وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی با انتقاد از روند توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، آن را تحولی زیان‌بار برای منافع این رژیم توصیف کرد و خواستار حفظ آزادی عمل نظامی در لبنان شد.

بنی گانتس، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیست، در واکنش به روند شکل‌گیری توافق میان ایران و آمریکا اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی نباید محدودیتی برای آزادی عمل رژیم صهیونیستی در لبنان پذیرفته شود و همچنین نباید عقب‌نشینی‌ای صورت بگیرد که به گفته او امنیت ساکنان مناطق شمال فلسطین اشغالی را به خطر بیندازد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گانتس همچنین با اشاره به تفاهم میان ایران و آمریکا، این روند را «شکست راهبردی» توصیف کرد و گفت که پیامدهای آن رژیم صهیونیستی را در سال‌های آینده وارد یک رویارویی سیاسی، نظامی و حقوقی خواهد کرد.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که مقابله با چنین وضعیتی تنها از طریق تشکیل یک کابینه بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود.

پیش از این نیز رسانه‌های مختلف عبری از توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها انتقاد کرده بودند.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بامداد امروز (دوشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خویش، تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام (حفظه الله تعالی)، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام، به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه، و بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ (مذاکرات اسلام آباد) را میان ایران و آمریکا در شامگاه ۲۴ خرداد ماه، نهایی کرد و امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه ۲۹ خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد.

در همین راستا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه گفت: دو مساله از همین بامداد امروز فورا اتفاق می‌افتد، نخست پایان جنگ در همه جبهه‌ها به شکل دائمی و فوری در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. دوم رفع و خاتمه محاصره دریایی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌ بود. تعهدات ایران پس از امضای رسمی در روز جمعه آغاز خواهد شد.