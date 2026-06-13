پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و سپس گفت‌و‌گو‌های فنی در سطح کارشناسی در هفته آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، در شبکه اجتماعی X نوشته است: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیک شده‌ایم و احتمالاً ظرف ۲۴ ساعت نهایی خواهد شد.

شهباز شریف افزود:، پاکستان در حال آماده‌سازی برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و سپس گفت‌و‌گو‌های فنی در سطح کارشناسی در هفته آینده برگزار خواهد شد.

نخست وزیر پاکستان افزود: مایلیم از ایالات متحده و ایران به خاطر پایبندی و تعهد مستمرشان در طول مذاکرات تشکر کنیم و همچنین قدردانی صمیمانه خود را از برادرانمان در منطقه به خاطر حمایت‌هایشان ابراز می‌کنیم.

وی در پایان گفت: ما اطمینان داریم که این توافق تاریخی صلح، پایه‌ای مستحکم برای صلحی پایدار خواهد بود.

از سوی دیگر منابع پاکستانی به روزنامه آبزرور گفته‌اند: احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.

این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت.



وی افزود: تعرضات به کشتیرانی ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز، از جمله موضوعات مورد گفتگو در این مرحله است.



بقایی درباره زمان امضای توافق نیز گفت: درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست.



وی افزود: با این حال، به دلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم.

این در حالی است که روزنامه تلگراف امروز (شنبه) ادعا کرد که دونالد ترامپ مایل است پیش از آغاز نشست گروه هفت که قرار است از روز دوشنبه در فرانسه برگزار شود، روند امضای تفاهم با ایران به نتیجه برسد.

از سوی دیگر محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان امروز شنبه تلفنی با وزیر خارجه سوئیس گفت‌و‌گو کرد.

وی از پیشرفت قابل تحسین به سوی تفاهم میان ایران و آمریکا استقبال و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های آمریکا و ایران به تحقق صلح و ثبات منطقه کمک کند.

العربیه مدعی شد: عراقچی فردا به پاکستان می‌رود



شبکه العربیه مدعی شد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در رأس هیأتی فردا به اسلام‌آباد می‌رود.

پاکستان: مراسم امضای توافق آمریکا- ایران در اسلام‌آباد برگزار می‌شود