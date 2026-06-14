صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایهود باراک: ایران قوی‌تر از جنگ خارج شد

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی همسو با رسانه های عبری زبان به قدرت ایران بعد از خروج از جنگ و ضعف اسرائیل اذعان کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۲۵
| |
1229 بازدید
|
۲
ایهود باراک: ایران قوی‌تر از جنگ خارج شد

در حالی که این روزها رسانه های مختلف عبری زبان به قدرت کشورمان در جریان مقابله با تجاوز آمریکایی اسرائیلی اعتراف می کنند ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد، ایران از جنگ به راه افتاده، قدرتمندتر خارج شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد، این در حالی است که رژیم صهیونیستی ضعیف تر از قبل از این جنگ خارج شده است.

روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم نیز پیشتر اعتراف کرد، جنگ علیه ایران با یک شکست راهبردی سنگین برای رژیم صهیونیستی پایان یافت. نظام حاکم بر این کشور همچنان پابرجاست و اورانیوم غنی شده را در اختیار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی نتوانست اهداف راهبردی خود را در جنگ با ایران محقق سازد و از این جنگ ضعیف تر از قبل خارج شد. این در حالی است که ایران با وجود آن که ضربات سنگینی را متحمل شده قدرتمندتر از قبل از جنگ خارج شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایهود باراک اسرائیل ایران ایران قوی جنگ حمله به ایران
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازخوانی انتقادی الگوهای سکوت و کنش درجنگ
جزئیات تفاهم ایران و آمریکا
خوابگاه‌های آسیب دیده بازسازی شدند
روزنامه صهیونی از تداوم جنگ‌های دوره‌ای با ایران خبر داد
آغاز چهاردهمین نشست امنیتی مسکو با حضور ایران
باراک خواستار نافرمانی مدنی در فلسطین اشغالی شد
در جنگ احتمالی، کدام نقاط ایران از سوی اسرائیل آماج قرار می‌گیرد؟
خطرناک‌ترین اتفاق اسرائیل به روایت ایهود باراک
تقویت توان موشکی و پهپادی ایران روی دور تند
واکنش ایهود باراک به قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت
اذعان ایهود باراک به ناکامی اسرائیل در جنگ با ایران
بازنشستگان و دانشجویان پرستاری به کمک پرستاران شتافتند
ایهود باراک: توافق ترامپ با ایران و روسیه بعید نیست
نخست‌وزیر پیشین تل‌آویو: حماس شکست نخورده است
ایهود باراک: شکست در ایران قطعی به نظر می‌رسد
نتیجه وارونه هشدارهای داگان در حمله به ایران!
ایهود باراک: حماس شکست نخورده است
عادی‌ترین ساختمان تهران در زمان جنگ
توان موشکی ایران؛ برگ برنده تهران در برابر تحریم‌ها
ادعای میدل ایست: حمله به ایران بعد از مراسم حج
واکنش غیرمنتظره رابرت‌پیپ به پست‌ جدید ترامپ
رسانه‌های اسرائیل: نتانیاهو به جنگ معتاد شده
باراک: اسرائیل تنها حریف ایران نمی‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
0
پاسخ
هنوز بچه هستید که ایران را بشناسید فقط تسلیم شدن کار شما ردیف میشه زود پول های ایران را بدون واسطه پرداخت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
0
پاسخ
تا جونت و چشمت درآد!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
خلاصه بازی برزیل 1 - مراکش 1
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
ترور رهبر انقلاب نتیجه نفوذ بود! / جزئیات تازه از عملیات آمریکا و اسرائیل
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟
ترامپ: توافق با ایران تا سه ساعت دیگر امضا می‌شود؛ توافق امضا شود محاصره دریایی را امشب برمی دارم/ قالیباف: ادامه مسیر ممکن نیست
ترامپ: توافق فردا امضا می‌شود و بلافاصله تنگه هرمز باز می‌شود/ پاکستان: مراسم امضای توافق در اسلام‌آباد برگزار می‌شود
اشتباه خنده دار سگی سرباز اسرائیل حین فرار
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۵۸ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۶ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۴ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mkL
tabnak.ir/005mkL