ائتلاف اینفانتینو - ترامپ برای خدشه به ماهیت فوتبال؛ جام جهانی متعلق به هواداران نیست!

قیمت بلیت‌ها در جام جهانی آمریکا، با رشد حدود ۱۰ برابری نسبت به دوره قبل جام جهانی در قطر مواجه شدند؛ اینفانتینو هم در واکنش به انتقادات گفت که فیفا تمام درآمدهای خود را در یک ماه برگزاری مسابقات جام جهانی به دست می‌آورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در میان تمام حواشی پرشمار و جنجال‌هایی که از روزهای منتهی به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ شروع شد و در روزهای آغازین بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، همچنان ادامه داشته است، یک موضوع اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ضربه‌ای بزرگ به «فوتبال» باشد.

تعداد صندلی‌های خالی در بخش‌هایی از ورزشگاه آکرون در بازی میان کره جنوبی و جمهوری چک که بامداد جمعه در گوادالاخارا برگزار شد، بار دیگر قیمت بالای بلیت‌ها و میزان استقبال از تورنمنت را یادآوری کرد و از سویی انتقادها از سیاست‌های تجاری فیفا در نخستین دوره جام جهانی ۴۸ تیمی را شدت بخشید. البته این ماجرا و بحث درباره آن چندان جدید نیست و نیاز نبود تا جام جهانی شروع شود و نشانه‌های نگران‌کننده آن بروز پیدا کند. گرچه فیفا تعداد تماشاگران را ۴۴ هزار و ۹۸۵ تماشاگر اعلام کرد، در حالی که ظرفیت حداکثری این استادیوم ۴۵ هزار و ۶۶۴ نفر بوده، اما برخی فیفا را به آمارسازی متهم کردند و فیفا نیز به این اتفاق واکنش نشان داد.

گرچه سال‌های نسبتاً زیادی است که ابهام و تردید خاصی وجود ندارد و دیگر همه پذیرفته‌اند که جام جهانی تنها یک تورنمنت و تعدادی مسابقه نیست، بلکه یک چرخه بزرگ اقتصادی است که از فروش بلیت تا اقامت، حمل‌ونقل و انواع خدمات را در بر می‌گیرد. اما جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، مرزهای متعارف بُعد اقتصادی را پشت سرگذاشته و باعث شده صدای اعتراض و انتقاد، بلند و بی‌وقفه ادامه داشته باشد. حالا بسیاری معتقدند جام جهانی مثل سابق، متعلق به هواداران نیست. اوضاع برای میلیون‌ها نفری که سال‌ها برای سفر به کشور میزبان جام جهانی، خرید بلیت و تجربه بزرگ‌ترین جشن فوتبال جهان پس‌انداز می‌کردند، کاملاً تغییر کرده است.

حدود یک ماه پیش، رئیس یوفا تاکید کرد که شیوه قیمت‌گذاری بلیت‌های جام جهانی از سوی فیفا با روح و ماهیت فوتبال در تضاد است. الکساندر چفرین که برای حضور در مراسم افتتاح یک مجموعه جدید متعلق به فدراسیون فوتبال اتریش به این کشور سفر کرده بود، با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری بلیت‌های جام جهانی، گفت: «در ایالات متحده افراد ثروتمند به اندازه کافی وجود دارند و احتمالاً برای مسابقات بزرگ، ورزشگاه‌ها کاملاً پر خواهند شد. اما آیا این همان ماهیت فوتبال است؟ نباید فوتبال را از هواداران واقعی بگیرید. تعداد زیادی از هواداران واقعی، متعهد و جدی توان پرداخت چنین مبالغی را نخواهند داشت. گرچه در نهایت خواهند گفت که ورزشگاه‌ها همچنان پر بود اما آیا این همان جوهره فوتبال است؟ من مطمئن نیستم.»

بلیت‌های چند هزار دلاری برای تماشای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود بلیت‌های دسته چهارم از ۶۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند، اما در واقع تعداد اندکی از هواداران موفق به تهیه این بلیت‌ها شدند. محدود بودن تعداد صندلی‌های ارزان‌قیمت حتی به سوژه‌ای برای شوخی‌ها و طنزهای کاربران در فضای مجازی هم تبدیل شد و بسیاری از هواداران که ساعت‌ها در صف‌های دیجیتال منتظر مانده بودند، در نهایت متوجه شدند بلیت‌های وعده‌ داده‌ شده، بسیار محدود و کمیاب هستند. بلیت‌هایی که تنها برای بعضی از بازی‌های مرحله گروهی موجود بودند؛ آن هم در ردیف‌های بالایی گوشه‌های استادیوم.

از سویی قیمت بلیت‌ها در جام جهانی آمریکا، با رشد حدود ۱۰ برابری نسبت به دوره قبل جام جهانی در قطر مواجه شدند. در این شرایط، به نظر می‌رسد افزایش نجومی قیمت بلیت‌های جام جهانی، پروژه مشترک دونالد ترامپ و جیانی اینفانتینو برای بهره بردن، یا به عبارت دقیق‌تر سوءاستفاده، از این تورنمنت است. جالب اینکه ایده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه با ائتلاف رئیس جمهور آمریکا و رئیس فیفا، سکوهایی که غالباً برای اقشار متوسط جوامع است، حالا مختص تجار، سلبریتی‌ها و در حقیقت ثروتمندان شده و ترامپ و اینفانتینو، درصد بالایی از هواداران اصلی و واقعی را از حضور در ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی محروم کرده‌اند.

البته رئیس فیفا در نشست خبری تأکید کرد که افزایش قیمت بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ معقول است چون نسبت به تقاضا، قیمت‌ها بالا رفته و دلیلش هم این است که ۵۰۰ میلیون نفر خواهان شرکت در این تورنمنت بودند. اینفانتینو پیش‌تر هم واکنشی عجیب به قیمت‌های سرسام‌آور بلیت‌های جام جهانی به خصوص دیدار فینال داشت و گفت: «اگر برخی چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند و کسی آن‌را بخرد، شخصاً برای او هات‌داگ و کوکاکولا می‌آورم تا مطمئن شوم تجربه فوق‌العاده‌ای دارد.» او در گفت‌وگو با نشریه اکیپ فرانسه هم دلیل این گرانی را ساختار مالی فیفا دانست و مدعی شد: «فیفا تمام درآمدهای خود را در یک ماه برگزاری مسابقات جام جهانی به دست می‌آورد و باید با همان پول، هزینه‌های ۴۷ ماه بعدی تا جام جهانی بعد را مدیریت کند.»

همه اینها در شرایطی است که در روزهای منتهی به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، نه‌تنها نارضایتی و اعتراض به دلیل دخالت‌ها و تصمیم‌های سیاسی و امنیتی بی‌سابقه، افزایش یافت بلکه افسوس و حسرت هم دوچندان شد و بسیاری به این نتیجه رسیدند که جام جهانی به جای یک رویداد ورزشی بزرگ و لذتبخش، به پروژه‌ای شخصی برای رئیس‌جمهور آمریکا و دولت او تبدیل شده است. کار تا جایی پیش رفت که صدای ژوزه مورینیو، آقای خاص فوتبال جهان هم در آمد. سرمربی جدید رئال مادرید گفت: «چرا باید یک تورنمنت ارزشمند و گران‌بها را به کشوری ببریم که به طور سنتی با شور و اشتیاق فوتبالی شناخته نمی‌شود و سپس با این حجم از مشکلات و ممانعت از ورود افراد و صادر نشدن ویزاها مواجه شویم؟ این مسابقات در حال تبدیل شدن به یکی از آشفته‌ترین و کسل‌کننده‌ترین جام‌های جهانی تاریخ است. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بسیار بهتر با کشورهای میزبان در زمینه‌های امنیتی و صدور ویزا هستیم؛ در غیر این صورت، جام جهانی اعتبار خود را گام به گام از دست خواهد داد.»