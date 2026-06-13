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فشار ترامپ برای توافق پیش از نشست فرانسه

هم‌زمان با گزارش‌ها درباره نهایی شدن و احتمال امضاء تفاهم ایران و آمریکا در روزهای آینده، روزنامه تلگراف در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا می‌کوشد این سند را پیش از آغاز نشست گروه هفت در فرانسه نهایی کند.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۷۹
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فشار ترامپ برای توافق پیش از نشست فرانسه

روزنامه تلگراف امروز (شنبه) ادعا کرد که دونالد ترامپ مایل است پیش از آغاز نشست گروه هفت که قرار است از روز دوشنبه در فرانسه برگزار شود، روند امضای تفاهم با ایران به نتیجه برسد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نشست گروه هفت به میزبانی امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در شهر اویان-له-بن در نزدیکی مرز سوئیس برگزار خواهد شد و سران کشور‌های عضو گروه هفت در آن حضور خواهند داشت.

تلگراف افزود که رهبران کشور‌های عضو ابتدا وارد ژنو خواهند شد، که تدابیر امنیتی پیش از برگزاری اعتراضات ضد گروه هفت تشدید شده است. قرار است سران پس از ورود به ژنو، به شهر میزبان در خاک فرانسه منتقل شوند.

بر اساس گزارش‌ها، سوئیس برای تقویت امنیت این نشست سه‌روزه میان نمایندگان انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا، چهار هزار نیروی نظامی بسیج کرده است.

گزارش دیلی تلگراف درحالی منتشر می‌شود که شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان ساعاتی پیش از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نهایی شدن تفاهم خبر داد و اعلام کرد که اسلام‌آباد در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی سند احتمالی و برگزاری مذاکرات فنی در هفته آینده است.

نخست‌وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک‌تر هستیم.»

وی افزود: «با توجه به اینکه احتمالاً نهایی شدن آن در ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود، پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق‌نامه صلح بلافاصله پس از آن و به دنبال آن مذاکرات فنی در هفته آینده است.»

شهباز شریف همچنین گفت: «ما مایلیم از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به خاطر تعهد مستمرشان در طول مذاکرات قدردانی کنیم و از برادرانمان در منطقه به خاطر حمایتشان صمیمانه قدردانی می‌کنیم.»

نخست‌وزیر پاکستان تأکید کرد که این سند احتمالی می‌تواند «پایه محکمی برای صلح پایدار» ایجاد کند.

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