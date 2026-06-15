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صدیقی در گفت‌و‌گو با تابناک:

کمبود منابع؛ دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان / افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تأخیر در اجرای احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: از نظر قانونی هیچ مانعی برای پرداخت افزایش حقوق و معوقات بازنشستگان وجود ندارد، اما مسئولان تأمین اجتماعی کمبود منابع مالی را علت این تأخیر عنوان می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۹۰
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26197 بازدید
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کمبود منابع؛ دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان / افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد

رضا صدیقی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با تاخیر واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار کرد: قرار بود احکام جدید بازنشستگان و افزایش حقوق‌ها تا نیمه خردادماه صادر و اعمال شود اما این موضوع به تعویق افتاده و زمان جدیدی برای اجرای آن اعلام شده است.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند و قرار است در روزهای آینده جلسه‌ای با مسئولان مربوطه برگزار شود تا علت دقیق تأخیر و زمان اجرای احکام مشخص شود.

مانع قانونی وجود ندارد؛ مشکل تأمین منابع است

صدیقی با تأکید بر اینکه مشکل حقوق بازنشستگان جنبه قانونی ندارد، گفت: منابع این افزایش حقوق در قوانین و ردیف‌های اعتباری پیش‌بینی شده است اما مسئولان اجرایی معتقدند امکان پرداخت یکجای این مبالغ را در شرایط فعلی ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر موانع موجود برطرف شود، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت نیز همراه با پرداخت‌های جدید به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

دولت با افزایش اعتبار کالابرگ موافق است

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کالابرگ الکترونیکی گفت: رقم فعلی کالابرگ با توجه به شرایط تورمی کشور پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و این موضوع در جلسات مختلف با دولت مطرح شده است.

صدیقی افزود: دولت نیز ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ را پذیرفته و قول داده است اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود. پیگیری‌های مجلس برای تسریع در اجرای این تصمیم ادامه دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وام‌های اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد نیز گفت: اجرای طرح‌های اشتغال‌محور از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک برای مددجویان اقدام ارزشمندی است که هم به توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش کمک می‌کند و هم در تقویت شبکه برق کشور مؤثر است. کمیسیون اجتماعی از افزایش اعتبارات این بخش حمایت کرده و بانک مرکزی نیز برای تأمین منابع مورد نیاز قول مساعد داده است.

صدیقی ادامه داد: یکی از مطالبات جدی مجلس، تسریع در ابلاغ سهمیه پرداخت این تسهیلات به بانک‌های عامل سراسر کشور است و این موضوع در نشست‌های آتی با مسئولان بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.

کمبود منابع؛ دلیل تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان / افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار دولت قرار دارد

معیشت مردم و حمایت از تولید در صدر برنامه‌های کمیسیون اجتماعی

وی درباره مهم‌ترین اولویت‌های فعلی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در شرایط کنونی، مهم‌ترین دغدغه نمایندگان بهبود وضعیت معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در جلسات اخیر مجلس که با حضور وزرای اقتصادی برگزار شده، موضوع تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید داخلی، تأمین دارو، پشتیبانی از شرکت‌های دارویی و کمک به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در اولویت بررسی‌ها قرار داشته است.

صدیقی تأکید کرد: مجلس در کنار دولت تلاش می‌کند از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم استفاده کند.

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بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان خبر فوری تابناک افزایش حقوق مجلس نماینده تبریز کمیسیون اجتماعی مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶۰
انتشار یافته: ۱۱
لاادری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
20
پاسخ
عجب !
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
30
پاسخ
لطفا دولت برداشت از منابع صندوق تامین اجتماعی را به صندوق برگرداند و لطفا چند هفته در مورد افزایش کالابرگ صحبت می شود لطفا به این کارشناسان بفرمایید مبلغ افزایش چقدر است اگر تا چند وقت پیش 260.000 توام می خواستید افزایش دهید لطفا این مبلغ افزایش ندهید این مبلغ افزایش جوک است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
22
پاسخ
هر نفر را 3میلیون کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۵ مناسبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
18
پاسخ
چند هفته نیست چند ماهه می خواهد افزایش بده هر ماه وعده ماه بعد یک بار برای همیشه هر نفر 5میلیون بدهید مثل کشورهای حوزه خلیج فارس همه چی درست میشه مهاجرین هم خواهند رفت
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
این روال کاره حدودششماه به مردم وعده افزایش میدهند بعد به دنبال تامین منابع میروند که این هم پنج شش ماه طول میکشه بهد جلسه هیت دولت با افتخار تصویب میکند که 250 تومان به کالابرگ اضافه شدبرید حالشو ببرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
22
پاسخ
هر ره گدری را که سنخیتی باتامین اجتماعی ندارد وارد مجموعه کردند بدون انکه تامین منابع کنند حالا خروجی شده همینی که مشاهده میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
23
پاسخ
ضعیف کش هم عالمی داره
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
16
پاسخ
من به شخصه از نمایش اعلام نظرات خوانندگان مطالب ، از سایت تابناک تشکر می کنم لازم می دانم بگویم که ذکر نظرات مردم برای مسئولین کاربردی می باشد چون اکثر مواقع خودم دیدم مسئولین چون فقط با فرزندان خود در ارتباط هستند وقتی نظر فرزندان خود را می شنوند فکر می کنند فرزندان خودشان باهوش هستند و متوجه شدند و بقیه مردم را از نظراتشان ناآگاه هستند
کاظم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
22
پاسخ
بابا یکم سریعتر هندوانه شده کیلویی پنجاه شصت هزار تومن
من کاظم پول لازم
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
26
پاسخ
مسخره بازی هم حدی داره بااین چندروزه غازا
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