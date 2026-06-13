توصیه وزیر به طراحان سؤالات امتحانات نهایی

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که ثبت‌نام دانش‌آموزان از این پس یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد استان‌ها خواهد بود، گفت: هیچ‌گونه کاهش در پوشش تحصیلی قابل قبول نیست و باید در تمامی استان‌ها شاهد ارتقای این شاخص باشیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش امروز، شنبه ۲۳ خردادماه در جلسه شورای معاونان با تشریح اولویت‌های پیش‌روی نظام تعلیم و تربیت بر برگزاری دقیق امتحانات نهایی، ساماندهی فرآیند ثبت‌نام، اجرای مؤثر پروژه مهر، جبران افت یادگیری و تقویت دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.

برگزاری امن و منظم امتحانات نهایی

وزیر آموزش و پرورش در این جلسه با تأکید بر ضرورت برگزاری مطلوب امتحانات نهایی، گفت: طراحی سؤالات باید با رعایت شرایط دانش‌آموزان و با رویکردی متعادل انجام شود و تمامی حوزه‌های امتحانی از نظر امکانات، زیرساخت‌ها و الزامات اجرایی به‌طور کامل مورد بازدید و کنترل قرار گیرند.

وی افزود: تأمین آب، برق، گاز، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای شرایط خاص از الزامات قطعی برگزاری امتحانات است و مدیران استان‌ها مسئول نظارت مستقیم بر این موضوع هستند.

ثبت‌نام و توسعه پوشش تحصیلی؛ شاخص ارزیابی استان‌ها

کاظمی با بیان این‌که ثبت‌نام دانش‌آموزان از این پس یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد استان‌ها خواهد بود، تصریح کرد: هیچ‌گونه کاهش در پوشش تحصیلی قابل قبول نیست و باید در تمامی استان‌ها شاهد ارتقای این شاخص باشیم.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام میان‌پایه‌ها باید به‌صورت خودکار انجام شود تا از مراجعه غیرضروری خانواده‌ها جلوگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع طبق ضوابط تأکید کرد و پیش‌دبستانی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه عدالت آموزشی دانست.

ممنوعیت دریافت وجه در مدارس دولتی

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در مدارس دولتی هنگام ثبت‌نام دریافت هرگونه وجه از اولیا ممنوع است.

وی افزود: دریافت شهریه صرفاً در مدارس غیردولتی که چارچوب قانونی مشخص دارند امکان‌پذیر است و در مدارس هیئت‌امنایی نیز ثبت‌نام باید صرفاً در محدوده تعیین‌شده انجام شود.

کاظمی با قدردانی از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و با اشاره به مصوبات اخیر، گفت: تأثیر مثبت پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و امکان ترمیم تک‌درس اقدامی مؤثر در کاهش فشار روانی دانش‌آموزان بوده است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت جبران افت یادگیری دانش‌آموزان، اظهار کرد: طرح‌های جبرانی باید با سرعت نهایی و اجرایی شوند.

پروژه مهر و تشکیل «اتاق وضعیت» در استان‌ها

کاظمی پروژه مهر را از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: همان طور که در ستاد، اتاق وضعیت تشکیل شده، در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی نیز باید کارگروه «اتاق وضعیت» تشکیل شود تا روند آماده‌سازی این بخش‌ها به‌صورت هفتگی رصد و پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه دانشگاه فرهنگیان را مسئله اول آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: هرگونه ضعف در این دانشگاه به معنای آسیب به آینده نظام تعلیم و تربیت است.

وی تأکید کرد: همه مدیران باید با تعامل کامل و سازنده با مدیریت دانشگاه فرهنگیان، در مسیر تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت آموزشی و حل مسائل این نهاد راهبردی گام بردارند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود، به برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی دانش آموزان اشاره کرد و از مدیران کل خواست که معاونان آموزش متوسطه در برگزاری این آزمون ها در روزهای سی و یکم خردادماه تا دوم تیرماه حداکثر همکاری را داشته باشند.