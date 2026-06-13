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ترامپ: توافق فردا امضا می‌شود و بلافاصله تنگه هرمز باز می‌شود/ پاکستان: مراسم امضای توافق در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و سپس گفت‌و‌گو‌های فنی در سطح کارشناسی در هفته آینده برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۶۸
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ترامپ: توافق فردا امضا می‌شود و بلافاصله تنگه هرمز باز می‌شود/ پاکستان: مراسم امضای توافق در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، در شبکه اجتماعی X نوشته است: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد.

شهباز شریف افزود:، پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و سپس گفت‌و‌گو‌های فنی در سطح کارشناسی در هفته آینده برگزار خواهد شد.

نخست وزیر پاکستان افزود: مایلیم از ایالات متحده و ایران به خاطر پایبندی و تعهد مستمرشان در طول مذاکرات تشکر کنیم و همچنین قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در منطقه به خاطر حمایت‌هایشان ابراز می‌کنیم.

وی در پایان گفت: ما اطمینان داریم که این توافق تاریخی صلح، پایه‌ای مستحکم برای صلحی پایدار خواهد بود.

از سوی دیگر منابع پاکستانی به روزنامه آبزرور گفته‌اند: احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.

این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت.

وی افزود: تعرضات به کشتیرانی ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز، از جمله موضوعات مورد گفتگو در این مرحله است.

بقایی درباره زمان امضای توافق نیز گفت: درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. 

وی افزود: با این حال، به دلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم.

این در حالی است که روزنامه تلگراف امروز (شنبه) ادعا کرد که دونالد ترامپ مایل است پیش از آغاز نشست گروه هفت که قرار است از روز دوشنبه در فرانسه برگزار شود، روند امضای تفاهم با ایران به نتیجه برسد.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفت‌و‌گو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.

العربیه مدعی شد: عراقچی فردا به پاکستان می‌رود

شبکه العربیه مدعی شد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در رأس هیأتی فردا به اسلام‌آباد می‌رود.

پاکستان: مراسم امضای توافق آمریکا- ایران در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

پاکستان: مراسم امضای توافق آمریکا- ایران در اسلام‌آباد برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز شنبه اعلام کرد: اسلام آباد فردا مراسم امضای الکترونیکی را از طریق فناوری ویدئویی درباره توافق صلح میان آمریکا و ایران برگزار می کند.

این در حالیست که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان پیشتر راجع به احتمال سفر هیات مذاکره‌ کننده ایرانی به ژنو یا اسلام‌ آباد ظرف ۲ روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم ادعایی اسلام‌آباد گفت: درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.

ترامپ:توافق من با ایران کاملاً برعکس (برجام) است، یک دیوار برای نداشتن سلاح هسته‌ای!

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال: توافق من با ایران، دقیقاً نقطه مقابل آن (توافق قبلی) است؛ یک دیوار در برابر سلاح هسته‌ای! در حقیقت، آنها دیگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهند و هرگز چنین سلاحی نخواهند داشت، چه از طریق خرید، چه توسعه و هر شکل دیگری از تأمین.

قرار است این توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضا، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود.

رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از رابطه‌ای است که دولت‌های قبلی داشتند. بر خلاف پرداخت‌های صدها میلیارد دلاری اوباما به آنها، از جمله یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار پول نقدِ سبز، در این توافق هیچ پولی دست‌به‌دست نمی‌شود.

در زمان مناسب، وقتی همه چیز آرام شد، ما وارد خواهیم شد و غبار هسته‌ای (مواد باقی‌مانده هسته‌ای) را که در عمق زیر کوه‌های گرانیتیِ عظیم و فرورفته در زمین دفن شده است، به لطف بمب‌افکن‌های زیبای بی‑۲ و خلبانان نابغه‌شان، بیرون می‌آوریم و سپس آن را نابود می‌کنیم، چه در ایران و چه در ایالات متحده.

ما مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و تمام خاورمیانه برای مدتی طولانی در آینده هستیم. امیدواریم این فرآیند به سرعت، به آسانی و روان به نتیجه برسد. اگر نشد، ما گزینه نهایی را داریم، امیدواریم هرگز مجبور به استفاده دوباره از آن نشویم! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!!!»

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
19
24
پاسخ
ببینیم و تعریف کنیم انشالله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یاد اون روزای برجام افتادم!
امضای کری تضمینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
و ترامپ هرگز از برجام خارج نمی‌شود! فراموش نمیشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
63
پاسخ
تنفسی موقت تا حمله سوم آنهم بدون اورانیوم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
در این تنفس موقت ، صحبتی لز اورانیوم نیست داداش! اگر نقدی داری به تفاهم‌نامه بکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
37
پاسخ
دلار و طلا در مسیر سقوط سنگین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
28
37
پاسخ
آمریکا شرارت و فتنه مطلق است ، هیچ دلخوشی و امیدی به نیت او نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
35
پاسخ
ترامپ پاکستان را واسطه کرد تا چانه بزند پول کمتری بدهد خسارت جنگ و دیه خانواده شهداا و ضرر مالی مردم باید پرداخت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
16
پاسخ
آمریکا از خلیج می‌ره یا نه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خلیج چیه بگوخلیج ازگذشته تاحال وآینده فارس خلیج همیشگی فارس خلیج فارس
حمید حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
13
52
پاسخ
یه انسان عاقل دوبار ازیک سوراخ مار گزیده نخواهد شد .
وای به آن که بار سوم گزیده شود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
جاناسخن ازجانب مامیگوئی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
.لطفا راهکاری برای خاتمه جنگ بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
31
53
پاسخ
حالا دوباره چند مداح و چند نماینده شروع می کنند علیه عراقچی و قالیباف و پزشکیان شعار دادن و نوحه خواندن. بلاخره این جنگ باید یه روزی به پایان برسد.
اکثر مردم خواستار توافق هستند. توافق آبرومندانه و منصفانه. سر هیچ کسی برای جنگ درد نمی کند.
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
10
34
پاسخ
مگر همین دیروز آقای عراقچی نگفته بود که هنوز بند هایی وجود دارد که نهایی نشده است و لذا امکان امضای توافق در مقطع کنونی وجود ندارد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
!خودت میگی دیروز ولی اکنون امروزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
56
پاسخ
به به عجب توافقی ! بلافاصله تنگه باز میشه اما 60 روز محاصره دریایی ایران ادامه داره !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
!با همه دروغگوییهای ترامپ باز هم حرفهاشو سند می‌دونی؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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