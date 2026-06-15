رسانه‌های رژیم صهیونیستی نوشتند: تحت فشار دو یهودی، ویتکاف و کوشنر، که قطر آنها را با مبلغ هنگفتی خرید و با کمک ونس، برادران خود را در اسرائیل فروختند.

این رسانه‌ها افزودند: کشورهای شکست‌خورده خلیج فارس، که از سایه خود می‌ترسند، تشویق و التماس کردند و داوطلب شدند که میلیاردها دلار به ایرانی‌ها بپردازند تا آرامش را برقرار کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این رسانه‌ها افزودند: فعلاً، ما در لبنان می‌مانیم و به مقابله ادامه می‌دهیم. اگر به ما شلیک کنند، پاسخ خواهیم داد همانطور که به کسانی که ما را تهدید می‌کنند، حمله خواهیم کرد. ما تنها می‌مانیم و از دولت و رهبر آن حمایت می‌کنیم، کسی که در زمان مناسب برای مقابله با این وضعیت، فرد مناسبی است.