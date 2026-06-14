حمله شریعتمداری به قالیباف و عراقچی!

آمریکا و متحدانش، رهبر بزرگوار ایران اسلامی و جهان اسلام را به شهادت رسانده‌اند، صد‌ها میلیار دلار خسارت وارد کرده‌اند و‌... حالا قرار است با گشایش تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات (!) از کشتی‌های عبوری، گلوگاه اقتصادی و تجاری آنها را رها کنیم؟!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز یا تیتر برادرانه با آقایان قالیباف و عراقچی (یادداشت روز) نوشت: باید از آقایان قالیباف و عراقچی پرسید، مگر نه ‌این‌که بستن تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های کشورمان در جنگ رمضان بوده است و مگر نه ‌این‌که بستن تنگه راه تنفس تجاری و اقتصادی دشمن را مسدود نموده و به خفگی نزدیک کرده است؟! آقایان قرار است با کدام توجیه منطقی و توضیح قابل قبولی از این اهرم سرنوشت‌ساز دست بردارند؟!

اکنون سؤال این است که آیا در توافق یاد‌شده بر ممنوعیت عبور کشتی‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورک‌های عربی که در جنگ رمضان علیه ایران اسلامی شرکت داشته‌اند، اشاره و تاکیدی شده است؟! در بیانات آقای عراقچی که اثری از این محور سرنوشت‌ساز دیده نمی‌شود!

نماینده رهبری در موسسه کیهان با تاکید بر این که «دریافت غرامت، یکی از شرایط اعلام شده رهبر معظم انقلاب بوده و هست» از قالیباف،رئیس تیم مذاکره کننده و عراقچی، عضو ارشد آن پرسید: «این غرامت را قرار است چگونه از آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان دریافت کنیم؟ تعهد؟ آمریکا به کدام تعهدش پایبند بوده است؟!»

شریعتمداری افزود: تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌ها برای دریافت غرامت است.از این روی حق قانونی ایران است که از عبور و مرور شناورهای متعلق و یا وابسته به آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان جلوگیری کند. دقیقاً در همین نقطه است که در صورت خودداری آمریکا از پرداخت غرامت، می‌توانیم و باید محموله‌های نفتی و یا کالای تجاری آنها را تا تامین غرامت، مصادره کنیم. گشودن تنگه هرمز با تعریفی که آقایان ارائه کرده‌اند به منزله بستن دست‌های ایران برای دریافت غرامت است.

وی افزود: سؤال این است که آیا در توافق یاد‌شده بر ممنوعیت عبور کشتی‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورک‌های عربی که در جنگ رمضان علیه ایران اسلامی شرکت داشته‌اند، اشاره و تاکیدی شده است؟! در بیانات آقای عراقچی که اثری از این محور سرنوشت‌ساز دیده نمی‌شود!

متن کامل یادداشت روز کیهان را می توانید در ادامه بخوانید:

آقای دکتر عراقچی در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه یک سیما، از نزدیک بودن زمان توافق با آمریکا خبر داد و در توضیح بخشی از این توافق به بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرده و البته ایشان به محدودیت‌هایی که پس از گشایش تنگه از سوی کشورمان اِعمال خواهد شد نیز اشاره داشته و گفت: «برای ما آنچه مهم است این است که نظام اداره تنگه هرمز معلوم باشد با چه طرفی است و اینکه هزینه خدمات دیگر مجانی نخواهد بود، مهم است که تثبیت شود. ان‌شاءالله خواهید دید که در توافق تثبیت‌ شده که خدمات در تنگه هرمز هزینه دارد و آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است، ‌ایران آن را انجام‌ خواهد داد»!

آقای عراقچی در ادامه گفت: «اولین موردی که در این‌ توافق به آن اشاره شده رفع کامل محاصره دریایی آمریکاست»! در ‌این‌باره گفتنی‌ها و نکات سرنوشت‌سازی هست که نمی‌تواند و نباید از نگاه تیم مذاکره‌کننده کشورمان و مخصوصاً آقایان قالیباف و عراقچی دور بماند. بخوانید!

۱- تنگه هرمز‌، بخشی از آب‌های سرزمینی ایران است و در تعریف آب‌های سرزمینی آمده است «آب‌های سرزمینی یا دریای سرزمینی به حاشیه‌ای از دریا که مجاور ساحل است و بعد از آب‌های داخلی است، گفته می‌شود. این قسمت از دریا به همراه فضای بالا، بستر دریا و زیر بستر آن تحت حاکمیت کامل کشور ساحلی است و کشورهای مجاور حق هیچ‌گونه بهره‌برداری را بدون اجازه کشور ساحلی ندارند» از این روی حاکمیت بر تنگه هرمز حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است که در حقوق بین‌الملل با صراحت به آن تصریح شده است.

توضیح آن‌که در مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا که به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد تاکید شده است که کشورهای ساحلی آبراه‌های دریایی می‌توانند بر عبور و مرور شناورها در تنگه‌های تحت حاکمیت خود نظارت داشته‌ و‌ از عبور کشتی‌هایی که با منافع ملی آنها در تعارض است جلوگیری کنند.

اکنون سؤال این است که آیا در توافق یاد‌شده بر ممنوعیت عبور کشتی‌های وابسته به آمریکا، رژیم صهیونیستی، کشورک‌های عربی که در جنگ رمضان علیه ایران اسلامی شرکت داشته‌اند، اشاره و تاکیدی شده است؟! در بیانات آقای عراقچی که اثری از این محور سرنوشت‌ساز دیده نمی‌شود!

۲- باید از آقایان قالیباف و عراقچی پرسید، مگر نه ‌این‌که بستن تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های کشورمان در جنگ رمضان بوده است و مگر نه ‌این‌که بستن تنگه راه تنفس تجاری و اقتصادی دشمن را مسدود نموده و به خفگی نزدیک کرده است؟! آقایان قرار است با کدام توجیه منطقی و توضیح قابل قبولی از این اهرم سرنوشت‌ساز دست بردارند؟!

می‌فرمایند؛ «‌از کشتی‌های عبوری هزینه خدمات خواهیم گرفت»! همین؟!. آمریکا و متحدانش، رهبر بزرگوار ایران اسلامی و جهان اسلام را به شهادت رسانده‌اند، خون ده‌ها دانشمند هسته‌ای و فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، صدها انسان بی‌گناه و دانش‌آموزان مظلوم را بر زمین ریخته‌اند. صدها میلیار دلار خسارت وارد کرده‌اند و‌... حالا قرار است با گشایش تنگه هرمز و دریافت هزینه خدمات‌(!) از کشتی‌های عبوری، گلوگاه اقتصادی و تجاری آنها را رها کنیم؟! و زمینه را برای حملات و جنایات بعدی آنها فراهم ‌آوریم؟!

۳- برادر عزیزمان جناب عراقچی در مصاحبه جمعه شب خود فرموده‌اند؛ «‌اولین موردی که در این‌ توافق به آن اشاره شده رفع کامل محاصره دریایی آمریکاست‌»! به بیان دیگر گویی قرار است گشایش تنگه هرمز، یعنی حق قانونی خود را با محاصره دریایی آمریکا که اقدامی زور‌گویانه و غیر‌قانونی است، تاخت بزنیم‌(!).

این در حالی است که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نه فقط یک اقدام غیرقانونی، بلکه جنایت جنگی است و همان‌طور که ترامپ با صراحت اعتراف کرده است یکی از انواع «دزدی دریایی» است.

بنابراین بدیهی است که این دزدی دریایی نمی‌تواند و نباید با اِعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز همسو تلقی شود و مابه‌ازای آن، دست کشیدن ما از حاکمیت بر تنگه هرمز باشد! چرا باید زورگویی آمریکا را با حق قانونی خود تاخت بزنیم. پیش از این تاکید کرده و برای آن به اسنادی اشاره کرده بودیم که پاسخ محاصره دریایی آمریکا، بستن باب‌المندب است و نه گشایش تنگه هرمز!

۴- دریافت غرامت، یکی از شرایط اعلام شده رهبر معظم انقلاب بوده و هست. حضرت ایشان در پیام ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۴ خود می‌فرمایند: «‌ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازه‌ای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد».

این غرامت را قرار است چگونه از آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان دریافت کنیم؟ تعهد؟ آمریکا به کدام تعهدش پایبند بوده است؟! از هم‌اکنون پرداخت غرامت را نفی می‌کند.

و اما، تنگه هرمز یکی از اصلی‌ترین اهرم‌ها برای دریافت غرامت است. با این توضیح که در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ژنو تصریح شده است «عبور و مرور شناورها از آبراهه تحت حاکمیت یک کشور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند». تاکید شده است که «کشور ساحلی می‌تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بی‌ضرر نیست، به عمل آورد».

از این روی حق قانونی ایران است که از عبور و مرور شناورهای متعلق و یا وابسته به آمریکا و شرکایش در جنگ رمضان جلوگیری کند.

دقیقاً در همین نقطه است که در صورت خودداری آمریکا از پرداخت غرامت، می‌توانیم و باید محموله‌های نفتی و یا کالای تجاری آنها را تا تامین غرامت، مصادره کنیم. گشودن تنگه هرمز با تعریفی که آقایان ارائه کرده‌اند به منزله بستن دست‌های ایران برای دریافت غرامت است.

۵- مسئولان محترم مذاکره‌کننده توضیح نداده‌اند که در توافق پیش‌روی برای پایبندی آمریکا به تعهداتش چه تضمینی گرفته و یا قرار است بگیرند؟! آمریکا به کدام تعهد و کدام معاهده پایبند بوده است که انتظار پایبندی به تعهداتش در توافق پیش‌روی را داشته باشیم؟! در عرف پذیرفته‌شده بین‌المللی، بالاترین و محکم‌ترین تضمین، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و آقایان فرموده‌اند: توافقنامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد. که باید گفت؛ مگر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سند تضمین برجام نبود؟! ولی آمریکا بی‌اعتنا به این سند از برجام خارج شد و کمترین صدایي به اعتراض از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو ۱‌+‌۵ بلند نشد!

تا آنجا که رهبر و مقتدای شهیدمان فرمودند: «‌در قضیه برجام، اروپایی‌ها وظایف خود را انجام ندادند و علی‌رغم خروج آمریکا، آنها باید با ایستادگی وظایف خود را در خصوص برجام انجام می‌دادند اما اروپایی‌ها به بهانه‌های مختلف کارهای خود را انجام ندادند و مرتب به ایران تأکید می‌کردند که نباید از برجام خارج شوید ولی عمل خودشان، همان خروج از برجام بود‌».

۶- بدیهی است که تیم مذاکره‌کننده کشورمان از اعتماد ملی برخوردارند ولی انتظار آن است که موارد شبهه‌انگیز یادشده را بی‌پاسخ نگذارند. این همه پرسش‌هایی است که توضیح آن از سوی مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده‌، از جمله آقایان قالیباف، عراقچی و دست‌اندرکاران شورای عالی امنیت ملی (شعام‌) برای مردم مبعوث‌شده (به فرموده امام شهیدمان‌) ضرورتی حیاتی دارد.