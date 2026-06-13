روزنامه پاکستانی زمان امضای توافق را اعلام کرد
احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۴۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ منابع پاکستانی به روزنامه آبزرور اعلام کردند: احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.
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