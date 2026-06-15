بورس، سبزِ سبز شد
شاخص کل بورس تهران به ۴.۹ میلیون واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۶| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در دقایق آغازین مبادلات بازار سهام روز دوشنبه ۲۵ خرداد، با رشد ۱۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون ۹۲۹ هزار ۵۳۱ واحد رسید.
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بله همه چی ارزون شد!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بورس تازه اول راه است. قیمت ها مال دلار 10 هزار تومان است. شاخص تا 20 میلیون خواهد رفت
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ناشناس| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دامنه نوسانو 10 کنید...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
بعداز تأمین نیازهای بازار داخلی شرکت ها و کارخانه های بورسی در آمد دلاری داشته باشن اقتصاد در کوتاه مدت شکوفا پر رونق میشه ظرفیت بورس ایران چند برابر این چیزی که هست.
بله از این سبزا زیاد دیدیم قرمزترش رو هم دیدیم و دیگه گول نمی خوریم
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