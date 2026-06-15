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حضور ویژه شهباز شریف در مراسم امضای توافق!

نخست‌وزیر شهباز شریف شخصاً در مراسم امضای یک توافق صلح در سوئیس، روز جمعه آینده شرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۸۳
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2391 بازدید
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۳

الجزیره: شهباز شریف شخصاً در مراسم امضای توافق شرکت خواهد کرد

به گزارش تابناک؛ یک منبع در دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد: نخست‌وزیر شهباز شریف شخصاً در مراسم امضای یک توافق صلح در سوئیس، روز جمعه آینده شرکت خواهد کرد.

همچنین یک هیئت عالی‌رتبه نیز شهباز شریف را در سفرش به ژنو همراهی خواهد کرد.

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شهباز شریف ژنو پاکستان توافق ایران و آمریکا آمریکا ایران امضای توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
8
پاسخ
با تشکر ویژه از پاکستان و قطر و یار قدیمی عمان که همیشه در کنار ما بوده
kazemi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
4
پاسخ
زنده باد شریف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
4
پاسخ
درود بر این مرد شریف صلح طلب
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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