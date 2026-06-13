هواشناسی تهران هشدار داد

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی، نسبت به وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در برخی مناطق استان طی روزهای آینده هشدار داد.

به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم ناپایداری‌های جوی در استان تهران و احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی مناطق خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار داشت: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۸ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، از امروز تا روز دوشنبه در سطح استان، به‌ویژه نیمه جنوبی و مناطق غربی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک مورد انتظار است.

خورشیدی ادامه داد: این شرایط جوی برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز در برخی مناطق استان پیش‌بینی شده و احتمال کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید در مناطق مستعد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین از رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده در ارتفاعات خبر داد و گفت: امروز و همچنین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی از شهروندان خواست با توجه به وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار داده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ کنند.