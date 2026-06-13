صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا دو مدل هوش مصنوعی را برای غیرآمریکایی‌ها بست

دولت آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دسترسی خارجی‌ها به پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی را هدف گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند اینترنت را به دو جهان آمریکایی و غیرآمریکایی تقسیم کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۱۵
| |
2072 بازدید

آمریکا دو مدل هوش مصنوعی را برای غیرآمریکایی‌ها بست

به گزارش تابناک، رویترز در گزارشی نوشت: دولت آمریکا می‌خواهد دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌های شرکت انتروپیک فقط برای شهروندان آمریکایی باقی بماند و دسترسی کاربران خارجی به آن را مسدود کند.

انتروپیک اعلام کرده که به دستور دولت آمریکا مجبور شده دسترسی به دو مدل جدید خود به نام‌های «فیبل ۵» و «میتوس ۵» را برای همه کاربران متوقف کند، زیرا دولت نگران است برخی افراد بتوانند محدودیت‌های امنیتی این مدل‌ها را دور بزنند و از آن‌ها برای کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری استفاده کنند. این شرکت می‌گوید هیچ مدرک فنی مشخصی دریافت نکرده و فقط به صورت شفاهی از وجود یک راه نفوذ محدود مطلع شده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که روابط انتروپیک و دولت آمریکا از ماه‌های گذشته دچار تنش شده بود. انتروپیک پیش‌تر حاضر نشده بود فناوری‌های خود را برای نظارت داخلی یا سامانه‌های تسلیحاتی کاملاً خودکار در اختیار ارتش آمریکا قرار دهد. در واکنش، دولت این شرکت را در فهرست محدودیت‌های زنجیره تأمین قرار داد. اکنون با دستور جدید، اختلاف میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده و دولت آمریکا برای نخستین بار به جای محدود کردن صادرات تراشه‌ها، مستقیماً دسترسی خارجی‌ها به یک مدل هوش مصنوعی را هدف قرار داده است.

انتروپیک معتقد است تصمیم دولت بیش از حد سختگیرانه است و اگر همین معیار برای کل صنعت اعمال شود، عملاً عرضه نسل‌های جدید مدل‌های هوش مصنوعی متوقف خواهد شد. این شرکت می‌گوید مدل‌های رقیب نیز توانایی مشابهی برای یافتن اشکالات کوچک نرم‌افزاری دارند و وجود یک آسیب‌پذیری محدود نباید باعث جمع‌آوری محصولی شود که صدها میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند. به گفته انتروپیک، سوءتفاهمی در این پرونده وجود دارد و شرکت در تلاش است هرچه سریع‌تر دسترسی به این مدل‌ها را دوباره برقرار کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، احتمال ایجاد محدودیت بر اساس تابعیت است. «دین بال» از مقام‌های سابق کاخ سفید گفته برداشت او از این دستور این است که همه افراد غیرآمریکایی، حتی اگر در داخل آمریکا زندگی کنند، از دسترسی به جدیدترین مدل‌های انتروپیک محروم خواهند شد. در چنین شرایطی کاربران ممکن است برای استفاده از این مدل‌ها مجبور شوند تابعیت آمریکایی خود را اثبات کنند. این موضوع حتی درباره برخی کارکنان و پژوهشگران مشهور انتروپیک که متولد کشورهای دیگر هستند نیز ابهام ایجاد کرده است.

این اتفاق هم‌زمان با آماده شدن انتروپیک برای عرضه عمومی سهام خود رخ داده است. دولت آمریکا می‌گوید امنیت ملی مهم‌تر از درآمد شرکت‌ها یا ارزش‌گذاری آن‌ها در بازار است. در مقابل، انتروپیک هشدار می‌دهد که چنین رویکردی می‌تواند روند توسعه و انتشار فناوری‌های پیشرفته را مختل کند. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، برای نخستین بار مرزهای ملی و تابعیت افراد به یکی از شروط اصلی دسترسی به قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی جهان تبدیل خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا هوش مصنوعی ممنوعیت کاربران خارجی نفوذ هکرها
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله هکرهای طرفدار روسیه به سایت پلیس آمریکا
دعوت از هکرها: پنتاگون را هک کن!
شناسایی جنبش افراطی در آمریکا با هوش مصنوعی
مجازات آمریکا برای همکاری با هوش مصنوعی چینی
قرارداد نظامی 200 میلیون دلاری دولت آمریکا با xAI
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005miZ
tabnak.ir/005miZ