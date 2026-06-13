آغاز پروژه چند وجهی نوسازی صنایع با مشارکت بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران همزمان با آغاز پروژه گسترده نوسازی و بهسازی صنایع، تامین مالی هدفمند و کارآمد صنعت خودروسازی را با تمرکز بر توسعه خطوط تولید خودروهای باکیفیت، در چارچوب‌های نوین سرعت بخشید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، قربان اسکندری در جریان بازدید از خطوط تولید و مونتاژ شرکت پارس‌خودرو از نوسازی چند وجهی واحدهای تولیدی با عنوان الزامی حیاتی در دوران پساجنگ یاد کرد و گفت: «موضوع محوری برای ایجاد تغییرات بنیادین در اقتصاد ملی، حمایت حداکثری از صنایع پیشران و توسعه زیرساخت‌ها با تمرکز بر بخش‌‌های زودبازده و پرنفوذ است. نباید فراموش کنیم در شرایط کنونی، هر لحظه توقف در عرصه تولید، منجر به بروز چالش‌ در کل اکوسیستم صنعت می‌شود و فرآیند توسعه را دچار اختلال می‌کند.»

سرپرست بانک صادرات ایران بر لزوم تولید خودروهای باکیفیت و منطبق بر استانداردهای روز جهانی تاکید کرد و افزود: «مردم ایران در دوران جنگ بار دیگر نشان دادند که شایسته تکریم بسیار هستند؛ تلاش برای تحقق جهاد اقتصادی و عرضه باکیفیت‌ترین محصولات که منجر به افزایش رفاه آحاد مختلف جامعه شود، کمترین کاری است که می‌توان و باید انجام داد.» اسکندری نسبت به مشارکت بانک صادرات ایران در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های ارتقای کیفیت محصول در پارس‌خودرو اعلام آمادگی کرد و بر تدوین چارچوبی نوین جهت تامین مالی این شرکت تاکید نمود.

بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز ضمن قدردانی از نگاه ویژه و عملیاتی بانک صادرات ایران به صنعت، ابراز امیدواری کرد با پشتوانه این بانک، توان پارس‌خودرو در تولید کمی و کیفی انواع محصولات افزایش یابد.

در جریان این دیدار مهدی اقبالی‌راد و محمد وطن‌پور اعضای هیئت‌مدیره به همراه معاونان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران نیز بر همکاری دو جانبه در راستای توسعه خطوط تولید تاکید کردند.