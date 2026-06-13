نکات کلیدی درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا
علیرضا سلیمی با بیان اینکه سه نکته درباره پیشنویس توافق احتمالی میان ایران و آمریکا وجود دارد، گفت: نکته اول این است که هیچ توافقی نباید مغایر با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران باشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: باید قانون مصوب مجلس در هر توافقی رعایت شود. تنها مرجعی که میتواند در این قانون تغییری ایجاد کند، خود مجلس است.
سلیمی ادامه داد: نکته دوم این است که اگر هرگونه تفاهم به توافقنامه، معاهده، پیمان یا موارد مشابه منجر شود، حتما باید در مجلس بررسی و تصویب شود.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: مجلس درباره تفاهمنامههای مربوط به شانگهای و بریکس یا توافقات با روسیه که الزامآور نبود و صرفا چارچوبها تعیین میشد، ورود نمیکرد، اما زمانی که این موضوعات به توافقنامه یا معاهده تبدیل شوند، باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.
وی افزود: براین اساس اگر تفاهمنامه (بین ایران و آمریکا) به معنای تعیین چارچوب گفتوگوها باشد، موضوع جداگانهای است، اما چنانچه به توافقنامه، معاهده یا موارد اینچنینی تبدیل شود، حتما باید در مجلس بررسی شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس نسبت به این موضوع حساسیت ویژهای دارد، تصریح کرد: نکته سوم این است که مجلس نهتنها توافقات بلکه حتی تفاهمنامهها را نیز با دقت بررسی میکند.
وی ادامه داد: مجلس خط به خط، واژه به واژه، نقطه به نقطه، ویرگول به ویرگول و حتی علامت سوال و علامت تعجب تفاهمنامه را از منظر منافع ملی هم کنکاش و بررسی میکند چون ما قبلا درباره برجام آسیب دیدیم.
سلیمی تاکید کرد: مهمترین وظیفه مجلس این است که نظارت دقیقی بر روند معاهدهها و توافقنامهها با کشورهای دیگر داشته باشد.