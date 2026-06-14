به گزارش سرویس بین الملل تابناک، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به فارس اعلام کرده است که تا لحظه تنظیم این خبر، جمهوری اسلامی ایران هنوز تصمیم نهایی خود را درباره تفاهم‌نامه پیشنهادی ارائه‌شده در روند مذاکرات اتخاذ و اعلام نکرده است.

بر این اساس، بررسی ابعاد مختلف پیشنهاد‌های مطرح‌شده همچنان در سطوح کارشناسی و تصمیم‌گیری ادامه دارد و نهاد‌های مسئول در حال ارزیابی دقیق جوانب سیاسی، حقوقی و فنی موضوع هستند.

این منبع آگاه تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده هرگونه تصمیم در خصوص توافق احتمالی صرفاً بر اساس تأمین منافع ملی، حفظ خطوط قرمز و دریافت تضمین‌های لازم اتخاذ خواهد شد و در این زمینه تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت.

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که مذاکره‌کنندگان قطری صبح امروز در هماهنگی با ایالات متحده به سوی تهران پرواز کرده‌اند تا به تسهیل روند نهایی‌سازی توافق (یادداشت‌تفاهم) بین ایران و آمریکا کمک کنند.

در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا و میانجی پاکستانی مدعی شده‌اند که توافق اولیه در قالب یادداشت تفاهم امروز بین ایران و آمریکا نهایی می‌شود، طرف ایرانی هنوز این موضوع را تایید نکرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اسماعیل بقائی جمعه اعلام کرد که «در مراحل پایانی جمع‌بندی درباره متن تفاهم هستیم».

وزیر خارجه پاکستان دیروز طی یک تماس با همتای عربستانی مدعی شد که ایران و آمریکا امروز مراسم امضای دیجیتال یادداشت تفاهم را برگزار خواهند کرد.

در صورت نهایی شدن این تفاهم اولیه برای خاتمه جنگ، ایران و آمریکا وارد مذاکراتی در یک بازه زمانی ۶۰ روزه خواهند شد.

چهارشنبه پیش هم گزارش شده بود که هیأت مذاکره‌کننده قطری پس از رایزنی با آمریکا، به تهران سفر کرده تا در زمینه نهایی‌سازی این تفاهم گفت‌و‌گو کند.

رویترز در این خصوص نوشته است «رهبران ایالات متحده و پاکستان پیش‌بینی کردند که روز یکشنبه توافقنامه چارچوبی (یادداشت تفاهم) برای توقف جنگ ایالات متحده و ایران امضا شود، اما تهران درباره زمان آن ابراز تردید می‌کند.»

در گزارش رویترز آمده است: «رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که قرار است توافق با ایران روز بعد، یعنی هشتادمین سالگرد تولدش، امضا شود. نخست‌وزیر پاکستان شهباز شریف، گفت که دو طرف بر سر چارچوبی برای توافق صلح توافق کرده‌اند و اسلام آباد در حال آماده شدن برای امضای الکترونیکی آن در روز یکشنبه است.»

این رسانه غربی نوشت: «ایران امضای توافقنامه در روز یکشنبه را تأیید نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اسماعیل بقایی، پیش از انتشار پست ترامپ، نسبت به اظهار نظر در مورد زمان امضا هشدار داده بود، اما رسانه‌های دولتی به نقل از او گفتند که "این اتفاق فردا نخواهد افتاد"، اما می‌تواند "در روز‌های آینده" رخ دهد.»

رویترز در گزارش خود مدعی شد: «در حالی که بمباران‌های ایالات متحده پایگاه نظامی-صنعتی ایران را به شدت تضعیف کرده و به ارتشش آسیب رسانده است، کارشناسان می‌گویند که این جنگ، تسلط تندرو‌های سپاه پاسداران را محکم‌تر از قبل کرده است.»

طبق روایت این رسانه، ویدئو‌هایی در رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری ایران نشان می‌دهد که مخالفان توافق (احتمالی آمریکا و ایران) در میادین و مقابل وزارت امور خارجه در تهران تجمع کردند و ظاهراً ضمن سرزنش وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، علیه او شعار می‌دهند.»

به نوشته رویترز، «منابع هر دو طرف مذاکرات گفتند که تفاهم‌نامه پیشنهادی خواستار بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایالات متحده است. مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران پس از آن انجام خواهد شد.»

در ادامه گزارش آمده است: «پیش‌نویس مفادی که توسط چندین منبع به رویترز شرح داده شده است، نشان می‌دهد که ایالات متحده در ازای باز کردن تنگه توسط ایران، میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد و برای صادرات نفت ایران معافیت تحریمی صادر خواهد کرد.»

آخرین اخبار مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکا و امضای تفاهم نامه فیمابین در ادامه بروزرسانی می شود.