۱۵ سال تکیه بر تخت سرآمدی/ گذرنامه ورود به جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان صادر شد

یک رکورد بی‌سابقه در تاریخ مدیریت ایران ثبت شد؛ فولاد مبارکه با امتیاز ۷۳۰ بر قله تعالی ایستاد آن هم در سالی که درخشش بخش‌های مالی، فروش و روابط عمومی باعث ارتقای بی‌نظیر رتبه شرکت شد، فولاد مبارکه به تنها عضو ایرانی باشگاه سازمان‌های سرآمد جهانی تبدیل گشت تا ۱۵ سال پیشتازی خود در صنعت کشور را به زیباترین شکل ممکن به تصویر بکشد.

فولاد مبارکه با ثبت امتیاز بی‌سابقه ۷۳۰، به اولین شرکت ایرانی تبدیل شد که به باشگاه سازمان‌های سرآمد جهانی (بالای ۷۰۰ امتیاز) راه یافته است و در سالی که واحدهای مالی، فروش و روابط عمومی با عملکرد درخشان خود پیشران ارتقای رتبه شرکت بودند، این غول صنعتی پانزدهمین سال صدرنشینی خود را در قله تعالی کشور جشن گرفت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شرکت فولاد مبارکه که اکنون ۱۵ سال استمرار حضور در صدر رتبه‌بندی تعالی سازمانی را در کارنامه دارد، در ارزیابی‌های سال جدید موفق شد با عبور از مرزهای پیشین، به امتیاز خیره‌کننده ۷۳۰ دست یابد. این دستاورد، فولاد مبارکه را به اولین و تنها شرکت ایرانی تبدیل کرد که توانسته است به باشگاه ۷۰۰ امتیازی‌ها یا تراز سازمان‌های سرآمد جهانی راه یابد.

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که جهش امتیازی امسال فولاد مبارکه و فاصله گرفتن معنادار آن با سایر بنگاه‌های اقتصادی، مدیون عملکرد در سه حوزه کلیدی مالی ، فروش و روابط عمومی است همچنین در حوزه مالی انضباط مالی مثال‌زدنی، مدیریت بهینه هزینه‌ها در شرایط ناترازی و شفافیت در ترازنامه‌ها، اعتماد ارزیابان را به پایداری اقتصادی شرکت جلب کرد.

در حوزه فروش استراتژی‌های نوین در بازاریابی، حفظ سهم بازار در شرایط سخت تحریمی و تمرکز بر بازارهای صادراتی، جهش بزرگی در بخش «نتایج مشتری و بازار» ایجاد کرد و در بخش روابط عمومی تبیین دقیق دستاوردها، ارتقای برند سازمانی و مدیریت هوشمندانه ارتباط با ذینفعان و جامعه، باعث شد تا امتیازات بخش نتایج کلیدی و مسئولیت‌های اجتماعی به بالاترین حد خود برسد.

همچنین کسب ششمین تندیس زرین و ثبت امتیاز ۷۳۰ نشان داد که تعالی در فولاد مبارکه نه یک پروژه مقطعی، بلکه یک روند هدف گذاری شده است و این شرکت با تکیه بر مدل‌های نوین نظیر EFQM 2025، ثابت کرد که حتی در محیط‌های پرریسک و با وجود چالش‌های انرژی، می‌توان با تکیه بر توان داخلی و مدیریت دانش‌محور، به سطحی از تاب‌آوری رسید که تحسین ارزیابان ملی و بین‌المللی را برانگیزد.

افق روشن در میان ۲۰ غول برتر جهان

اکنون فولاد مبارکه با این پشتوانه مدیریتی، با اعتماد به نفسی دوچندان به سمت هدف راهبردی خود یعنی قرارگیری در جمع ۲۰ فولادساز برتر جهان گام برمی‌دارد. عبور از مرز ۷۰۰ امتیاز، پیامی روشن به دنیای صنعت است: فولاد مبارکه، استانداردهای مدیریت را در ایران بازتعریف کرده و اکنون در حال رقابت در تراز جهانی است.