رسانههای عبری: ترامپ بازنده است؛ در لبنان میمانیم
رسانههای رژیم صهیونیستی نوشتند: تحت فشار دو یهودی، ویتکاف و کوشنر، که قطر آنها را با مبلغ هنگفتی خرید و با کمک ونس، برادران خود را در اسرائیل فروختند.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۵| |
4549 بازدید
این رسانهها افزودند: کشورهای شکستخورده خلیج فارس، که از سایه خود میترسند، تشویق و التماس کردند و داوطلب شدند که میلیاردها دلار به ایرانیها بپردازند تا آرامش را برقرار کنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این رسانهها افزودند: فعلاً، ما در لبنان میمانیم و به مقابله ادامه میدهیم. اگر به ما شلیک کنند، پاسخ خواهیم داد همانطور که به کسانی که ما را تهدید میکنند، حمله خواهیم کرد. ما تنها میمانیم و از دولت و رهبر آن حمایت میکنیم، کسی که در زمان مناسب برای مقابله با این وضعیت، فرد مناسبی است.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...