دولت آمریکا در اقدامی بی‌سابقه، دسترسی خارجی‌ها به پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی را هدف گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند اینترنت را به دو جهان آمریکایی و غیرآمریکایی تقسیم کند.

به گزارش تابناک، رویترز در گزارشی نوشت: دولت آمریکا می‌خواهد دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌های شرکت انتروپیک فقط برای شهروندان آمریکایی باقی بماند و دسترسی کاربران خارجی به آن را مسدود کند.

انتروپیک اعلام کرده که به دستور دولت آمریکا مجبور شده دسترسی به دو مدل جدید خود به نام‌های «فیبل ۵» و «میتوس ۵» را برای همه کاربران متوقف کند، زیرا دولت نگران است برخی افراد بتوانند محدودیت‌های امنیتی این مدل‌ها را دور بزنند و از آن‌ها برای کشف آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری استفاده کنند. این شرکت می‌گوید هیچ مدرک فنی مشخصی دریافت نکرده و فقط به صورت شفاهی از وجود یک راه نفوذ محدود مطلع شده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که روابط انتروپیک و دولت آمریکا از ماه‌های گذشته دچار تنش شده بود. انتروپیک پیش‌تر حاضر نشده بود فناوری‌های خود را برای نظارت داخلی یا سامانه‌های تسلیحاتی کاملاً خودکار در اختیار ارتش آمریکا قرار دهد. در واکنش، دولت این شرکت را در فهرست محدودیت‌های زنجیره تأمین قرار داد. اکنون با دستور جدید، اختلاف میان دو طرف وارد مرحله تازه‌ای شده و دولت آمریکا برای نخستین بار به جای محدود کردن صادرات تراشه‌ها، مستقیماً دسترسی خارجی‌ها به یک مدل هوش مصنوعی را هدف قرار داده است.

انتروپیک معتقد است تصمیم دولت بیش از حد سختگیرانه است و اگر همین معیار برای کل صنعت اعمال شود، عملاً عرضه نسل‌های جدید مدل‌های هوش مصنوعی متوقف خواهد شد. این شرکت می‌گوید مدل‌های رقیب نیز توانایی مشابهی برای یافتن اشکالات کوچک نرم‌افزاری دارند و وجود یک آسیب‌پذیری محدود نباید باعث جمع‌آوری محصولی شود که صدها میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند. به گفته انتروپیک، سوءتفاهمی در این پرونده وجود دارد و شرکت در تلاش است هرچه سریع‌تر دسترسی به این مدل‌ها را دوباره برقرار کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، احتمال ایجاد محدودیت بر اساس تابعیت است. «دین بال» از مقام‌های سابق کاخ سفید گفته برداشت او از این دستور این است که همه افراد غیرآمریکایی، حتی اگر در داخل آمریکا زندگی کنند، از دسترسی به جدیدترین مدل‌های انتروپیک محروم خواهند شد. در چنین شرایطی کاربران ممکن است برای استفاده از این مدل‌ها مجبور شوند تابعیت آمریکایی خود را اثبات کنند. این موضوع حتی درباره برخی کارکنان و پژوهشگران مشهور انتروپیک که متولد کشورهای دیگر هستند نیز ابهام ایجاد کرده است.

این اتفاق هم‌زمان با آماده شدن انتروپیک برای عرضه عمومی سهام خود رخ داده است. دولت آمریکا می‌گوید امنیت ملی مهم‌تر از درآمد شرکت‌ها یا ارزش‌گذاری آن‌ها در بازار است. در مقابل، انتروپیک هشدار می‌دهد که چنین رویکردی می‌تواند روند توسعه و انتشار فناوری‌های پیشرفته را مختل کند. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، برای نخستین بار مرزهای ملی و تابعیت افراد به یکی از شروط اصلی دسترسی به قدرتمندترین مدل‌های هوش مصنوعی جهان تبدیل خواهد شد.