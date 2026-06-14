نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی همسو با رسانه های عبری زبان به قدرت ایران بعد از خروج از جنگ و ضعف اسرائیل اذعان کرد.

در حالی که این روزها رسانه های مختلف عبری زبان به قدرت کشورمان در جریان مقابله با تجاوز آمریکایی اسرائیلی اعتراف می کنند ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد، ایران از جنگ به راه افتاده، قدرتمندتر خارج شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد، این در حالی است که رژیم صهیونیستی ضعیف تر از قبل از این جنگ خارج شده است.

روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم نیز پیشتر اعتراف کرد، جنگ علیه ایران با یک شکست راهبردی سنگین برای رژیم صهیونیستی پایان یافت. نظام حاکم بر این کشور همچنان پابرجاست و اورانیوم غنی شده را در اختیار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی نتوانست اهداف راهبردی خود را در جنگ با ایران محقق سازد و از این جنگ ضعیف تر از قبل خارج شد. این در حالی است که ایران با وجود آن که ضربات سنگینی را متحمل شده قدرتمندتر از قبل از جنگ خارج شده است.