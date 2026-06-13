پاسخ قاطع ایران به ادعاهای وزیر خارجه لبنان
سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان علیه کشورمان پاسخ گفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت ایران در بیروت در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان نوشت: «آقای سید یوسف رجی، در فهم و ارزیابی خود از ملت ایران و نظام و دولتی که مردم ما آن را دوست دارند، دچار اشتباه نشوید و واقعبین باشید!»
سفارت ایران ادامه داد: «بیش از یکصد روز است که تمامی میدانها و عرصههای سراسر کشور عزیز و مقتدر ما، با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع، مملو از جمعیتهای انبوهی است که همه اقشار مردم ـ از زنان و مردان گرفته تا سالمندان، جوانان و کودکان ـ در آن حضور دارند و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی به صحنه آمدهاند.»
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اگه اسرائیل را کلاً نابود کنید و پایگاه های آمریکا در منطقه نابود کنید دیگه هیچکس هیچ غلطی نمیکنه.انتقام خون رهبر واجب الهی هست .کجای دنیا اینطور گستاخانه رهبر یک کشور را ترور میکنند آن هم رهبر اسلامی ایران.
ماهیچ وقت انتقام ترور هارو نگرفتیم
اگر همان موقع که حاج قاسم ترور شد انتقام سخت انتقام سخت میگرفتیم دشمن گستاخ
نمیشد و ترورهای بعدی رو. انجام نمیدانید.
واااااای که چه کسانی رو از دست دادیم
اگر همان موقع که حاج قاسم ترور شد انتقام سخت انتقام سخت میگرفتیم دشمن گستاخ
نمیشد و ترورهای بعدی رو. انجام نمیدانید.
واااااای که چه کسانی رو از دست دادیم
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