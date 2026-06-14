خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده می‌شوند.

ولایتی: ساعت صفر فرارسیده و پرتابگرها آماده می‌شوند

به گزارش تابناک، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده میشوند.

حزب الله پاره تن محور مقاومت است. اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگهای اقتصادی‌تان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد.