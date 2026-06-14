ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا میشود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده به فارس اعلام کرده است که تا لحظه تنظیم این خبر، جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تفاهمنامه پیشنهادی ارائهشده در روند مذاکرات اتخاذ و اعلام نکرده است.
بر این اساس، بررسی ابعاد مختلف پیشنهادهای مطرحشده همچنان در سطوح کارشناسی و تصمیمگیری ادامه دارد و نهادهای مسئول در حال ارزیابی دقیق جوانب سیاسی، حقوقی و فنی موضوع هستند.
این منبع آگاه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده هرگونه تصمیم در خصوص توافق احتمالی صرفاً بر اساس تأمین منافع ملی، حفظ خطوط قرمز و دریافت تضمینهای لازم اتخاذ خواهد شد و در این زمینه تحت تأثیر فضاسازیهای رسانهای قرار نخواهد گرفت.
شبکه آمریکایی سیانان به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که مذاکرهکنندگان قطری صبح امروز در هماهنگی با ایالات متحده به سوی تهران پرواز کردهاند تا به تسهیل روند نهاییسازی توافق (یادداشتتفاهم) بین ایران و آمریکا کمک کنند.
در حالی که رئیسجمهور آمریکا و میانجی پاکستانی مدعی شدهاند که توافق اولیه در قالب یادداشت تفاهم امروز بین ایران و آمریکا نهایی میشود، طرف ایرانی هنوز این موضوع را تایید نکرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اسماعیل بقائی جمعه اعلام کرد که «در مراحل پایانی جمعبندی درباره متن تفاهم هستیم».
وزیر خارجه پاکستان دیروز طی یک تماس با همتای عربستانی مدعی شد که ایران و آمریکا امروز مراسم امضای دیجیتال یادداشت تفاهم را برگزار خواهند کرد.
در صورت نهایی شدن این تفاهم اولیه برای خاتمه جنگ، ایران و آمریکا وارد مذاکراتی در یک بازه زمانی ۶۰ روزه خواهند شد.
چهارشنبه پیش هم گزارش شده بود که هیأت مذاکرهکننده قطری پس از رایزنی با آمریکا، به تهران سفر کرده تا در زمینه نهاییسازی این تفاهم گفتوگو کند.
رویترز در این خصوص نوشته است «رهبران ایالات متحده و پاکستان پیشبینی کردند که روز یکشنبه توافقنامه چارچوبی (یادداشت تفاهم) برای توقف جنگ ایالات متحده و ایران امضا شود، اما تهران درباره زمان آن ابراز تردید میکند.»
در گزارش رویترز آمده است: «رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که قرار است توافق با ایران روز بعد، یعنی هشتادمین سالگرد تولدش، امضا شود. نخستوزیر پاکستان شهباز شریف، گفت که دو طرف بر سر چارچوبی برای توافق صلح توافق کردهاند و اسلام آباد در حال آماده شدن برای امضای الکترونیکی آن در روز یکشنبه است.»
این رسانه غربی نوشت: «ایران امضای توافقنامه در روز یکشنبه را تأیید نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقایی، پیش از انتشار پست ترامپ، نسبت به اظهار نظر در مورد زمان امضا هشدار داده بود، اما رسانههای دولتی به نقل از او گفتند که "این اتفاق فردا نخواهد افتاد"، اما میتواند "در روزهای آینده" رخ دهد.»
رویترز در گزارش خود مدعی شد: «در حالی که بمبارانهای ایالات متحده پایگاه نظامی-صنعتی ایران را به شدت تضعیف کرده و به ارتشش آسیب رسانده است، کارشناسان میگویند که این جنگ، تسلط تندروهای سپاه پاسداران را محکمتر از قبل کرده است.»
طبق روایت این رسانه، ویدئوهایی در رسانههای اجتماعی و وبسایتهای خبری ایران نشان میدهد که مخالفان توافق (احتمالی آمریکا و ایران) در میادین و مقابل وزارت امور خارجه در تهران تجمع کردند و ظاهراً ضمن سرزنش وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، علیه او شعار میدهند.»
به نوشته رویترز، «منابع هر دو طرف مذاکرات گفتند که تفاهمنامه پیشنهادی خواستار بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده است. مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران پس از آن انجام خواهد شد.»
در ادامه گزارش آمده است: «پیشنویس مفادی که توسط چندین منبع به رویترز شرح داده شده است، نشان میدهد که ایالات متحده در ازای باز کردن تنگه توسط ایران، میلیاردها دلار از داراییهای مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد و برای صادرات نفت ایران معافیت تحریمی صادر خواهد کرد.»
آخرین اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا و امضای تفاهم نامه فیمابین در ادامه بروزرسانی می شود.
ترامپ در مصاحبه کوتاه با آکسیوس گفت: امضای توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ همچنان طبق برنامه برای روز یکشنبه در جریان است، با وجود حمله اسرائیل به بیروت و تهدید ایران به تلافی. من از ایران درخواست کردم با حمله موشکی به حمله اسرائیل به بیروت پاسخ ندهد. به نتانیاهو گفتم که هیچ حمله دیگری به لبنان انجام ندهد چون این اقدام توافق با ایران را به خطر میاندازد. امضای توافق با ایران تا دو سه ساعت دیگر انجام میشود. ترامپ در ادامه مدعی شد: اگر توافق امشب امضا شود، بلافاصله دستور رفع محاصره دریایی ایران را صادر خواهم کرد. وی گفت: توافق با ایران از راه دور امضا خواهد شد، سپس امضای حضوری آن ممکن است یک هفته بعد در اروپا انجام شود. باراک راوید، خبرنگار آکسیوس مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه تلفنی به من گفت که معتقد است علیرغم حمله اسرائیل به بیروت، توافق با ایران امروز امضا خواهد شد. پیام جدید سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) منتشر شد. متن این پیام به شرح ذیل است: «بسم الله الرحمن الرحیم ملت بصیر و غیور که در خونخواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقبتر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر میاندازد، دوری نمایید. سرباز ولایت و جانفدای ملت سید مجید موسوی» مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ای بی سی» در پاسخ به سئوالی درباره اینکه این امضا چگونه انجام خواهد شد و تا چه اندازه اطمینان دارید که امروز اتفاق میافتد، افزود: رئیسجمهوری کاملاً مصمم است که این اتفاق رخ دهد. جزئیات و زمانبندی دقیق را به کاخ سفید واگذار میکنم. سفیر آمریکا با بیان اینکه ایرانیها مذاکرهکنندگانی فوقالعاده دشوار هستند، افزود: ترامپ و مذاکرهکنندگان آمریکایی نسبت به تحقق توافق اطمینان دارند. آنها کاملاً مصمم هستند که امروز این موضوع را نهایی کنند. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که این کشور انتظار دارد امروز یکشنبه توافق «هستهای» با ایران را امضا کند. وزیر جنگ آمریکا گفت که اسناد نشان میدهد ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت، به دنبال تسلیحات هستهای نخواهد بود یا آنها را نخواهد خرید. با وجود اشاره هگست به توافق هستهای با ایران اما جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که بعدا در مورد موضوع هستهای با آمریکا مذاکره خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعاقب حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت نوشت: پیت هگزث وزیر جنگ آمریکا به CBS : «ما در مسیر امضای توافق با ایران هستیم و سوال این نیست که آیا آن را امضا خواهیم کرد یا نه، بلکه کی امضا خواهیم کرد.» یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران، ساعاتی پیش از حملهٔ رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، آخرین جزئیات از روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را تشریح کرد. فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات مدعی شد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاشها برای نهاییسازی توافق با ایران را پیچیده کرده است. معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص): بدون شک جنایات صهیونیستها در لبنان بیپاسخ نمیماند دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: رسانه های رژیم صهیونیستی از احتمال شعله ور شدن مجدد جنگ پس از حمله این رژیم به ضاحیه بیروت خبر دادند. رسانه صهیونیستی معاریو نوشت: در اسرائیل احتمال دور جدیدی از جنگ با ایران در صورتی که ایران تصمیم به پاسخ بگیرد، منتفی نیست. این رسانه گزارش داد: برخی از ناظران همچنین معتقدند که زمان حمله تصادفی نبوده و هدف آن ارسال پیامی مبنی بر این بوده است که اسرائیل هیچ محدودیتی بر آزادی عمل خود در لبنان را نخواهد پذیرفت. همچنین رسانههای اسرائیلی با اشاره به حمله همزمان این رژیم به بیروت در روز اعلام احتمالی توافق واشنگتن با تهران، هشدار دادند: این اقدام تنشزا موضع دونالد ترامپ را به چالش می کشد و میتواند مذاکرات دیپلماتیک را بهطور کامل تحتالشعاع قرار دهد. کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی به بررسی موضع احتمالی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در قبال حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت پرداخت. این رسانه با طرح یک علامت سوال بزرگ درباره واکنش کاخ سفید نوشت: باید دید موضع ترامپ که بر دستیابی به توافق با تهران پافشاری میکند، در قبال این اقدام همزمان تلآویو که میتواند مذاکرات و توافقات دیپلماتیک واشنگتن را به خطر اندازد، چه خواهد بود. این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی شده است که هدف حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان حزب الله بوده است. کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است. ارتش اسرائیل نیز ادعا کرده است که در پاسخ به حملات موشکی حزب الله، مرکز فرماندهی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است. رسانههای اسرائیلی گزارش دادند: تلآویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران با شلیک موج موشکی آماده میکند و به همین منظور، سطح آمادهباش را در تمامی بخشها و تشکیلات نظامی خود افزایش داده است. این رسانهها همچنین اعلام کردند: در پی بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، فشارها و رایزنیهای فشردهای از سوی قطر و پاکستان برای متوقف کردن دور جدید درگیریها آغاز شده است؛ چرا که شعلهور شدن مجدد جنگ میتواند مذاکرات جاری را با شکست مواجه کند. انور قرقاش، وزیر مشاور رئیس امارات متحده در امور دیپلماتیک پس از اعلام دستیابی تهران و واشنگتن به تفاهمنامه پایان جنگ که با تلاش میانجیها در شرف نهایی شدن است، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با نزدیک شدن به امضای توافقی میان واشنگتن و تهران که مدتها مورد انتظار بود و امیدواریم ورق جنگ را برگرداند و مسیر سیاسی موفقیتآمیزی بگشاید، ناگزیر باید از عملکرد رهبری خردمندمان در مدیریت این بحران و پیامدهای آن تمجید کنیم. قرقاش در ادامه تمجید از مدیریت فضای جنگ در غرب آسیا از سوی ابوظبی گفت: رهبری(امارات) در موضعگیریها خردمندی و ثابتقدمی را در هنگام نیاز با انعطاف همراه ساخت. رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی ادعا کرد که رقیقسازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران، بخشی از تفاهم احتمالی با آمریکاست که سازوکار اجرایی آن طی دوره ۶۰ روزه مورد مذاکره و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت. در پی سفر امروز هیئتی قطری به تهران برای گفتوگو در مورد یادداشت تفاهم، رسانه قطری العربی الجدید ادعا کرده که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد این متن یادداشت تفاهم دارد و هنوز تأیید نهایی خود را برای این توافق اعلام نکرده است. مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده جزئیاتی از متن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را تشریح کرد که به شرح زیر است: ست مولتن نماینده دموکرات از ایالت ماساچوست با انتقاد از ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امضای چارچوب توافق صلح با ایران، آن را «رسما سند تسلیم شدن» او در برابر ایران توصیف کرد. مولتن در برنامه کانال خبری «ام اس ناو» (MS NOW ) گفت، این سند رسما «تسلیم شدن ترامپ در برابر رهبر عالی ایران است». این نماینده کنگره و عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا از خسارات اقتصادی و انسانی جنگ اخیر انتقاد کرد و گفت: منظور من این است که ۱۰۰ میلیارد دلار از پول مالیات پردازان آمریکایی صرف این جنگ شده است، ۱۴ آمریکایی کشته شده اند و ما به توافقی رسیم که فقط تنگه هرمز را می گشاید که تا قبل از جنگی که او (ترامپ) آغاز کرد باز بود؟ این چه جور پیروزی است؟ ترامپ روز یکشنبه مدعی شد که چارچوب توافق صلح امروز یکشنبه امضا خواهد بود و بالافاصله بعد از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. مولتن بعد از اعلام ترامپ به شبکه «ام اس ناو» گفت این توافق فقط شکست، شکست و شکست برای تیم ترامپ و ایالات متحده آمریکا است. وی ادامه داد: با این حال هنوز هم می گویم که متوقف کردن این جنگ و خارج شدن از آن بهترین کاری است که در این شرایط می توانیم انجام دهیم و به همین دلیل است که ما هنوز هم امیدوار به دستیابی به توافق هستیم هر چند که باید تصدیق کنیم که این توافق شکست برای آمریکا است. این نماینده دموکرات کنگره گفت: واقعا به نظر می رسد که ترامپ دنبال توافق است و به نظر میرسد ایرانیها از کش دادن مذاکرات کاملاً راضی هستند. آن ها با بستن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را در دست گرفتهاند. «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با «جراح جابر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت درخصوص تحولات منطقه و توافق احتمالی میان ایران و آمریکا گفتوگو کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد طرفین در این تماس روابط همکاری میان دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و همچنین درباره تلاشهای میانجیگرانه میان ایران و آمریکا گفتوگو کردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد آماده راستیآزمایی هرگونه توافق هستهای احتمالی میان ایالات متحده و ایران است. او تاکید کرد که در صورت دستیابی به چنین توافقی، نظارت و راستیآزمایی نقشی محوری ایفا خواهد کرد. اظهارات گروسی پس از اعلام دستیابی تهران و واشنگتن به تفاهمنامه پایان جنگ با میانجیگری پاکستان مطرح شده است. اگرچه به گفته دو طرف، فرایند نهایی شدن و امضای این تفاهمنامه هنوز تکمیل نشده است. طبق این تفاهمنامه، با تمدید ۶۰ روزه آتشبس مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران و سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران آغاز خواهد شد. خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که گروسی روز گذشته در حاشیه سمیناری که توسط آژانس برای خبرنگاران رسانههای جهانی در جمع خبرنگاران ترتیب داده شده بود، گفت: «مهمترین مسئله برای آژانس، راستیآزمایی است و این که ما بخشی از راهکار باشیم تشریفاتی بسیار مهم و ضروری است.» او افزود: «وقتی آنها بر سر چیزی توافق کنند و از ما بخواهند راستیآزمایی را انجام دهیم، باید به شورای حکام مراجعه کنم تا برای آن اجازه بگیرم.» گروسی همچنین با اشاره به این که هرگونه توافقی احتمالا به اقدامات نظارتی جامعی نیاز دارد، گفت: «اگر توافقی حاصل شود، جامع خواهد بود و ما باید به همه ابعاد آن توجه کنیم.» تاکید گروسی بر ایفای نقش در راهکاری دیپلماتیک برای مسئله برنامه هستهای ایران در حالی است که تهران تاکید کرده اگر آژانس میخواهد بخشی از راهحل دیپلماتیک برای برنامه هستهای ایران باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. پادمان با اقدام نظامی، تهدید و قطعنامهسازی تقویت نمیشود، بلکه با بیطرفی، رعایت حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت دولتها و محکومیت صریح حمله به تاسیسات تحت نظارت آژانس تقویت میشود. تهران در زمان جنگ ۱۲ روزه که تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران از سوی آمریکا بمباران شد، از بیعملی گروسی در اجرای تعهداتش نسبت به حفاظت از تاسیسات و خودداری از موضعگیری صریح حقوقی او در برابر تکرار حملات متجاوزانه علیه نیروگاه اتمی و تاسیسات هستهای ایران در جنگ اخیر انتقاد کرده بود. همکاری ایران با آژانس پس از جنگ ۱۲ روزه به تعلیق درآمد، اگرچه دو طرف طی توافق قاهره بر سر شکل جدیدی از همکاریها با تفاهم رسیدند که امکان نظارت آژانس بر تاسیسات بمباراننشده ایران را فراهم میکند. گروسی اخیرا مدعی شده است که نزدیک به یک سال است به تاسیسات آسیبدیده ایران دسترسی ندارد و این موضوع بر تداوم اطلاع آژانس از مقادیر و محل مواد هستهای غنیشده با خلوص بالای ایران اثر داشته است به گفته ایران، این «وضعیتی است که در خلأ ایجاد نشده است، بلکه به خاطر آن ایجاد شده که تأسیسات هستهای تحت پادمان، هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفتند. نمیتوان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران صورتبندی کرد.»
حمله امروز صبح به بیروت نباید اتفاق میافتاد، بهویژه در روز خاصی که ما به توافق صلح با ایران بسیار نزدیک هستیم
اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما حملهای که به آن پاسخ داده شد بسیار کوچک و بیاهمیت بود، هیچکس آسیب ندید، زخمی نشد یا کشته نشد و نباید این روند مهم را مختل کند
نباید حملات بیشتری از سوی اسرائیل در هیچ نقطهای از لبنان صورت گیرد، اما همچنین نباید حملات بیشتری از سوی هیچ طرف دیگری، از جمله حزبالله، علیه اسرائیل انجام شود
این میتواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد؛ بیایید آن را خراب نکنیم!
انتظار ندارم حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت مانع توافق با ایران شود.
اگر ایران میخواهد این موضوع پابرجا بماند، باید حزبالله را مهار کند.
انتظار دارم مذاکرات پیشرفتهتری انجام شود و معتقدم این مذاکرات ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش، تیم قطری هماکنون در تهران حضور دارد و ایران بندهای موردنظر خود را همراه با جزئیات دقیق مدنظرش، از طریق همین تیم قطری به طرف مقابل منتقل میکند.
او با تأکید بر اینکه هنوز هیچ چیزی نهایی نشده، در خصوص فراز و فرودهای مسیر مذاکره گفت: «حتی اگر در روند مذاکره پیش و پس برویم و به عقب برگردیم، شرط اساسی ایران این است که در پایان، تمام موارد مدنظرش به طور کامل لحاظ شود.»
او افزود: حتی در صورت اعمال همه نظرات ایران قطعاً در زمان اعلامی ترامپ هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
گفتنی است این اظهارات پیش از حملات اخیر رژیم صهیونیستی به منطقهٔ ضاحیه بیان شده است.
این رسانه آمریکایی گفته است: این تلاش آشکاری از سوی اسرائیل برای تضعیف توافق رئیسجمهور ترامپ و کشاندن دوباره آمریکا به جنگ است.
سردار اسدی در واکنش به شرارت مجدد صهیونیستها و حمله به ضاحیه بیروت: بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.
در ساعات اخیر ارتش رژیم اشغالگر قدس حملهای همهجانبه را به «ضاحیه» بیروت داشته است که این حمله خسارات مادی زیادی را برجای گذاشت.
رسانههای عبری مدعی هستند که در این حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر قدس جمعی از فرماندهان و مسئولین حزبالله لبنان را ترور کرده است.
تجاوز صهیونیستها به ضاحیه بار دیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.
در حالی که ایران بارها گفته که تفاهمنامه احتمالی با آمریکا روی خاتمه جنگ متمرکز است و جزئیات از جمله مسائل هستهای در مذاکرات بعدی مورد بحث قرار میگیرد، امروز خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامی از او نبرده، بخشی از مفاد یادداشتتفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا را تشریح کرده که علاوه بر وضعیت تنگه هرمز و مسائل مالی، موضوعات هستهای را هم شامل میشود.
العربی الجدید به نقل از یک منبع آگاه ایرانی نوشت که این منبع احتمال امضای توافق در روز یکشنبه را منتفی دانسته و تصریح کرده که همچنان گفتوگوها در مورد توافق در داخل ایران ادامه دارد و موضوع به صورت کامل حل و فصل نشده است. این منبع در عین حال تأکید کرده که ممکن است امروز توافق نهایی شود و تهران امروز تأیید نهایی خود را اعلام کند.
۱. توقف درگیریها و تضمینهای امنیتی
در گام نخست، توقف کامل عملیات نظامی علیه ایران و لبنان و جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی جدید در دستور کار قرار دارد. همچنین طرف آمریکایی باید تضمینهای لازم را برای جلوگیری از تکرار تنشها ارائه کند.
۲. آزادسازی داراییها
براساس چارچوب مورد بحث، بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران در ابتدای اجرای توافق آزاد خواهد شد و همزمان روند تعلیق برخی محدودیتها و تحریمهای اقتصادی آغاز میشود تا امکان افزایش مبادلات اقتصادی و فروش نفت فراهم شود.
۳. رفع محدودیتهای دریایی و تجاری
یکی از محورهای اصلی توافق، تسهیل تردد کشتیهای تجاری ایران و کاهش محدودیتهای دریایی است. هدف این بخش، بازگشت تجارت دریایی ایران به شرایط عادی و رفع موانع موجود در مسیر حملونقل بینالمللی عنوان شده است.
۴. مذاکرات هستهای در مرحله بعد
در متن مورد مذاکره، مسائل هستهای در مرحلۀ نخست توافق قرار ندارد. براساس این چارچوب، ابتدا باید تعهدات اولیه طرف مقابل اجرا و راستیآزمایی شود و سپس گفتوگوها درباره موضوعات هستهای وارد مراحل بعدی شود.
۵. لغو تحریمها و بازسازی خسارتها
در مرحلۀ نهایی، لغو تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا و همچنین پیشبینی سازوکارهایی برای جبران و بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این بخش از مهمترین مطالبات ایران در روند مذاکرات بهشمار میرود.
در این چارچوب، طرفین رضایت عمیق خود را از پیشرفت حاصلشده در مذاکرات و اعلامیه پاکستان مبنی بر دستیابی به متن نهایی توافق صلح ابراز کردند.
آنها همچنین امیدواری خود را نسبت به امضای قریبالوقوع این توافق از سوی طرفین ایرانی و آمریکایی اعلام کردند.
وزرای خارجه قطر و کویت همچنین بر حمایت کامل خود از تلاشهای سازنده و جاری برای حلوفصل تمامی مسائل باقیمانده از طریق گفتوگو و راهکارهای مسالمتآمیز تاکید کردند.
ترامپ در مصاحبه کوتاه با آکسیوس گفت: امضای توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ همچنان طبق برنامه برای روز یکشنبه در جریان است، با وجود حمله اسرائیل به بیروت و تهدید ایران به تلافی.
من از ایران درخواست کردم با حمله موشکی به حمله اسرائیل به بیروت پاسخ ندهد.
به نتانیاهو گفتم که هیچ حمله دیگری به لبنان انجام ندهد چون این اقدام توافق با ایران را به خطر میاندازد.
امضای توافق با ایران تا دو سه ساعت دیگر انجام میشود.
ترامپ در ادامه مدعی شد: اگر توافق امشب امضا شود، بلافاصله دستور رفع محاصره دریایی ایران را صادر خواهم کرد.
وی گفت: توافق با ایران از راه دور امضا خواهد شد، سپس امضای حضوری آن ممکن است یک هفته بعد در اروپا انجام شود.
باراک راوید، خبرنگار آکسیوس مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ در یک مصاحبه تلفنی به من گفت که معتقد است علیرغم حمله اسرائیل به بیروت، توافق با ایران امروز امضا خواهد شد.
پیام جدید سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۲۴ خرداد) منتشر شد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بصیر و غیور که در خونخواهی امام شهید مبعوث گشتید و در راه تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و اقتدار و سرافرازی ایران عزیز، با امام حاضر عهدی تازه بستید، هوشیار باشید که از شئون متعهد بودن تبعیت کردن است. پس نه یک گام جلوتر و نه یک گام عقبتر، بلکه همراه با ولی خویش باشید. درست در مسیری که امام خمینی کبیر رحمه الله علیه فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. گوش به فرمان ولایت بوده و از هر کلامی که اتحاد مقدس شما را به خطر میاندازد، دوری نمایید.
سرباز ولایت و جانفدای ملت
سید مجید موسوی»
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ای بی سی» در پاسخ به سئوالی درباره اینکه این امضا چگونه انجام خواهد شد و تا چه اندازه اطمینان دارید که امروز اتفاق میافتد، افزود: رئیسجمهوری کاملاً مصمم است که این اتفاق رخ دهد. جزئیات و زمانبندی دقیق را به کاخ سفید واگذار میکنم.
سفیر آمریکا با بیان اینکه ایرانیها مذاکرهکنندگانی فوقالعاده دشوار هستند، افزود: ترامپ و مذاکرهکنندگان آمریکایی نسبت به تحقق توافق اطمینان دارند. آنها کاملاً مصمم هستند که امروز این موضوع را نهایی کنند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که این کشور انتظار دارد امروز یکشنبه توافق «هستهای» با ایران را امضا کند.
وزیر جنگ آمریکا گفت که اسناد نشان میدهد ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت، به دنبال تسلیحات هستهای نخواهد بود یا آنها را نخواهد خرید.
با وجود اشاره هگست به توافق هستهای با ایران اما جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که بعدا در مورد موضوع هستهای با آمریکا مذاکره خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متعاقب حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت نوشت:
پیت هگزث وزیر جنگ آمریکا به CBS : «ما در مسیر امضای توافق با ایران هستیم و سوال این نیست که آیا آن را امضا خواهیم کرد یا نه، بلکه کی امضا خواهیم کرد.»
یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده ایران، ساعاتی پیش از حملهٔ رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، آخرین جزئیات از روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را تشریح کرد.
فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات درگیر در مذاکرات مدعی شد: حملات به ضاحیه بیروت، تلاشها برای نهاییسازی توافق با ایران را پیچیده کرده است.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص): بدون شک جنایات صهیونیستها در لبنان بیپاسخ نمیماند
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
رسانه های رژیم صهیونیستی از احتمال شعله ور شدن مجدد جنگ پس از حمله این رژیم به ضاحیه بیروت خبر دادند.
رسانه صهیونیستی معاریو نوشت: در اسرائیل احتمال دور جدیدی از جنگ با ایران در صورتی که ایران تصمیم به پاسخ بگیرد، منتفی نیست.
این رسانه گزارش داد: برخی از ناظران همچنین معتقدند که زمان حمله تصادفی نبوده و هدف آن ارسال پیامی مبنی بر این بوده است که اسرائیل هیچ محدودیتی بر آزادی عمل خود در لبنان را نخواهد پذیرفت.
همچنین رسانههای اسرائیلی با اشاره به حمله همزمان این رژیم به بیروت در روز اعلام احتمالی توافق واشنگتن با تهران، هشدار دادند: این اقدام تنشزا موضع دونالد ترامپ را به چالش می کشد و میتواند مذاکرات دیپلماتیک را بهطور کامل تحتالشعاع قرار دهد.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل در گزارشی به بررسی موضع احتمالی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در قبال حمله هوایی امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت پرداخت.
این رسانه با طرح یک علامت سوال بزرگ درباره واکنش کاخ سفید نوشت: باید دید موضع ترامپ که بر دستیابی به توافق با تهران پافشاری میکند، در قبال این اقدام همزمان تلآویو که میتواند مذاکرات و توافقات دیپلماتیک واشنگتن را به خطر اندازد، چه خواهد بود.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی مدعی شده است که هدف حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان حزب الله بوده است.
کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: فرد مورد هدف، مسئول سامانه ارتباطات حزب الله است.
ارتش اسرائیل نیز ادعا کرده است که در پاسخ به حملات موشکی حزب الله، مرکز فرماندهی حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند: تلآویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران با شلیک موج موشکی آماده میکند و به همین منظور، سطح آمادهباش را در تمامی بخشها و تشکیلات نظامی خود افزایش داده است.
این رسانهها همچنین اعلام کردند: در پی بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، فشارها و رایزنیهای فشردهای از سوی قطر و پاکستان برای متوقف کردن دور جدید درگیریها آغاز شده است؛ چرا که شعلهور شدن مجدد جنگ میتواند مذاکرات جاری را با شکست مواجه کند.
انور قرقاش، وزیر مشاور رئیس امارات متحده در امور دیپلماتیک پس از اعلام دستیابی تهران و واشنگتن به تفاهمنامه پایان جنگ که با تلاش میانجیها در شرف نهایی شدن است، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با نزدیک شدن به امضای توافقی میان واشنگتن و تهران که مدتها مورد انتظار بود و امیدواریم ورق جنگ را برگرداند و مسیر سیاسی موفقیتآمیزی بگشاید، ناگزیر باید از عملکرد رهبری خردمندمان در مدیریت این بحران و پیامدهای آن تمجید کنیم.
قرقاش در ادامه تمجید از مدیریت فضای جنگ در غرب آسیا از سوی ابوظبی گفت: رهبری(امارات) در موضعگیریها خردمندی و ثابتقدمی را در هنگام نیاز با انعطاف همراه ساخت.
رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی ادعا کرد که رقیقسازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران، بخشی از تفاهم احتمالی با آمریکاست که سازوکار اجرایی آن طی دوره ۶۰ روزه مورد مذاکره و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.
در پی سفر امروز هیئتی قطری به تهران برای گفتوگو در مورد یادداشت تفاهم، رسانه قطری العربی الجدید ادعا کرده که ایران همچنان ملاحظاتی در مورد این متن یادداشت تفاهم دارد و هنوز تأیید نهایی خود را برای این توافق اعلام نکرده است.
مهدی محمدی، مشاور راهبردی رئیس تیم مذاکرهکننده جزئیاتی از متن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا را تشریح کرد که به شرح زیر است:
ست مولتن نماینده دموکرات از ایالت ماساچوست با انتقاد از ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره امضای چارچوب توافق صلح با ایران، آن را «رسما سند تسلیم شدن» او در برابر ایران توصیف کرد.
مولتن در برنامه کانال خبری «ام اس ناو» (MS NOW ) گفت، این سند رسما «تسلیم شدن ترامپ در برابر رهبر عالی ایران است».
این نماینده کنگره و عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا از خسارات اقتصادی و انسانی جنگ اخیر انتقاد کرد و گفت: منظور من این است که ۱۰۰ میلیارد دلار از پول مالیات پردازان آمریکایی صرف این جنگ شده است، ۱۴ آمریکایی کشته شده اند و ما به توافقی رسیم که فقط تنگه هرمز را می گشاید که تا قبل از جنگی که او (ترامپ) آغاز کرد باز بود؟ این چه جور پیروزی است؟
ترامپ روز یکشنبه مدعی شد که چارچوب توافق صلح امروز یکشنبه امضا خواهد بود و بالافاصله بعد از آن تنگه هرمز باز خواهد شد.
مولتن بعد از اعلام ترامپ به شبکه «ام اس ناو» گفت این توافق فقط شکست، شکست و شکست برای تیم ترامپ و ایالات متحده آمریکا است.
وی ادامه داد: با این حال هنوز هم می گویم که متوقف کردن این جنگ و خارج شدن از آن بهترین کاری است که در این شرایط می توانیم انجام دهیم و به همین دلیل است که ما هنوز هم امیدوار به دستیابی به توافق هستیم هر چند که باید تصدیق کنیم که این توافق شکست برای آمریکا است.
این نماینده دموکرات کنگره گفت: واقعا به نظر می رسد که ترامپ دنبال توافق است و به نظر میرسد ایرانیها از کش دادن مذاکرات کاملاً راضی هستند. آن ها با بستن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را در دست گرفتهاند.
«شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با «جراح جابر الاحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت درخصوص تحولات منطقه و توافق احتمالی میان ایران و آمریکا گفتوگو کرد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد طرفین در این تماس روابط همکاری میان دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن را بررسی کردند و همچنین درباره تلاشهای میانجیگرانه میان ایران و آمریکا گفتوگو کردند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که این نهاد آماده راستیآزمایی هرگونه توافق هستهای احتمالی میان ایالات متحده و ایران است. او تاکید کرد که در صورت دستیابی به چنین توافقی، نظارت و راستیآزمایی نقشی محوری ایفا خواهد کرد.
اظهارات گروسی پس از اعلام دستیابی تهران و واشنگتن به تفاهمنامه پایان جنگ با میانجیگری پاکستان مطرح شده است. اگرچه به گفته دو طرف، فرایند نهایی شدن و امضای این تفاهمنامه هنوز تکمیل نشده است. طبق این تفاهمنامه، با تمدید ۶۰ روزه آتشبس مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران و سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران آغاز خواهد شد.
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که گروسی روز گذشته در حاشیه سمیناری که توسط آژانس برای خبرنگاران رسانههای جهانی در جمع خبرنگاران ترتیب داده شده بود، گفت: «مهمترین مسئله برای آژانس، راستیآزمایی است و این که ما بخشی از راهکار باشیم تشریفاتی بسیار مهم و ضروری است.»
او افزود: «وقتی آنها بر سر چیزی توافق کنند و از ما بخواهند راستیآزمایی را انجام دهیم، باید به شورای حکام مراجعه کنم تا برای آن اجازه بگیرم.»
گروسی همچنین با اشاره به این که هرگونه توافقی احتمالا به اقدامات نظارتی جامعی نیاز دارد، گفت: «اگر توافقی حاصل شود، جامع خواهد بود و ما باید به همه ابعاد آن توجه کنیم.»
تاکید گروسی بر ایفای نقش در راهکاری دیپلماتیک برای مسئله برنامه هستهای ایران در حالی است که تهران تاکید کرده اگر آژانس میخواهد بخشی از راهحل دیپلماتیک برای برنامه هستهای ایران باشد، باید از تبدیل گزارش فنی به ابزار فشار سیاسی پرهیز کند. پادمان با اقدام نظامی، تهدید و قطعنامهسازی تقویت نمیشود، بلکه با بیطرفی، رعایت حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت دولتها و محکومیت صریح حمله به تاسیسات تحت نظارت آژانس تقویت میشود.
تهران در زمان جنگ ۱۲ روزه که تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران از سوی آمریکا بمباران شد، از بیعملی گروسی در اجرای تعهداتش نسبت به حفاظت از تاسیسات و خودداری از موضعگیری صریح حقوقی او در برابر تکرار حملات متجاوزانه علیه نیروگاه اتمی و تاسیسات هستهای ایران در جنگ اخیر انتقاد کرده بود.
همکاری ایران با آژانس پس از جنگ ۱۲ روزه به تعلیق درآمد، اگرچه دو طرف طی توافق قاهره بر سر شکل جدیدی از همکاریها با تفاهم رسیدند که امکان نظارت آژانس بر تاسیسات بمباراننشده ایران را فراهم میکند. گروسی اخیرا مدعی شده است که نزدیک به یک سال است به تاسیسات آسیبدیده ایران دسترسی ندارد و این موضوع بر تداوم اطلاع آژانس از مقادیر و محل مواد هستهای غنیشده با خلوص بالای ایران اثر داشته است
به گفته ایران، این «وضعیتی است که در خلأ ایجاد نشده است، بلکه به خاطر آن ایجاد شده که تأسیسات هستهای تحت پادمان، هدف حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفتند. نمیتوان منشأ اختلال را نادیده گرفت و سپس پیامد همان اختلال را علیه ایران صورتبندی کرد.»
حالا اعداد ۲۴ میلیارد دلار از کجا امده الله اعلم
شرکت اروپایی برای طرح توسعه یکی از فرودگاه، 6 ماه کار کرد و بعد اجازه ندادند قرارداد منعقد بشه و حدس می تونید بزنید چه کسانی خارج از دولت موضوع را هوا کردند.
ضمنا الانم داری با ترامپ قرارداد میبندی. جون مادراتون برید حرفهای ظریف نزدیکای امضای برجامو ببینید با عراقچی الان مقایسه کنید.مو نمیزنه خدا میدونه عین همه
ده بندی که رهبری گفتند باید اجرا بشه چه شد؟
چرا داریدخیانت می کنید ؟
دولت پزشکیان همان دولت روحانی است
خیانتی شود با ما مردم طرف هستید
مردم از دکتر پزشکیان حرف شنوی دارند و باید ایشان در یک برنامه تلویزیونی غائله را خاتمه دهد.اون اقلیت هم باید تمکین کنند.