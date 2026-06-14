دو شهر ایران در فهرست گرمترین شهرهای جهان
امیدیه و ایرانشهر از ایران در فهرست ده شهر گرم جهان قرار گرفتند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، دو شهر امیدیه و ایرانشهر از ایران در فهرست گرمترین شهرهای جهان قرار گرفتند.
این درحالی است که دمای هوای ایران امسال نسبت به سال قبل نزدیک به ۲ درجه خنکتر بوده است.
امیدیه با ثبت دمای ۴۶.۴ درجه و ایرانشهر با ثبت دمای ۴۶.۳ درجه در جایگاه ششم و هشتم فهرست گرمترین شهرهای جهان قرار دارند.
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