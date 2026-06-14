وزرای امور خارجه پاکستان و ترکیه در گفت‌وگویی تلفنی، روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را دلگرم کننده خواندند.

دلگرمی اسلام‌آباد و آنکارا از مذاکرات ایران و آمریکا

سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، امروز با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این تبادل نظر شب گذشته صورت گرفته و طرفین آخرین تحولات منطقه‌ای و تعاملات جاری دیپلماتیک را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آنان از پیشرفت دلگرم‌کننده در مسیر تفاهم میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند.

وزرای خارجه پاکستان و ترکیه ابراز امیدواری کردند که این تحولات مثبت، راه را برای صلح و ثبات پایدار در منطقه هموار کند.

اسحاق دار طی روزهای اخیر و همزمان با افزایش برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر نهایی شدن تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، با همتایان خود از مصر، عربستان، قطر و سوئیس نیز گفت‌وگو کرده است.

روز گذشته نخست‌وزیر پاکستان اعلام کرد با توجه به اینکه احتمالاً نهایی شدن تفاهم ایران و آمریکا در ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود، پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق‌نامه صلح و بلافاصله پس از آن، به دنبال مذاکرات فنی در هفته آینده است.