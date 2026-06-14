به گزارش تابناک به نقل از فارس، دو شهر امیدیه و ایرانشهر از ایران در فهرست گرم‌ترین شهرهای جهان قرار گرفتند.

این درحالی است که دمای هوای ایران امسال نسبت به سال قبل نزدیک به ۲ درجه خنک‌تر بوده است.

امیدیه با ثبت دمای ۴۶.۴ درجه و ایرانشهر با ثبت دمای ۴۶.۳ درجه در جایگاه ششم و هشتم فهرست گرم‌ترین شهرهای جهان قرار دارند.