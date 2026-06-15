پزشکیان: با دانشگاهیان از بحران میگذریم
رئیسجمهور بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۶| |
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به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور در نشستی با عنوان «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» که با حضور جمعی از اساتید، صاحبنظران و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشکدههای حوزه اقتصاد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید کرد.
گزارش خطا
دربارهی مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمیکنیم/ با آمریکا مذاکره نمیکنیم، برای مذاکره با اروپا مشکلی نداریم/ راهبرد آمریکا فشار؛ تاکتیکشان مذاکره است/ دنبال سلاح هستهای نیستیم
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
به امید خدا
آقای رئیس جمهور همراهتان هستیم در جهت منافع ملی و میهنی.
آقای رئیس جمهور همراهتان هستیم در جهت منافع ملی و میهنی.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ایرانی| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اون اسمش ناله نیست. حقگویی صادقانه و درددلی با مردم میشه گفت.
خیلی بهتر از اونیه که الکی و نابجا میگفت ما میتوانیم
ناشناس| |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بحث خیلی بهتر و خیلی بدتر نیست، بحث لزوم کار زیاد است، حرف و درد دل لازم نیست
با تکیه بر مقابله با تبعیض و نابرابری و جلوگبری از هدر رفت منابع مالی و انرژی و معدنی ، و سیستم اداری شفاف و هدفمند و اولویت مدار ، قلاب ماهی را سپردن به دست مردم بجای ماهی دادن به 80 میلیون ایرانی ، مهار تورم و گرانی در بخش صنایع بالادستی و مادر ، مهار قیمت ارز و معکوس کردن آن به سمت تراز واقعی ،
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
به شرطی که نخبه ها جذب بشن و اساتیدی که علمشان به روز نیست یه کم به فکر بازنشستگی بیافتند نه اینکه رتبه زیر 10 پیراپزشکی در کنکور دکترای بهداشت بعد از اخذ مدرک دکترا در برترین دانشگاه کشور الان به فکر باز کردن کافی شاپ باشه چون امیدی به جذب در هییت علمی نیست ظرفیت ها را اساتید مسن پر کرده اند
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