روزنامه پاکستانی زمان امضای توافق را اعلام کرد

احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ منابع پاکستانی به روزنامه آبزرور اعلام کردند: احتمالاً ایالات متحده و ایران فردا (یکشنبه) در ژنو توافق صلح را امضا کنند و به همین خاطر هیئتی از پاکستان به سوئیس سفر خواهد کرد.