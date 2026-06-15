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واکنش رسانه‌های اسرائیل به توافق ایران و آمریکا

رسانه‌های صهیونیستی واکنش‌های متنوع و متناقضی نسبت به توافق امضا شده میان ایران و آمریکا از خود نشان دادند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۵۶
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2915 بازدید
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واکنش رسانه‌های اسرائیل به توافق ایران و آمریکا

شبکه قدس گزارش داد، امضای توافق آتش بس بین ایران و آمریکا با واکنش متفاوت رسانه‌های رژیم صهیونیستی همراه شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در این رابطه نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتظار داشت که حمله به بیروت به فروپاشیدن مذاکرات منجر شود، اما اتفاقی که رخ داد کاملاً برعکس بود و توافق به امضا رسید.

رونی ریمون مشاور راهبردی کابینه رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد ضمنی از توافق ایران و آمریکا گفت که اسرائیل نباید قربانی این توافق صلح شود.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی این توافق را «دستاوردی بسیار مهم» برای ایرانی‌ها خواند و تاکید کرد که آتش بس در این توافق فوری خواهد بود، لذا اسرائیل باید بر اساس این توافق حمله به لبنان را فوراً متوقف کند.

روزنامه صهیونیستی معاریو مدعی شد که نتانیاهو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان عقب نشینی نخواهد کرد و اسرائیل خود را ملزم به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق بین ایران و آمریکا نمی‌بیند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز نوشت که نتانیاهو به ترامپ اعلام کرده است که ارتش اسرائیل در مواضع کنونی خود در داخل لبنان باقی خواهد ماند.

معاریو در مطلبی دیگر به نقل از نتان ایشل از افراد نزدیک به نتانیاهو نوشته است که تفاهمی که ایران و آمریکا امضا کرده‌اند، به هیچ وجه ارزشی ندارد و هیچ کس به استثنای دونالد ترامپ برای آن ارزش قائل نیست.

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ایران و آمریکا اسرائیل نتانیاهو ارتش اسرائیل تفاهم ایران و آمریکا آمریکا ایران ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
7
6
پاسخ
وقتی در شورای امنیت مصوب کردند
مجبور است عقب نشینی کند
پاسخ ها
لیلا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خیر حملات جدید دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
4
10
پاسخ
با تشکر از مقامات ایران، در عین سازشی که کردیم مراقب این وحشی ها باشید اینا به هیچ چیز پای بند نیستن
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