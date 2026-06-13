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پاسخ قاطع ایران به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

سفارت ایران در بیروت به ادعاهای وزیر خارجه لبنان علیه کشورمان پاسخ گفت.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۷
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39900 بازدید
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۴

پاسخ قاطع ایران به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سفارت ایران در بیروت در مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان نوشت: «آقای سید یوسف رجی، در فهم و ارزیابی خود از ملت ایران و نظام و دولتی که مردم ما آن را دوست دارند، دچار اشتباه نشوید و واقع‌بین باشید!»

سفارت ایران ادامه داد: «بیش از یکصد روز است که تمامی میدان‌ها و عرصه‌های سراسر کشور عزیز و مقتدر ما، با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع، مملو از جمعیت‌های انبوهی است که همه اقشار مردم ـ از زنان و مردان گرفته تا سالمندان، جوانان و کودکان ـ در آن حضور دارند و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی به صحنه آمده‌اند.»

پاسخ قاطعه ایران به ادعاهای وزیر خارجه لبنان

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سفارت ایران بیروت یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
15
150
پاسخ
حالا هی بگین‌لبنان جزئی از توافق است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
26
19
پاسخ
اگه اسرائیل را کلاً نابود کنید و پایگاه های آمریکا در منطقه نابود کنید دیگه هیچکس هیچ غلطی نمیکنه.انتقام خون رهبر واجب الهی هست .کجای دنیا اینطور گستاخانه رهبر یک کشور را ترور می‌کنند آن هم رهبر اسلامی ایران.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
26
13
پاسخ
ماهیچ وقت انتقام ترور هارو نگرفتیم
اگر همان موقع که حاج قاسم ترور شد انتقام سخت انتقام سخت می‌گرفتیم دشمن گستاخ
نمیشد و ترورهای بعدی رو. انجام نمی‌دانید.
واااااای که چه کسانی رو از دست دادیم
عین الله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
11
پاسخ
سلام بایدانتقام گرفت ازخون رهبرعزیزمان نبایدگذشت فقطانتقام
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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