تحصیلی شده، مدارک کارشناسی ارشد و دکتری گرفته و حتی در دانشگاههای این کشور تدریس کرده بودند، اکنون با ابطال ناگهانی اعتبار مدارک مواجه شدهاند.
دکتر امین ناجی در گفتوگو با خبرنگار تابناک تأکید کرد: «موضوع معادلسازی در ترکیه را از طریق رایزنی علمی کشورمان در حال پیگیری هستیم و امیدواریم این موضوع به زودی حل شود.» بر اساس اظهارات امین ناجی، مکاتبات لازم انجام شده و دانشگاه با عزم جدی از طریق کانالهای دیپلماتیک علمی پیگیر بازگشت اعتبار مدارک است.
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خبر دوم درباره این دانشگاه، به وضعیت دانشجویان بینالمللی واحدهای دانشگاه پیامنور مربوط میشود. روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزبان تجمع جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود. این دانشجویان عمدتاً ورودیهای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودند و خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت تحصیلی خود شدند؛ وضعیتی که با توقف صدور مدرک و برگزاری آزمون جامع دکتری همراه شده و آینده شغلی و علمی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر امین ناجی در این باره نیز دانشجویان بینالمللی را به چهار گروه تقسیم کرد و اعلام داشت: «کار دو گروه از دانشجویان حل و نهایی شده و فرآیند صدور مدارک آنها در جریان است. برای دو گروه دیگر نیز اقدامات اداری و پشتیبانی لازم در حال انجام است. بالاخره اقدام ما راهحل اداری و کارهای پشتیبانی دارد و باید طی شود و لذا در هیچ مورد انشاءالله مسئله خاصی وجود نخواهد داشت.»
رئیس پیام نور امیدوار است که در هر دو عرصه کارها به سمت حل شدن پیش برود و مسایل موجود حل و فصل شود.
حیف اسم دانشگاه