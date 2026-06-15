شاخص کل بورس تهران به ۴.۹ میلیون واحد رسید.

بورس، سبزِ سبز شد

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس تهران در دقایق آغازین مبادلات بازار سهام روز دوشنبه ۲۵ خرداد، با رشد ۱۱۰ هزار واحدی به ۴ میلیون ۹۲۹ هزار ۵۳۱ واحد رسید.