قیمت انواع سکه در بازار امروز +جزئیات
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۸| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، ۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد.
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