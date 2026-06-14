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اظهارنظر اوباما درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن اشاره به هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، ادعا کرد که بعید است این توافق فعلی تفاوت چندانی با برجام داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۳۶
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اظهارنظر اوباما درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در مصاحبه‌ای با رسانه خبری ای‌بی‌سی نیوز که نسخه کامل آن روز چهارشنبه منتشر خواهد شد، گفت: تردید وجود دارد که هرگونه توافقی که بین ایران و ایالات متحده حاصل شود، به‌طور قابل‌توجهی متفاوت یا بهتر از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ باشد.

اوباما در ادامه با اشاره به خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق برجام تاکید کرد: تردید وجود دارد که هرگونه توافقی که حاصل شود، تفاوت قابل‌توجهی یا بهبود قابل‌توجهی نسبت به توافقی که ما در وهله اول داشتیم، داشته باشد؛ توافقی که برای مدت طولانی نسبت به آن تلاش کردیم اما آمریکا از آن خارج شد.

او درباره توافق برجام و اقداماتی که صورت گرفته بود، گفت: طرح کلی برجام که از حمایت بین‌المللی برخوردار بود اما در زمان دستیابی به آن در ایالات متحده بحث‌برانگیز بود، این بود که ایران در ازای لغو برخی از تحریم‌ها علیه ثروت نفتی خود و آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران، برنامه‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم خود را محدود کند و به بازرسان بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد تا از سایت‌های آن بازرسی کنند.

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در ادامه این مصاحبه در رابطه با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیان کرد: امیدوارم بمباران متوقف شود و مردم عادی دیگر از عواقب جنگ رنج نبرند. من دیپلماسی را بر اقدام نظامی به عنوان مسیری ترجیحی برای حل بخش عمده‌ای از مشکلات برجسته می‌سازم؛ زیرا نسبت به این تصور که می‌توانیم با قلدری یا بمباران راه خود را به سمت راه‌حل‌ها باز کنیم، ابراز تاسف می‌کنم.

باراک اوباما خواستار صرف وقت برای بررسی دیپلماسی و بررسی احتمالات رسیدن به توافق‌هایی شد که «۱۰۰٪ مشکل را حل نمی‌کنند، اما ۸۰ تا ۹۰٪ مشکل را حل و در عین حال از لزوم رفتن به جنگ جلوگیری می‌کنند».

او در پایان افزود: فکر می‌کنید ما تا الان این درس را آموخته‌ایم، اما به نظر می‌رسد که هر از گاهی باید آن درس را دوباره بیاموزیم.

پیشتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی اعلام کرد که  تمامی جزئیات تفاهم‌نامه فعلی میان ایران و آمریکا در زمان مناسب با عموم مردم به اشتراک گذاشته خواهد شد و تا زمان تکمیل، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

گفتنی است، آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند سال گذشته در حالی‌که گفت‌وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی در جریان بود، تجاوز علیه ایران را آغاز کردند و ایران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشور و دفاع از خود، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی انجام داد.

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