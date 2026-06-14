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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برنامه کامل گروه F جام جهانی ۲۰۲۶؛ تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش

گروه موسوم به گروه مرگ در جام جهانی همیشه با حضور تیم‌هایی شکل می‌گیرد که دو تیم مدعی قهرمانی در آن حضور دارند و دو تیم دیگر هم دارای شانس باشند، اما در گروه F گرچه کسی هلند و ژاپن را مدعی نمی‌داند، اما گروهی سخت و پیچیده است که مرگ خاموش در آن رقم می‌خورد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۸۴
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برنامه کامل گروه F جام جهانی ۲۰۲۶؛ تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش

گروهی با حضور سه تیم از سه قاره مختلف، یکی از پیچیده‌ترین گروه‌های جام جهانی است که در آن باید شاهد رقابت جذاب هلند و ژاپن باشیم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ را می‌توان یکی از فنی‌ترین و غیرقابل پیش‌بینی‌ترین گروه‌های این رقابت‌ها دانست؛ گروهی که هلند، ژاپن، سوئد و تونس در آن حضور دارند و هر چهار تیم سابقه درخشانی در فوتبال جهان و قاره‌های خود دارند.

هلندی‌ها که سه بار حضور در فینال جام جهانی را تجربه کرده‌اند، همچنان در حسرت نخستین قهرمانی خود هستند و امیدوارند نسل جدید فوتبال این کشور بتواند طلسم ناکامی‌های گذشته را بشکند. در سوی دیگر ژاپن قرار دارد؛ تیمی که طی دو دهه اخیر به یکی از قدرت‌های ثابت فوتبال آسیا تبدیل شده و بارها توانسته مدعیان بزرگ جهان را به دردسر بیندازد. آنها که رویای قهرمانی جهان را در سر می‌پرورانند و این هدفی است که دور قبلی سرمربی ژاپن به آن اشاره کرد. از سوی دیگر سوئد نیز با سابقه طولانی حضور در جام جهانی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی در سال ۱۹۵۸، یکی از تیم‌های قابل احترام این گروه محسوب می‌شود و تونس هم به دنبال آن است که برای نخستین بار از مرحله گروهی جام جهانی عبور کند.

برنامه کامل گروه F جام جهانی ۲۰۲۶؛ تله سامورایی‌ها در دشت لاله‌ها برای مرگ خاموش

همین توازن نسبی باعث شده بسیاری از کارشناسان، گروه F را یکی از پیچیده‌ترین گروه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بدانند؛ گروهی که شاید برخلاف ظاهر آرامش، رقابت برای صعود در آن تا آخرین دقیقه ادامه پیدا کند. با این حال احتمالاً باید لاله‌ها (لقب هلندی‌ها) و سامورایی‌ها (لقب ژاپنی‌ها) را بخت‌های اصلی این گروه دانست؛ دو تیمی که یک بار هم در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی با یکدیگر رقابت کردند و پیروزی یک بر صفر از آن هلندی شد که در آن جام به فینال رسید.

اینجا می‌توانید کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال به همراه روز، ساعت و ورزشگاه میزبان این تورنمنت را ببینید اما در ادامه نگاهی به دیدارهای گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم انداخت.

  • گروه F: هلند، ژاپن، تونس و سوئد

یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ جون ۲۰۲۶)

  • هلند - ژاپن - ساعت ۲۳:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

دوشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ (۱۵ جون ۲۰۲۶)

  • سوئد - تونس - ساعت ۰۵:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ جون ۲۰۲۶)

  • هلند - سوئد - ساعت ۲۰:۳۰ - ورزشگاه ان‌آرجی - هیوستون

یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ (۲۱ جون ۲۰۲۶)

  • تونس - ژاپن - ساعت ۰۷:۳۰ - ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای - نوئوو لئون گوادالوپ

جمعه، ۵ تیر ۱۴۰۵ (۲۶ جون ۲۰۲۶)

  • تونس - هلند - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه اروهد - کانزاس‌سیتی
  • ژاپن - سوئد - ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه ای‌تی اند تی - آرلینگتون تگزاس

به گزارش تابناک، از ۱۲ گروه جام جهانی ۲۰۲۶، دو تیم اول به طور مستقیم راهی مرحله یک شانزدهم نهایی خواهند شد که یعنی ۲۴ تیم به این شکل مشخص می‌شوند. برای اینکه تیم‌های مرحله نخست حذفی کامل شوند، ۸ تیم باقی مانده از میان ۱۲ تیم سوم گروه‌ها انتخاب خواهند شد که یعنی ۸ تیم از برترین تیم‌های سوم به یک شانزدهم نهایی صعود خواهند کرد. برترین تیم‌ها نیز براساس امتیاز و تفاضل گل تعیین می‌شوند که اگر این دو مورد میان دو یا چند تیم برابر باشد، تعداد گل زده بیشتر یا گل خورده کمتر و همچنین کارت‌های زرد و قرمز تعیین کننده خواهد بود، در غیر این صورت قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

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