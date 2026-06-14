آژیرهای هشدار در این کشور به صدا درآمد
تلویزیون اردن مدعی شد که آژیر هشدار در این کشور شنیده شده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۷۲| |
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خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون اردن اعلام کرد که آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور فعال شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، تاکنون مقامات اردنی جزئیاتی درباره علت فعال شدن آژیر هشدار اعلام نکردند.
این تحول چند روز پس از آن رخ می دهد که سفارت آمریکا در اردن نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از شهروندان آمریکایی خواسته میشود تا در پناهگاه ها بمانند و هشدارهای امنیتی را مد نظر داشته باشند.
در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در اردن آمده بود که گزارش ها حاکی از وجود پهپاد یا موشک در حریم هوایی اردن بوده است.
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