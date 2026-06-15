حضور ویژه شهباز شریف در مراسم امضای توافق!
نخستوزیر شهباز شریف شخصاً در مراسم امضای یک توافق صلح در سوئیس، روز جمعه آینده شرکت خواهد کرد.
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به گزارش تابناک؛ یک منبع در دفتر نخستوزیری پاکستان اعلام کرد: نخستوزیر شهباز شریف شخصاً در مراسم امضای یک توافق صلح در سوئیس، روز جمعه آینده شرکت خواهد کرد.
همچنین یک هیئت عالیرتبه نیز شهباز شریف را در سفرش به ژنو همراهی خواهد کرد.
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