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شبکه‌های اجتماعی در انگلیس برای این افراد مسدود شد

انتظار می رود انگلیس محدودیت هایی برای استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه های اجتماعی وضع کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۵۲
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1057 بازدید
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۵
شبکه‌های اجتماعی در انگلیس برای این افراد مسدود شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این ممنوعیت شامل پلتفرم‌ها و قابلیت‌های محبوبی می‌شود که از نظر کارشناسان برای سلامت کاربران کم‌سن‌وسال در فضای آنلاین بسیار اعتیادآور تلقی می‌شوند.

انگلیس در سال‌های اخیر رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در قبال شرکت‌های فناوری اتخاذ کرده و آنها را به اجرای سازوکار‌های احراز سن، اصلاح الگوریتم‌ها و اخیراً جلوگیری از انتشار تصاویر مستهجن توسط کودکان ملزم کرده است.

با این حال، دولت کیر استامر در پی افزایش نگرانی‌ها درباره پیامد‌های حضور طولانی‌مدت کودکان در فضای آنلاین بر سلامت روان آنها، در حال بررسی اقدامات بیشتری است. استارمر در این زمینه با والدین کودکان گفت‌و‌گو کرده و شواهد مربوط به اجرای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا را نیز مورد بررسی قرار داده است.

نخست‌وزیر انگلیس تأکید کرده است که افکار عمومی به‌درستی انتظار اقدام در این حوزه را دارند. وی پیش از اعلام سیاست جدید گفت: «ما به سیستمی که در حق کودکان کوتاهی می‌کند پایان خواهیم داد و با اقداماتی جسورانه، بهترین فرصت ممکن را برای آغاز زندگی در اختیار هر کودک قرار خواهیم داد.»

گاردین گزارش داده است که استارمر قصد دارد ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اعلام کند. با این حال، محصولات آنلاین مانند بازی‌های رایانه‌ای مشمول این ممنوعیت نخواهند شد، اما با محدودیت‌هایی از جمله جلوگیری از برقراری ارتباط کودکان با افراد ناشناس مواجه خواهند شد.

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شبکه های اجتماعی مسدود انگلیس سلامت روان کودکان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
4
پاسخ
سرعت اینترنت چطوره اونجا،،حقوق خانواده چطور ،میشه گوشی خرید؟خدمات رفاهی و اجتماعی؟؟؟؟؟فقط جدا کن که نیست؟درهمه،،شما هر چی رو میخوای سوا میکنی؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
مالیات چطور حسابی مالیات میگیرن؟؟؟بنزین قیمتش چنده؟ قیمت برق و گاز چطور اجاره چقدرمیگیرن؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آقا یون مسئولین سوا نکنید !!!!!!! همه چی درهمه!!!!!! اگر این کار غرب خوبه همه چیشون خوبه !!!! اگر هم بده همه چیشون بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
2
2
پاسخ
اي كاش ايران هم كاري بكنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
شاهد از غیب رسید بدو اینترنت رو قطع گن
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