برنامه کامل گروه H جام جهانی ۲۰۲۶؛ عربستان به دنبال خلق شگفتی دیگر در جدال با دو قهرمان جهان
اسپانیا با یک قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و اروگوئه با دو قهرمانی در سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ از پرافتخارترین تیمهای این گروه هستند. تقابل مستقیم این دو تیم در هفته پایانی مرحله گروهی میتواند یکی از مهمترین و جذابترین مسابقات دور نخست جام جهانی ۲۰۲۶ باشد؛ دیداری که شاید صدرنشین گروه H را مشخص کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با حضور ۴۸ تیم در ۱۲ گروه برگزار میشود و گروه H یکی از جذابترین گروههای این رقابتها به شمار میرود؛ گروهی که در آن اسپانیای قهرمان جهان و اروپا، اروگوئه پرافتخار و عربستان سعودی قرار گرفتهاند و کیپورد نیز امیدوار است نقش شگفتیساز این گروه را ایفا کند.
اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ که با نسل جدید ستارههای خود یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب میشود، در کنار اروگوئه دو ستارهدار قرار گرفته که سابقه دو قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. از سوی دیگر عربستان سعودی که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با شکست آرژانتین یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ جام جهانی را رقم زد، امیدوار است این بار هم بتواند معادلات را بر هم بزند. کیپورد نیز برای نخستین بار در تاریخ خود حضور در چنین سطحی را تجربه میکند و میتواند یکی از تیمهای غیرقابل پیشبینی مسابقات باشد.
اینجا میتوانید کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید، اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.
گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان سعودی و کیپورد
دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)
- اسپانیا صفر - کیپورد صفر، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ (۱۶ جون ۲۰۲۶)
- عربستان سعودی - اروگوئه، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)
- اسپانیا - عربستان سعودی، ساعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
دوشنبه، اول تیر ۱۴۰۵ (۲۲ جون ۲۰۲۶)
- اروگوئه - کیپورد، ساعت ۰۱:۳۰ - ورزشگاه هارد راک، میامی
شنبه، ۶ تیر ۱۴۰۵ (۲۷ جون ۲۰۲۶)
- کیپورد - عربستان سعودی، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه انآرجی، هیوستون
- اروگوئه - اسپانیا، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آکرون، گوادالاخارا
به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص میشوند. برای اینکه تیمهای مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروهها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیمهای سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیمها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین میشوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارتهای زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعهکشی صورت میگیرد.