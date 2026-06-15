به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در نشستی با عنوان «چالش‌های اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» که با حضور جمعی از اساتید، صاحب‌نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حوزه اقتصاد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید کرد.