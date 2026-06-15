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پزشکیان: با دانشگاهیان از بحران می‌گذریم

رئیس‌جمهور بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۷۶
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760 بازدید
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۸
پزشکیان: با دانشگاهیان از بحران می‌گذریم

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در نشستی با عنوان «چالش‌های اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» که با حضور جمعی از اساتید، صاحب‌نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حوزه اقتصاد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، بر ضرورت بازتعریف نقش دانشگاه در حل مسائل کشور تأکید کرد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
6
پاسخ
به امید خدا

آقای رئیس جمهور همراهتان هستیم در جهت منافع ملی و میهنی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
امیدوارم مثل همیشه دوباره ناله نکنه: نمیتونیم و نمیشه
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
به ناشناس12:26
اون اسمش ناله نیست. حقگویی صادقانه و درددلی با مردم میشه گفت.
خیلی بهتر از اونیه که الکی و نابجا میگفت ما میتوانیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
رئیس جمهوری که مدام میخواد درد دل کنه نمیشه بهش گفت رئیس امور اجرایی کشور
بحث خیلی بهتر و خیلی بدتر نیست، بحث لزوم کار زیاد است، حرف و درد دل لازم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
4
پاسخ
با تکیه بر مقابله با تبعیض و نابرابری و جلوگبری از هدر رفت منابع مالی و انرژی و معدنی ، و سیستم اداری شفاف و هدفمند و اولویت مدار ، قلاب ماهی را سپردن به دست مردم بجای ماهی دادن به 80 میلیون ایرانی ، مهار تورم و گرانی در بخش صنایع بالادستی و مادر ، مهار قیمت ارز و معکوس کردن آن به سمت تراز واقعی ،
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
انتصاب نکردن وزیر استیضاح شده به عنوان رئیس بانک مرکزی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
به شرطی که نخبه ها جذب بشن و اساتیدی که علمشان به روز نیست یه کم به فکر بازنشستگی بیافتند نه اینکه رتبه زیر 10 پیراپزشکی در کنکور دکترای بهداشت بعد از اخذ مدرک دکترا در برترین دانشگاه کشور الان به فکر باز کردن کافی شاپ باشه چون امیدی به جذب در هییت علمی نیست ظرفیت ها را اساتید مسن پر کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
1
پاسخ
بحران در بحران نشود
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