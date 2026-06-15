صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال کشور اروپایی از توافق ایران و آمریکا

وزیر خارجه اسپانیا نیز از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۴۰
| |
1216 بازدید
استقبال کشور اروپایی از توافق ایران و آمریکا

وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد، ما از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرده و از تلاش های میانجی گران در این خصوص قدردانی می کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وی اضافه کرد، آزادی حرکت کشتی ها و امنیت آنها در تنگه هرمز ۲ مسئله مهم به شمار می رود.

وزیر خارجه اسپانیا بیان کرد، می توان از طریق گفتگو و مذاکره مسائل فیمابین را حل و آتش بس از جمله در لبنان را تضمین کرد.

لازم به ذکر است تاکنون کشورهای زیادی در سراسر جهان از جمله پاکستان، قطر، ترکیه، استرالیا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و ایتالیا از توافق مذکور استقبال کرده اند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا اسپانیا توافق ایران و آمریکا ایران آمریکا واکنش
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرمول ایران برای مهار بدعهدی آمریکا
واکنش یک روزنامه به توافق ایران و آمریکا
واکنش فرانسه و انگلیس به مذاکرات ایران و آمریکا
آمریکا مدعی مقابله با توسعه سلاح‌های خطرناک ایران
سفیر اسپانیا: برنامه ما تقویت روابط با تهران است
واکنش اپل به تشدید تنشهای تجاری آمریکا و چین
گران‌ترین اشتباه اقتصادی ترامپ برای اروپا
سند نهایی توافق بر مدار منافع ملی ایران امضا می‌شود
واکنش پاکستان به موضع ترامپ علیه ایران
آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!
نخست‌وزیر اسپانیا خواستار تغییرات سیاسی در ریاست کمیسیون اروپا
رویترز: ایران و آمریکا در آستانه مبادله زندانی‌ها
اروپا به هدف تورمی خود خواهد رسید؟
ایران، سکوی پرتاب ونس در ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ شد!
جدیدترین جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ تعلیق تحریم نفت و رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز/ توافق یکشنبه در ژنو امضا می‌شود
واکنش اسپانیا به جنگ علیه ایران
واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا
واکنش بازارها به تحولات دیشب آمریکا
سفیر ایران در اسپانیا منصوب شد
آمریکا: هدف از استقرار سامانه موشکی در اروپا رفع تهدید ایران است
دو مانع بزرگ بر سر راه آمریکا برای همراه کردن اروپا علیه ایران
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
لحظه بیرون آمدن دود صلح از کاخ سفید پس از توافق ایران و آمریکا
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۱ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005mno
tabnak.ir/005mno