نتانیاهو نمیتواند بدون چراغ سبز آمریکا دست به حماقت بزند
به گزارش تابناک، وزارت خارجه یمن در واکنش به جنایت امروز رژیم صهیونیستی در ضاحیه جنوب بیروت، تأکید کرد که تجاوز امروز، گواه جدیدی بر این است که رژیم غاصب، خطر واقعی برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان به شمار میرود.
صنعا در ادامه گفت: در حالی که دشمن از امضای تفاهمنامهای شامل [توقف حملات در] همه جبههها از جمله لبنان سخن میگوید، رژیم [صهیونیستی] بیروت، را هدف قرار داد تا معادله تجاوز افسارگسیخته را که پس از امضای توافق آتشبس در غزه در پیش گرفته بود، تحمیل کند.
وزارت خارجه یمن تأکید کرد که محور مقاومت به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد این معادله جنایتکارانه اجرایی شود.
رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر برخلاف مفاد آتشبس، و برخلاف خواستههای ایران در یادداشت تفاهم مبنی بر پایان درگیریها در همه جبههها از جمله لبنان، دست به تجاوز به ضاحیه بیروت زد. این حملات باعث شهادت تعدادی از شهروندان لبنانی شده است.
اسرائیل به صورت روزانه آتشبس در لبنان را نقض کرده و مناطق جنوبی این کشور را مورد آماج حملات خود قرار میدهد و حزبالله نیز در پاسخ، مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی را مورد حملات پهپادی و موشکی قرار داده است.
صنعا با بیان اینکه نتانیاهو نمیتواند بدون چراغ سبز آمریکا دست به هیچ حماقتی بزند، خاطر نشان کرد: تنشزایی نظامی صهیونیستها در دوره اخیر تنها به لبنان محدود نمیشود، بلکه غزه، کرانه باختری و سوریه را نیز در بر میگیرد.
یمن میگوید عدم موضعگیری جامعه جهانی و اقدامات قاطع، باعث شده است رژیم اسرائیل برای حملات بیشتر، گستاخ شود به شرارتهای خود ادامه دهد.
صنعا در پایان گفت با تمام قدرت، برای مقابله با تجاوزات وحشیانه صهیونیستها، در کنار حزب الله خواهد بود.