صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلگرمی اسلام‌آباد و آنکارا از مذاکرات ایران و آمریکا

وزرای امور خارجه پاکستان و ترکیه در گفت‌وگویی تلفنی، روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را دلگرم کننده خواندند.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۵۱
| |
912 بازدید
دلگرمی اسلام‌آباد و آنکارا از مذاکرات ایران و آمریکا

سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، امروز با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این تبادل نظر شب گذشته صورت گرفته و طرفین آخرین تحولات منطقه‌ای و تعاملات جاری دیپلماتیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آنان از پیشرفت دلگرم‌کننده در مسیر تفاهم میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

وزرای خارجه پاکستان و ترکیه ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت، راه را برای صلح و ثبات پایدار در منطقه هموار کند.

اسحاق دار طی روزهای اخیر و همزمان با افزایش برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر نهایی شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، با همتایان خود از مصر، عربستان، قطر و سوئیس نیز گفت‌وگو کرده است.

روز گذشته نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد با توجه به اینکه احتمالاً نهایی شدن تفاهم ایران و آمریکا در ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود، پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق‌نامه صلح و بلافاصله پس از آن، به دنبال مذاکرات فنی در هفته آینده است.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پاکستان ترکیه ایران آمریکا توافق مذاکره رایزنی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برجام و تفاهم‌نامه فعلی را مقایسه نکنید
توافق تحت نظارت رهبری است!
هماهنگی آمریکا و اسراییل در حمله به ضاحیه
هشدار صریح آشنا به مخالفان توافق
ایران توافق را تأیید نکرده است
پاکستان از همکاری‌های ایران قدردانی کرد
«اعلامیه اسلام‌آباد»؛ نام توافق اولیه ایران و آمریکا
وزیر خارجه پاکستان عازم ژنو می‌شود
آمریکا انعطاف نشان ندهد، مذاکرات شکست خواهد خورد
ایران اصلاحیه‌های جدید در متن تفاهم اعمال خواهد کرد
گفتگوها بر سر موارد اختلافی همچنان ادامه دارد
زمان دیدار وزیرخارجه پاکستان با همتای آمریکایی اش
ترامپ: پاسخ ایران کاملا غیرقابل قبول است!
حمایت قطر از توافق جامع میان ایران و آمریکا
اسلام‌آباد: همچنان به توافق خوش‌بین هستیم
یک مقام آمریکایی: مذاکرات ایران «طاقت‌فرسا» است
ادعای جدید ترامپ درباره مراحل نهایی مذاکرات با ایران
کاخ سفید: توافق با ایران ممکن است چند روز زمان ببرد
تماس عراقچی با وزرای خارجه مصر و ترکیه
واکنش به گزارش رسانه آمریکایی از متن پیشنهادی ایران
احتمال منتفی شدن تفاهم با آمریکا
خبری از پیش‌نویس توافق با آمریکا نیست
تهران منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق پاکستان است
خبر فوری روزنامه آمریکایی درباره اعلام پایان جنگ ایران
در رایزنی‌های وزیر کشور پاکستان در تهران چه گذشت؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mkl
tabnak.ir/005mkl