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بورس، سبزِ سبز شد

شاخص کل بورس تهران به ۴.۹ میلیون واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۶
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2644 بازدید
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۱۲
بورس، سبزِ سبز شد

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در دقایق آغازین مبادلات بازار سهام روز دوشنبه ۲۵ خرداد، با رشد ۱۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون ۹۲۹ هزار ۵۳۱ واحد رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
4
پاسخ
بله همه چی ارزون شد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
یعنی قبلا نشده بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
3
6
پاسخ
بورس تازه اول راه است. قیمت ها مال دلار 10 هزار تومان است. شاخص تا 20 میلیون خواهد رفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
الان باید تا سالها رشد شاخص کل 20سال عقب افتاده وقیمتها مال سالهای دورن که 100تومن ارزش داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
4
پاسخ
دامنه نوسانو 10 کنید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
باید منفی ومثب 10باشه تا ضرر این 6سال وبخصوص این 3ماه گدشته جبران بشه یه مدیر بورسی اینو میفهمه تا سهمها عقب ماندگی 20سال خودرا جبران کنند تولید وکارخانجات وشرکتها که تو این مدت 100برابر رشد وارزش دارایی هاشون 100برابر شده مردم خوشحال کنید هر هفته یک درصد مثبت به دامنه نوسان اضافه کن ببین چطور پول وارد بورس ورشد تولید میشه حتی سرمایه گذارهای خارجی هم سرازیر میشن
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
4
پاسخ
بعداز تأمین نیازهای بازار داخلی شرکت ها و کارخانه های بورسی در آمد دلاری داشته باشن اقتصاد در کوتاه مدت شکوفا پر رونق میشه ظرفیت بورس ایران چند برابر این چیزی که هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
6
پاسخ
بله از این سبزا زیاد دیدیم قرمزترش رو هم دیدیم و دیگه گول نمی خوریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
0
پاسخ
گفتیم بخرید
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
5
پاسخ
مطمئن باشید آرامش اجتماعی ، امنیت منطقه ای و جهانی ، رفع چالش‌ها و اختلافات و اعتماد جهانی باعث بهبود شرایط و رشد و توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم خواهد شد
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