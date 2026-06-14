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پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟

با گذشت بیش از ۲۴ ساعت از اختلال در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، بسیاری از مشتریان همچنان در استفاده از همراه‌بانک و اینترنت‌بانک با مشکل مواجه‌اند؛ اختلالی که در کنار ادامه ناپایداری خدمات، پرسش‌هایی درباره علت دقیق آن و زمان رفع کامل مشکل ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۰۹
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44837 بازدید
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۹۱

پشت پرده اختلال گسترده در بانک های ملی، صادرات و تجارت/

با گذشت حدود ۲۴ ساعت از آغاز اختلال گسترده در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، همچنان بخش قابل توجهی از مشتریان با مشکل در استفاده از خدمات غیرحضوری مواجه‌اند. همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و خدمات مبتنی بر کارت در این بانک‌ها یا به‌طور کامل در دسترس نیست یا با ناپایداری روبه‌روست. مشاهدات میدانی نشان می دهد، برای هزاران کاربری که انتقال وجه، پرداخت قبوض، خریدهای روزمره و مدیریت حساب‌های خود را از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌دهند، این اختلال هنوز پایان نیافته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اختلال از صبح روز گذشته به‌صورت ناگهانی آغاز شد و بسیاری از مشتریان در انجام ساده‌ترین عملیات بانکی با مشکل مواجه شدند. اختلال بانکی در کارت‌به‌کارت، پرداخت‌های ضروری و حتی مشاهده مانده حساب، باعث اختلال و مشکلات بسیاری در برنامه‌های شخصی و کسب‌وکارهای خرد شد.

در شرایطی که بانکداری دیجیتال به ستون اصلی خدمات مالی و بانکی تبدیل شده، قطع یا اختلال طولانی‌مدت این خدمات عملاً به معنای توقف بخشی از جریان عادی زندگی اقتصادی مردم است.

در ساعات ابتدایی، موضوع «حمله سایبری محدود» از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شد؛ موضوعی که به‌طور طبیعی نگرانی‌هایی درباره امنیت اطلاعات و دارایی‌های مردم ایجاد کرد. با این حال، برخی گزارش‌ها از داخل شبکه بانکی حاکی از آن است که منشأ اختلال به اجرای یک بسته نرم‌افزاری و فرآیندهای فنی مرتبط با شرکت خدمات انفورماتیک بازمی‌گردد. مطابق با این روایت، مسئله بیش از آنکه ناشی از تهدید بیرونی باشد، به چالش‌های مدیریتی و فنی در پیاده‌سازی زیرساخت‌ها مربوط می‌شود.

صرف‌نظر از منشأ دقیق اختلال، چه حمله سایبری و چه نقص فنی، آنچه اکنون برای مشتریان اهمیت دارد، بازگشت کامل خدمات و دریافت توضیحی روشن و مستند درباره آنچه رخ داده است. 

خدمات کارتی به کجا رسید؟

آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که با گذشت یک شبانه‌روز، بخشی از خدمات غیرحضوری همچنان با اختلال همراه است. در این میان، بانک تجارت و صادرات توانسته اند خدمات کارتی را از طریق خودپردازها و شعب به وضعیت عادی بازگردانند و امکان انجام عملیات پایه مانند دریافت وجه، کارت‌به‌کارت و مشاهده مانده حساب (از طریق خودپرداز) را فراهم کنند؛ همچنین خرید با کارت بانکی و خریدهای اینترنتی بانک های تجارت و صادرات مشکلی ندارد. بر اساس پیگیری های تابناک، در حال حاضر سقف تراکنش‌های روزانه انتقال کارتی از مبدا بانک های تجارت و صادرات، تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است که مشتریان می‌توانند این انتقال را در ۱۰ تراکنش ۱۵۰ میلیون ریالی انجام دهند. اما مشکلات بانکی ملی همچنان در بخش کارتی و همراه بانک و سایر خدمات پابرجاست.

با این حال، خدمات غیرحضوری در بستر اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های آنلاین این چهار بانک هنوز به‌طور کامل پایدار نشده و زمان دقیق بازگشت کامل سرویس‌ها اعلام نشده است  و مردم گلایه مند هستند. 

در این میان، مسئله اصلی به نحوه اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد. با وجود گستردگی اختلال و تأثیر مستقیم آن بر زندگی روزمره مردم، هنوز گزارش رسمی و جامعی درباره علت دقیق مشکل، دامنه آسیب، وضعیت امنیت داده‌ها و جدول زمانی بازگشت پایدار خدمات منتشر نشده است. در فضای فعلی، همین خلأ اطلاعاتی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شایعات و افزایش بی‌اعتمادی شود.

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و مسئول سلامت شبکه بانکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت چنین بحران‌هایی دارد. انتظار افکار عمومی این است که در شرایط اختلال سراسری، اطلاع‌رسانی سریع، شفاف و مستمر در اولویت قرار گیرد. برگزاری جلسات داخلی برای رفع مشکل ضروری است، اما کافی نیست. مشتریان حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن انجام شده و چه زمانی خدمات به‌طور کامل و پایدار در دسترس خواهد بود.

 

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بانک ملی بانک صادرات بانک تجارت اختلال بانکی کارت به کارت شبکه بانکی حمله سایبری بانک مرکزی عابربانک همراه بانک خرید بانکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۹۱
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
86
پاسخ
حتی به خودشون زحمت نمیدن به مردم بگن این قضیه تا کی ادامه داره؟ سه تا حساب تجاری مون از شانس مون از این بانک ها بود. کارت خوان مون هم صادرات بود. بچاره مون کردید. عابربانک ها هم اجازه کارت به کارت نمیدن از مبدا این بانک ها تا برای نیاز کاری نه شخصی مون حداقل پول جابجا کنیم.
پاسخ ها
عمو حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بعد میگن چرا مردم مدام دنبال پول نقد هستن بخاطر همین چیزاست دیگه
طرف میگه اسکناس زیر سرم باشه خیالم راحت تره
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
پشت پرده اش به نظر من ،همتی بوده برای عددسازی فیک
قیمت امروز دلار
بدووووووو
بدووووووووو
دلار قیمت ریگ کف بیابان شد
محمدیان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
دیروز رفتم چندجا شیرخشک برای نوازادم بگیرم نشد یه داروخانه با وجدان هم پیدا نشد یه قوطی شیرخشک بده مدارک گرو میزاشتم . آخر رفتم از همسایها پول نقد پیدا
. کردم تا یه قوطی شیرخشک گرفتم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینم از اینترنت بین الملل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یه مهندس it استخدام ندارن بدون سهمیه باشه و باسواد اگه ندارین بگین من تیممو بفرستم مشکلو حل کنن بیسوادان
Ahmad
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خواهشن زودتر درست کنین
مردن چک دارن
برگه بخوره کی میخواد جوابگو باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بیچارمون کردید؟ 24 ساعت هم نشد درست شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
219
26
پاسخ
وقتی رئیس جمهور اینترنت را همینطور باز میکند، نتیجه این حملات سایبری هم هست. چرا در زمان جنگ که اینترنت قطع بود، چنین اتفاقی نیافتاد؟ اینترنت باید با ملاحظه وصل میشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
جدی میفرمایید؟ :)
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
احتمالا حمله سایبری به بانک سپه در جنگ دوازده روزه هم نتیحه همین آزادسازی اینترنت بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
آره اینترنت چیز خوبی نیست.. باید بسته باشه
اینترنت میخواییم چیکار
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ساکت
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تو مغز شما چی میگذره؟؟ یعنی تو اروپا و آمریکا هر روز باید حمله سایبری باشه چون اینترنت آزاد دارن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اون سری نت هم قطع بود بانک ملی مشکل خورد دیگه ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بی سواد
مسلم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مغزهای کوچک زنگ زده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
چقدر بد که با ادمایی مثل تو تو یه کشورم:/
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بی خرد۰۰۰۰ قشنگ معلومه از کدوم جناح و قماشی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مجبوری اظهار نظر الکی کنی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مشکل همینطوری باز شدن اینترنت نیست مشکل آدمهایی هست که همینطوری مدیر شدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شبکه ی بانک توی لایه ی دیگه ای از بستر اینترنت هست، ربطی به اون اینترنتی که ما بهش دسترسی داریم نداره
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
با آدمایی مثل شما نمیشه زندگی کرد حالا می فهمم چرا ایران اینجوری شده
عدالت علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینترنت ازاد چه ربطی به بانک داره برو یکم اطلاعات جمع کن با اینترنت حمله میکنند حتما زمانی که ملی بود دفعه قبل که همین اتفاق افتاد بانک به اینترنت ازاد ربطی نداره جو سازی نکنید یا حق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
درست میگه، البته لازم نیست اینترنت بین‌الملل قطع بشه، دولت باید اینترنت ملی رو تکمیل کنه و شبکه بانکی تو لایه ملی باقی بمونه.

جنگ دوازده روزه هم اول غافلگیری بانک سپه هک شد که هنوز اینترنت بین‌الملل وصل بود و البته از قبل اخطار امنیتی گرفته بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
فکر نمیکنید بخاطر استخدام افراد ناشایست سهمیه ای هست که سواد ای تی و شبکه ندارن و هک میشن؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
چرت نگو بابا ،
چرا ماست رو میریزی تو قیمه 😏کل دنیا اینترنت داره این مشکلاتم نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مشکل شما هستید حاجی نه اینترت
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
دوست عزیز اون کسی که میخاد بانک ملی هک کنه اولا داخل ایران نیست! یعنی نیازی به اینترنت ایران نداره! دوما حتی اگر نیاز به اینترنت ایران داشت هم اون موقع که قطع بود هزار جور دسترسی به اینترنت آزاد داشت حالا اینترنت پرو و… پس لنگ اینترنت نبوده! بانک سپه هم هک کردن در زمان قطعی اینترنت!
تفکر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در ایران سالانه 20 هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی جان خودشان را از دست میدن اینطور بخوایم فکر کنیم باید رانندگی و جاده ها را تعطیل کنیم
این چه استدلال ناآگاهانه ای هستش خوب امنیت سایبری را تقویت کنید، پاک کردن صورت مساله را همه بلدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اتفاقا قطع اینترنت بخاطر اینکه ۹۰ میلیون ادم دسترسی ندارن و فقط شرکتهای مهم دسترسی دارن نفوذ بهشون بسیار ساده تره. کاش قبل نظر دادن کمی تحقیق کنیم. بعدش هکر از خارج کشوره چه کار به اینترنت فیلتر شده ما داره حالا برفرض هکر بخاد از ایران هم انجام بده استارلینک و صد جور راه دیگه داره یعنی هیچ جوره صحبت شما منطقی نیست
Iraj
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اصلا چرا صد سال پیش از این اتفاقات نمی افتاد
امیر
| France |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
مشکل اصلی نبود زیرساخت درست و حسابی و ایمنی در سیستم های موجوده نه اینترنت . کل دنیا اینترنت داره چرا به اونا چیزی نمیشه . چرا مسئله اصلی رو ول میکنید . بجای ایمن سازی این موارد الکی گیر ندین به اینترنت . عجیب نیست با وجود امثالی مثل شما بهمون میگن جهان سومی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کاملا درست میگویند.چرا اروپا نشد؟ شما مثل اینکه خواب هستید نمیدانید دو نوبت به کشور حمله شده شرایط منطقه ما چیه چرا بیدار نمیشوید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
همین مقاله هم درست نخوندی؟ نوشته یا مشکل فنی داخلی یا تهدید (بیرونی) بوده. اگر مشکل فنی باشه که ربطی به اینترنت نداره. اگرم از بیرون نفوذ کردن باز به وصلی اینترنت مردم داخل ایران ربطی نداره. اینو خود کارشناسای ای تی میگن. چی به چی ربط داده میشه!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
حتما مهندس نرم افزار امنیت بانک هاشون تو بودی گوگولی مگولی!
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
واقعا؟عجب!!چقدر فکر کردید به این نتیجه رسیدید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
هزار بار گفتم از موتوری جنس نگیر..میگیری همین خزعبلات رو میگی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یکم فکر کن بعد حرف بزن که کسی حرف بارت نکنه
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
52
پاسخ
هرجا سخن از اعتماد هست نام بانکداری ما میدرخششششششد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
41
پاسخ
بانک ملی کار نمیکنه چرا؟؟؟؟؟؟؟

آقای همتی پاسخگو باش استاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
39
پاسخ
از این همه اطلاع رسانی شرمنده
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
48
پاسخ
حتی حاضر نمیشن تو سایت خودشون عذرخواهی کنند به پشتیبانم زنگ میزنی میگه شما نفر 15855445 در صف انتظار هستین لطفا شکیبا باشین.تاسف باره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
بی انصافی نکن. بانک صادرات پیامک رده و عذرخواهی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
45
پاسخ
هنوز که برطرف نشده ! اختلال نیست کلا قطع هست هیچ دسترسی به پول خودمون نداریم !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خیر درست شده. همین الان خرید کردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کار مردم را راه نمی اندازند که هیچ طلبکار ملت هم هستند انگار مشتری اختلال ایجاد کرده.!!!عذر خواهی کنند؟
کارمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
27
پاسخ
حضوری هم که مراجعه کردم هیچ پاسخی ندارن که بدن
خیلی مودبانه گفتن ما هم هیچ اطلاعی نداریم که کی درست میشه...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
سهمیه داران دیگه انتظار سواد داری؟
کاوه
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
منشأ اختلال از خود بانک‌ها نیست که دقیقا بدونن چه زمانی رفع میشه. شرکت انفورماتیک ایران که به این سه بانک خدمات زیرساخت می‌داده دچار اختلال شده. اون شرکت مسئول موضوع هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
9
پاسخ
البته بانک مهر هم نمی توان به موبایل بانکش وصل شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
14
پاسخ
درود بر تابی که پیگیره
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