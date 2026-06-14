از پانزدهمین شب تجمعات شبانه مردم در روزهای آتش بس، صفحه تازه یک فعال رسانه ای، تبدیل به تماشاخانه ای شد برای ارائه نمایشی متفاوت از این تجمعات.

شاید بشود او را « آذر به اختیار» نامید. محمد آذر یا در اصل «آذرکردار».صفحه اول مجازی اش به موضوعات اجتماعی اختصاص داشت با همراهی همسرش. اما در صفحه جدید او به دنبال نمایشی تازه از تجمعات شبانه بود. حتی کار به مصاحبه با یک خانم جوان کم‌حجاب با پرچم جمهوری اسلامی، که یک سگ هم در آغوش خود داشت، کشید.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، با موج تولید محتوای مردمی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران، نام «محمد آذرکردار» هم سر از صفحه‌های اینستاگرام درآورد. مردی جوان که با دوربینش به دل تجمعات شبانه زد و محتوایی ساخت که واکنش های متعدد و گاه متناقضی را در پی داشت.

او در میان تجمعات شبانه می‌چرخد، مصاحبه می‌کند، فیلم می‌گیرد و منتشر می‌کند. اسم رسانه ای اش محمد آذر است که یک فعال فضای مجازی که به قول خودش «آتش به اختیار» وارد میدان شده.

رسانه‌های معاند گاه به تولیدات او واکنش نشان داده‌اند. خودش می‌گوید: «از رنجش‌شان خوشحالم.»

اما اصل ماجرا چیست؟ این جوان کیست؟ آیا پشت صحنه‌ای دارد؟ و آن شایعه درباره همسرش در خارج از کشور، حقیقت دارد؟

تابناک در یک گفتگو، پای صحبت او نشسته است.

ماجرا از کجا شروع شد؟

همه چیز از پانزدهمین شب تجمعات مردمی شروع شد. محمد آذر بدون هماهنگی قبلی، دوربین برداشت و رفت وسط جمع. مصاحبه کرد، فیلم گرفت و گذاشت در صفحه دوم اینستاگرامش.

چرا صفحه دوم؟ خودش می‌گوید:

«به دلیل اینکه امکان داشت اینستاگرام به فعالیت سیاسی ما واکنش منفی نشون بده، کنش‌های سیاسی و محتواهای جنگی رو از پیج اصلی جدا کردیم. والا ما تو جنگ دوازده روزه و «کودتای» دی ماه هم فعال بودیم.»

آیا این ویدئوها از پیش طراحی شده‌اند؟ آیا آذر و تیمش سناریو می‌نویسند؟

پاسخ او این است: «محتواهای مصاحبه‌ای بصورت مستند و بدون سناریو از داخل تجمعات گرفته میشه و کلیپ‌هایی که قدرت نیروهای ایرانی و بسیجی رو داخل صفحه نشون میده با سناریو و برنامه قبلی هست.»

یعنی دو نوع محتوا دارد. یکی مستندِ لحظه‌ای. یکی برنامه‌ریزی شده برای نمایش اقتدار.

و تیم؟ چند نفر هستند؟

«اکثر کارها بصورت انفرادی توسط خودم تولید میشه و بعضی از مصاحبه‌ها به همراه همسرم پیش میره.»

تنها نیست. اما تیم هم ندارد!

شاید برایتان سوال باشد که چطور کسی با حجاب یا بدون حجاب، حاضر می‌شود جلوی دوربین او حرف بزند؟

آذر می‌گوید:

«اصول کار اینه که از افراد قبل مصاحبه اجازه میگیریم و با مجوز خودشون مصاحبه و منتشر میکنیم.»

برآیند کار چگونه است؟

«برآیند کارمون رو از واکنش‌های مردم داخل صفحه ارزیابی میکنیم و با توجه به اینکه شبکه‌های رسانه‌ای معاند و ضد انقلاب مثل اینترنشنال، منوتو، آوا تودی و غیره از محتواهای ما رنج میبرن و واکنش نشون میدن، بنظرم کار تونسته تاثیر مثبتش رو بذاره. مستنداتش موجود هست.»

بخشی از موفقیت را از روی عصبانیت دشمن می‌سنجد.

مذاکره یا جنگ؟ کدام را قبول دارد؟

آذر در یکی از فیلم‌هایش مذاکره را به تمسخر گرفته است. می پرسم آیا جنگ را بهتر از مذاکره می دانی؟ چرا؟

«نظر ما در مورد مذاکره نظر رهبری هست و چون رهبر شهیدمون امیدی به این جنس مذاکرات نداشتند، ماهم به پیروی از ایشون امیدی نداریم.»

اما مراقب است که جنگ‌طلب هم معرفی نشود:

«من دفاع عزتمندانه رو به جنگ بیشتر ترجیح میدم، هیچوقت موافق جنگ نبودیم و نیستیم اما قائلم باید همیشه از موضع قدرت با طرفمون برخورد کنیم.»

در بالای صفحه مجازی اش وطن پرستی را مهم تر از مذهبی بودن عنوان کرده است. می پرسم: واقعا نگاهت همین است یا بعدا ممکن است نگاهش تغییر کند؟ جواب می دهد: «در زمان جنگ اتحاد مردم یک کشور بیشتر از عقایدشون بکار میاد و بنظرم در برابر دشمن به قول رهبر ایران باید اختلافات موجه و غیر موجه رو کنار بذاریم. شاید اختلافات مذهبی با برخی از هموطنان داشته باشیم و موجه باشه این اختلاف اما هم دلی و اتحاد مهم تره… این اتحاد میتونه از وطن پرست بودن ایرانیان سرچشمه بگیره.»

در میان کامنت‌ها حرفی موج می‌زد که «همسر محمد آذر در خارج از کشور است». قضیه چیست؟

«کلیپی که از حضور همسرم در خارج از کشور صحبت شده کذب محض هست. هیچوقت همسر من در خارج از کشور تحصیل نکرده و عکسای اون کلیپ متعلق به اشخاص دیگریه نه همسر بنده. این موضوع داخل اون کلیپ کاملا واضحه.»

خبرنگار تابناک مبتنی بر فضای فیلم های او از ارتباط احتمالی او با سپاه پاسداران یا احتمال طلبگی او می پرسد. آیا سپاهی یا طلبه است؟ آذر می‌گوید: «من نه طلبه بودم و نه وابستگی شغلی دارم. کلیپ‌هایی که در صفحه این منظور رو میرسونه به این دلیل ساخته شده که من مرد هستم و برای جذاب کردن کلیپ‌ها مثل خانم‌ها نمیتونم از چهره و پوشش استفاده کنم، لذا باید از اقتدار تصویر بکشم.»

از او درباره حال و روز مردم ایران می پرسم. مردم ایران خوشبختند یا نه؟ می گوید: «زندگی مردم ایران در حال حاضر بهتر از خیلی کشورای دیگس اما تا رسیدن به اون چیزی که ایرانیان لایقش هستند از نظر خوشبختی، فاصله داریم.»

برنامه بعد از جنگ چیست؟

«برنامه ما برای جنگ بعدی بستگی به نوع جنگ داره، معمولا اول صحنه رو بررسی میکنیم بعدا تصمیم میگیریم.»

محمد آذرکردار، یک فعال رسانه‌ای است با مدرک کارشناسی رسانه. او بلاگری است که از اقتدار تصویر کشیده، نه از چهره و یا مد و لباس. به قول خودش، رسانه‌های معاند از دیدن ویدئوهایش به خود می‌پیچند و او این را به فال نیک می‌گیرد. حال این که اثرگذاری این تولیدات برای داخلی ها و خارج نشین ها چه خواهد بود، احتمالا نیاز به بررسی و کنکاش بیشتری داشته باشد. اما در نهایت او همچنان همراه با همسرش، آتش به اختیار پیش می رود.